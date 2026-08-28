En tres días Netflix estrena la segunda parte de 'Hathaway', la secuela de una de las trilogías mecha más top

Netflix lleva tiempo apostando por el anime. Se quedó con exclusivas como 'Sakamoto Days' y en su catálogo tiene melocotonazos como 'Jujutsu Kaisen' o 'My Hero Academia', entre muchos otros. Pues este 31 de agosto, su catálogo se pone todavía más interesante con la llegada de 'Mobile Suit Gundam: Hathaway - The Sorcery of Nymph Circe', la segunda entrega de esta mitiquísima trilogía de ciencia ficción.

La primera peli llevaba desde 2021 esperando compañía y basta ver la animación para entender por qué ha pasado tanto tiempo, pero vayamos por partes y empecemos por el principio.

De dónde sale todo esto. En el año 1979, Yoshiyuki Tomino estrenó en Sunrise la serie 'Mobile Suit Gundam', la que inauguró el llamado "real robot". Básicamente, los mechas pasaban a entenderse como armas de guerra y sus pilotos pasaban a ser soldados, de manera que se dejaba de lado el aspecto más fantasioso y heroico de títulos como 'Mazinger Z'.

La serie original casi pasa a mejor vida al no alcanzar la audiencia deseada, pero las reemisiones y, sobre todo, las maquetas de Bandai, dispararon su fama hasta lo que es hoy: la franquicia más potente de Bandai por encima, por ejemplo, de 'One Piece'. De ese universo, el Universal Century, cuelga todo lo que vemos en 'Hathway'.

¿Hathaway? La trilogía de pelis adapta las novelas 'Hathaway's Flash' que el propio Tomino publicó entre 1989 y 1990. Un desafío, no cabe ninguna duda. Sin entrar en demasiados detalles, la trama gira alrededor de Hathaway Noa, hijo de Bright Noa y líder de Mafty, el grupo que le planta cara a la Federación Terrestre. Para los que ya conozcan la franquicia y la historia, es importante saber que Char y Amuro tienen cierta importancia en este personaje.

Cinco años han pasado... La primera entrega de 'Hathaway' se estrenó en cines de Japón en junio de 2021 y saltó a Netflix fuera del país apenas unas semanas después. La segunda no pisó las salas japonesas hasta el 30 de enero de 2026. ¿El motivo? El estudio Sunrise andaba hasta arriba con otras series de la franquicia, a lo que hay que sumar el mimo que le han puesto al apartado visual.

De qué va esta entrega. 'Mobile Suit Gundam: Hathaway - The Sorcery of Nymph Circe' retoma los hechos justo donde los dejó la primera. Estamos en U.C. 0105, 12 años después de la rebelión de Char, con Hathaway al frente de Mafty y con un atentado de por medio. Aquí prepara un asalto a la conferencia de Adelaida para quitar de en medio a varios ministros corruptos, mientras la Federación refuerza sus defensas con la unidad Circe. Gigi Andalucia, cómo no, vuelve a mover los hilos.

Efectivamente, conviene ponerse al día antes, así que he aquí un par de recomendaciones. Si lo de las series no te va, mínimo habría que ver 'Mobile Suit Gundam: Char's Counterattack' y 'Mobile Suit Gundam Hathaway'. Luego la que se estrena el 31. Si quieres seguir la senda canónica, es esta.

También puedes ver 'Requiem para una venganza', que es una historia paralela de la Guerra de un Año. Es opcional, pero encaja guay después de las tres primeras pelis. Y si te gustan los mecha y quieres estrujarte los sesos, 'Neon Genesis Evangelion' es canela fina. A mí me gustó más el manga, pero al el anime es mítico.

Lo que sigue en el horno. 'Gundam' en imagen real. Legendary Pictures, junto a Bandai Namco Filmworks, tiene en marcha una adaptación live-action cuyo rodaje ya ha terminado. Viendo el éxito de franquicias como 'One Piece', no sería raro que la de 'Gundam' funcione también, aunque de momento no hay confirmada fecha de estreno.

Vía | Xataka México

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