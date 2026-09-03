Los Talgo Avril parecían el plan perfecto de Renfe contra Ouigo e Iryo. Problema: no dejan de agrietarse

Dos unidades retiradas y fuera de la circulación. Es la decisión que tomó Renfe en los últimos días de agosto cuando otros dos trenes Avril fabricados por Talgo volvieron a mostrar signos de posibles grietas en sus boggies. El problema ya es reiterado en este tipo de vehículos y obligó a sacar de la circulación estos trenes en la línea Madrid-Barcelona.

Este es el último capítulo de la historia. Al menos de momento.

¿Qué ha pasado? Renfe ha retirado de forma preventiva dos unidades de Talgo S106, los conocidos como Talgo Avril, de la circulación después de que aparecieran signos de posibles grietas en sus bogies. En Xataka nos hemos puesto en contacto con Renfe quien nos ha confirmado esta retirada de dos unidades ante posibles problemas de mayor envergadura.

Los trenes, nos señalan desde la compañía, son Talgo S106 de ancho fijo y estaban prestando servicio en el corredor levantino. Ha sido en una inspección técnica preventiva cuando los operarios han observado marcas que podrían estar relacionadas con los fallos ya conocidos.

¿Grietas? Sí, como te contamos en Xataka hace algunos meses, Renfe había sufrido problemas de grietas en algunos Talgo S106 que el fabricante había entregado a la operadora. Estas grietas aparecieron en los bogies de trenes que circulaban en la línea Madrid-Barcelona.

Después de este problema, la compañía retiró estos trenes, conocidos comercialmente como Talgo Avril, de esta línea. Sin embargo, ahora ha sido en la levantina donde los trenes están sufriendo los mismos problemas de fiabilidad.

Los Talgo S106. Estos trenes Avril eran una de las grandes apuestas de Renfe para sus líneas de alta velocidad. Talgo ha vendido los Avril como un paso adelante. Primero porque por su tamaño podían ser utilizados en los servicios AVLO de bajo coste de Renfe. Este servicio ha desaparecido en el Madrid-Barcelona desde que se identificaran estas grietas.

Pero, sobre todo, eran especialmente interesantes para la operadora española porque algunas de estas unidades utilizan ancho variable para "saltar" del ancho ibérico al ancho internacional. Esta particularidad les convierte en los únicos trenes capaces de recorrer por completo la alta velocidad de la línea gallega.

En Galicia, el ancho de la vía sigue siendo ibérico por lo que los operadores que quieran competir en ella tienen que tener trenes de ambos anchos (con los pasajeros haciendo transbordo) o utilizar uno de estos trenes. Renfe es la única que tiene disponibles estos trenes y Talgo tiene comprometida su capacidad productiva a la compañía española.

Problemas y más problemas. Sin embargo, desde que los Talgo S-106 o Avril hicieran su aparición, los problemas han sido recurrentes. Primero porque llegaron más tarde de lo previsto, con retrasos que han motivado tensiones entre ambas compañías. Posteriormente sufrieron problemas en la línea de alta velocidad gallega con el primer cambio de año. Y el confort a bordo y algunos de los materiales elegidos también se han puesto en duda.

Meses más tarde es cuando se registraron problemas de grietas en los trenes que cubrían la línea Madrid-Barcelona. Esto ha provocado una monitorización exhaustiva de estos trenes desde entonces. Ahora, esas revisiones preventivas han certificado que hay otras unidades que estaban en funcionamiento en el corredor levantino que podrían sufrir problemas de grietas si no se sacaban de la circulación.

¿Qué dice Renfe? Con este último caso, la operadora ha señalado en un comunicado que "ante estos nuevos hallazgos, Renfe ha requerido a Talgo, como fabricante de los trenes, que profundice en el análisis de las causas, determine el alcance del problema y adopte todas las medidas técnicas necesarias para garantizar la fiabilidad de los bogies actualmente en servicio".

En su comunicado, Renfe también señala que "estas marcas han aparecido en trenes que no han circulado por el corredor Madrid–Barcelona, lo que permite descartar el estado de esa infraestructura como causa principal de los daños detectados".

Esto último es importante porque Talgo había rechazado que su proceso de fabricación fuera la causa del problema y achacaba a la infraestructura mantenida por Adif el origen del mismo. Esas acusaciones levantaron, de nuevo, más tensiones entre las tres compañías.

¿No se había llegado a un acuerdo? Sí, después de mucho tira y afloja Renfe y Talgo habían acordado qué hacer con los trenes afectados. El pasado mes de julio, ambas compañías decidieron que hacían las paces con un cruce de indemnizaciones y encargos valorados en cientos de millones de euros.

Talgo tendría que indemnizar a Renfe con 116 millones de euros por los retrasos en las entregas de los trenes. Renfe, por su lado, pagaría 132 millones de euros a Talgo para reconvertir las 15 unidades de ancho fijo (solo para ancho internacional) comprometidas en trenes de ancho variable. La homologación, valorada en 10,8 millones de euros, sería asumida por Talgo.

De momento, no hay ninguna información nueva a este respecto.

Foto | André Marques

En Xataka | Renfe busca nuevos trenes para el AVE y algo mucho más importante: no cometer el mismo error que con Talgo

