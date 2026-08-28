El pájaro que se extinguió por un cataclismo y la evolución decidió "fabricar" de nuevo milenios después

La historia de la vida en la Tierra está llena de grandes adaptaciones a las nuevas condiciones que se iban presentando, pero pocas son tan sorprendentes como la del rascón de Aldabra. Un ave endémica del atolón de Aldabra en las Seychelles que es protagonista de uno de los fenómenos más raros documentados en la biología evolutiva.

Un estudio de 2019 sacó a la luz una prueba fósil que sin duda dejó a muchos sorprendidos. Hacemos referencia a un registro temporal que demuestra cómo un mismo linaje de aves colonizó una isla, evolucionó hasta perder el vuelo, se extinguió por completo tras un cataclismo natural y, tiempo después, volvió a colonizar la isla para perder el vuelo una segunda vez.

El primer rascón. Para entender esta historia, hay que mirar hacia el pasado geológico del atolón de Aldabra. Aquí, de manera original, un grupo de rascones voladores del género Dryolimnas, que posiblemente venían desde Madagascar, llegaron a este atolón aislado y, al instalarse, encontraron un ecosistema que parecía diseñado a medida con abundante alimento en el suelo y una ausencia total de depredadores terrestres.

Y estos factores fueron los 'culpables' de la evolución, puesto que mantener la musculatura y la estructura anatómica necesarias para volar es energéticamente muy costoso. Es por ello que, si un ave no necesita huir de depredadores, la presión selectiva empuja hacia la optimización de los recursos, y esto hace que, a lo largo de las generaciones, este rascón comenzó a desarrollar patas más robustas para moverse por el suelo y alas cada vez más reducidas. Finalmente, se convirtió en un ave terrestre no voladora.

Hubo un problema. Hasta ahora todo parecía ir muy bien para este ave, pero el atolón durante el Pleistoceno superior sufrió una subida masiva del nivel del mar que inundó por completo Aldabra. Y esto fue un problema, puesto que toda la fauna terrestre, incapaz de escapar por aire o por mar, terminó desapareciendo y el rascón no volador original se extinguió.

Segunda colonización. Milenios después, los niveles del océano descendieron y el atolón de Aldabra volvió a emerger, convirtiéndose nuevamente en un ecosistema habitable. Y aquí es donde la naturaleza demuestra su asombrosa capacidad de repetición, puesto que el mismo linaje de rascones voladores que habitaba las regiones cercanas volvió a expandirse y reconolizó el atolón de Aldabra.

Al llegar, se encontraron exactamente con el mismo escenario ecológico que sus antepasados, es decir, un paraíso terrestre sin depredadores. Sometidos a las mismas presiones ambientales, la selección natural guio a estas aves por el mismo camino exacto, y las alas volvieron a atrofiarse, las patas se fortalecieron y el linaje perdió la capacidad de volar por segunda vez.

Tiene nombre. Este fenómeno se conoce en biología como evolución iterativa, definida como la aparición repetida de rasgos o formas muy similares a partir de un mismo linaje ancestral en distintos momentos de la historia. Y aquí los expertos proporcionan las pruebas paleontológicas irrefutables de este proceso, sino un caso único documentado en la familia Rallidae.

Un matiz. No estamos ante una "resurrección" literal del primer pájaro puesto que en términos genéticos, las trayectorias mutacionales exactas nunca se repiten de forma idéntica. Esto quiere decir que el pozo genético del ave que evolucionó antes de la inundación y el del ave que lo hizo después (la que sobrevive hasta nuestros días) no son copias clónicas.

Sin embargo, lo que este caso demuestra es que, cuando la evolución se enfrenta exactamente a la misma encrucijada ecológica, utilizando los mismos materiales de partida, tiende a llegar a la misma solución adaptativa.

Imágenes | Wikipedia

En Xataka | La evolución de nuestros ojos esconde un giro de guion: la ciencia apunta a un "gusano cíclope" de hace 600 millones de años