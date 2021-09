Microsoft Surface Go 3: nuevos procesadores de Intel para aumentar hasta un 60% el rendimiento de su tablet con Windows más barata

Microsoft ha actualizado sus Surface para aprovechar la llegada de Windows 11. Junto a la nueva Surface Pro 8 llega también la Microsoft Surface Go 3, su tablet más económica y liviana con procesadores de Intel.

El modelo de este año llega con un diseño y características similares a la de la Surface Go 2, pero con un importante salto a nivel de rendimiento entre una generación y la otra.

Ficha técnica de la Microsoft Surface Go 3

Microsoft Surface Go 3 Pantalla 10,5 pulgadas PixelSense Resolución 1.920 x 1.280 píxeles con ratio 3:2 RAM 4 / 8 GB Procesador Intel Pentium Gold 6500Y

Intel Core i3-10100Y

Intel Core M3 Almacenamiento 64 / 128 GB SSD Otros Surface Connect, USB Type-C, MicroSDXC, Jack 3,5 mm para audio, cámara trasera 8MP, cámara frontal 5MP Sistema Operativo Windows 11 Home Precio 439 euros

Un salto en rendimiento para uno de los dispositivos con Windows más pequeños

La Surface Go 3 mantiene el tamaño y la pantalla que el modelo anterior, con un panel PixelSense de 10,5 pulgadas con resolución FullHD y formato 3:2. En el interior contamos con versiones de 4 y 8 GB de RAM, acompañados por distintos procesadores de Intel.

Este año se nos ofrece una primera configuración con el Intel Pentium Gold 6500Y, otra con el Core i3-10100Y y una tercera con el procesador Core M3. En comparación, la Surface Go 2 ofrecía el Gold 4425Y.

Según los datos de Microsoft, esta mejora en los procesadores se traduce en un aumento del rendimiento de hasta el 60%.

A nivel de conectividad, la Surface Go 3 ofrece puertos USB tipo C, lector de tarjetas y Bluetooth 5.0. Para la cámara frontal contamos con un sensor de 5 megapíxeles con soporte para reconocimiento facial de Windows Hello y para la trasera un sensor de 8 MP con auto-focus.

La nueva Surface Go 3 se ofrecerá con Windows 11, siendo como no podía ser de otra manera uno de los primeros dispositivos en ofrecer esta versión.

Disponibilidad y precio de la Surface Go 3

La nueva Surface Go 3 está ya disponible para reservar en España a un precio oficial de 439 euros. El modelo con conectividad LTE estará disponible a partir de 2022.

Más información | Microsoft