Llegan las primeras ofertas en la Switch 2 tras su subida de precio, y lo hace con la nueva versión que acaba de llegar a las tiendas

La Nintendo Switch 2 ha subido de precio, pero en algunas tiendas se puede encontrar de oferta. MediaMarkt, por ejemplo, ahora mismo la tiene por 469 euros, precio que coincide con el oficial que veníamos viendo anteriormente. ¿Es una oferta? Sí, y pese a que el precio es el mismo que teníamos antes, no está nada mal teniendo en cuenta que en este tipo de tiendas el precio no variaba demasiado, salvo alguna excepción.

La Nintendo Switch 2 se renueva con la capacidad de reemplazar su batería

Además, la Nintendo Switch 2 ha bajado de precio en la nueva versión que está comercializando la empresa. Como ya estamos viendo en otros productos (Sony también se ha sumado en el terreno de los auriculares), la nueva versión de la consola de Nintendo viene con una batería que se puede reemplazar.

No es quitar una tapa y cambiar la batería como veíamos en los móviles de hace ya unos cuantos (bastantes, de hecho) años, sino que hay que retirar la carcasa trasera y varias piezas situadas en las zonas donde se colocan los Joy-Con. En cualquier caso, no es complicado.

Como punto "negativo" tenemos la capacidad de la batería, y lo ponemos entre comillas porque la diferencia es muy pequeña. La nueva versión tiene menor capacidad que la anterior, pero esto es algo que en la práctica no notaremos a la hora de jugar en modo portátil. En el resto, hablamos de dos consolas idénticas.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la Nintendo switch 2 ✅ LO MEJOR Su batería : se puede reemplazar, por lo que ofrece una mayor vida útil gracias a los kits de recambio que ofrece la compañía.

: se puede reemplazar, por lo que ofrece una mayor vida útil gracias a los kits de recambio que ofrece la compañía. Pocos cambios con la versión anterior: la batería tiene menos capacidad, pero la diferencia es muy pequeña. ❌ LO PEOR Posibles ofertas: el precio de la consola ha subido este mismo mes de septiembre, por lo que, pese a que ahora mismo está de oferta, es probable que no veamos descuentos tan golosos como los que veíamos hace unas semanas. 💡 CÓMPRALO SI... Piensas comprar la Nintendo Switch 2 en los próximos meses (antes de Navidad, ya que es posible que veamos promociones). Sobre todo si quieres esta versión que cuenta con batería extraíble. ⛔ NO LO COMPRES SI... De momento no quieres comprar la consola, ya que en Navidad lo habitual es que veamos promociones en consolas, sobre todo de cara al Black Friday.

También te puede interesar

8BitDo Pro 3 Bluetooth Controller for Switch/Switch 2 – TMR Joysticks, Swappable ABXY Buttons, Pro Back Buttons, Charging Dock, Hall Effect Triggers, for Windows, Apple, SteamOS, Android - Gray Hoy en Amazon — 64,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

ivoler 4 Piezas Protector Pantalla para Nintendo Switch 2 Model 2025, instalación en 30 segundos Incluye Marco de Instalación Fácil, Cristal Vidrio Templado Premium Hoy en Amazon — 8,95 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Alejandro Alcolea, Nintendo

En Xataka | Los mejores móviles, los hemos probado y aquí están sus análisis

En Xataka | Mejores auriculares inalámbricos. Cuál comprar y 21 modelos desde 15 euros hasta 470 euros