MediaMarkt está agotando estas PS5 y PS5 Pro rebajadas en sus tiendas y su outlet: liquidación a tiempo para la llegada de 'GTA VI'

Aunque no es el mejor momento que se recuerda para comprar una videoconsola de sobremesa de última generación, tras las sucesivas subidas del PVP de PS5 y Xbox Series X|S por parte de Sony y Microsoft, si no contamos ya con alguno de estos modelos de sobremesa no nos quedará otra que buscar alguna al mejor precio posible si pensamos jugar a 'GTA VI' (entre otros muchos otros).

Pero precisamente ahora, apenas unas horas después de que viésemos el esperado gameplay de casi media hora de 'GTA VI', MediaMarkt está liquidando varias PlayStation 5 en su outlet dejándolas bastante por debajo de sus respectivos PVP:

PlayStation 5 Slim Digital con un mando por 407,15 euros, en estado "de exposición"

con un mando por 407,15 euros, en estado "de exposición" PlayStation 5 Slim Estándar con un mando y lector de discos por 551,65 euros, en estado "de exposición"

con un mando y lector de discos por 551,65 euros, en estado "de exposición" PlayStation 5 Slim Digital con dos mandos por 557,10 euros, en estado "de exposición"

PS5 Pro (nueva a estrenar), también rebajada en MediaMarkt

Además de en las tiendas que todos conocemos, MediaMarkt también vende a través de su outlet de eBay. Habitualmente, en forma de unidades reacondicionadas o provenientes de exposición o devoluciones. Es el caso de estas PS5 Slim rebajadas, de las que quedan muy pocas unidades y no tardarán demasiado en agotarse.

Como tampoco tardará en acabarse la rebaja que la propia MediaMarkt también tiene aplicada a PlayStation 5 Pro. En este caso, la ha rebajado a 869 euros en su tienda online y, por tanto, es nueva a estrenar.

Tanto unas versiones de PlayStation 5 como otras serán uno de los pocos modos de disfrutar de 'GTA VI' de lanzamiento con la mejor experiencia posible (junto a Xbox Series X). Sobre todo, en el caso de PS5 Pro, consola que por hardware y potencia debería ofrecer mejor rendimiento que las demás.

Esto es imposible saberlo a día de hoy, a falta de ver las pruebas de rendimiento que llegarán en noviembre con el lanzamiento de la nueva entrega de 'Grand Theft Auto', análisis y experiencias propias. Aunque el gameplay de ayer, capturado en PS5, dejó muy buen sabor de boca.

⚡ EN RESUMEN: ofertas en consolas PS5 ✅ LO MEJOR Buenos precios tras sus sucesivas subidas de PVP

Mejor momento, imposible: 'GTA VI' está a la vuelta de la esquina y es buena ocasión para comprar PS5 o PS5 Pro si no las tienes ya ❌ LO PEOR Algunas no son nuevas , sino que provienen de exposición

, sino que provienen de exposición No es el mejor precio posible incluso aunque están en oferta: tiempo atrás salían más baratas 💡 CÓMPRALAS SI... aún no habías podido dar el salto a esta generación de consolas y quieres jugar a 'GTA VI' desde el día uno ⛔ NO LAS COMPRES SI... no juegas mucho ni te interesa la llegada de lo nuevo de Rockstar Games

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Imágenes | Compradicción, MediaMarkt, Sony

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