El loquísimo crecimiento de la industria del anime japonés: la fiebre global mueve ya casi tanto como su industria del acero

Todos hemos visto anime. Todos, sin excepción. "No, yo es que tengo 60 años, eso me ha pillado viejo", no, Jose Miguel, no es así. Tú también has visto anime. Seguramente hayas visto 'Arupusu no Shōjo Haiji', 'Haha o Tazunete Sanzenri' o 'Majingā Zetto'. ¿Cómo? ¿No te suenan? Espera, quizá si te digo que has visto 'Heidi', 'Marco' o 'Mazinger Z' la cosa sea diferente.

La animación japonesa es mucho más influyente de lo que pensamos. Es, de hecho, una industria multimillonaria. La industria del entretenimiento japonesa (videojuegos, anime y manga) exporta anualmente contenido por valor de 4,7 billones de yenes, unos 27.734 millones de euros. Estamos hablando de una industria que se queda poco por debajo de la de los semiconductores (5,7 billones de yenes) y la del acero (5,1 billones). ¿Los motivos? Varios.

El crecimiento post-pandemia. La COVID-19 nos encerró a todos y no fuimos pocos los que nos refugiamos en el anime. De hecho, si se ha notado un crecimiento importante desde 2020 hasta ahora y, más concretamente, desde 2021-2022 hasta hoy, no es cosa nuestra. Los datos están ahí.

Según detalla el Anime Industry Report 2023 de la Association of Japanese Animation (AJA), "el mercado de la industria del anime en 2022 alcanzó el 106,8% del año anterior, que había sido entonces el más alto registrado, con un aumento de 185.500 millones de yenes". Entre 2013 y 2022, la industria creció un 198%, que se dice pronto. En 2023, la industria había crecido hasta alcanzar los tres billones (billones, sí) de yenes.

Salir fuera. El mercado internacional ha sido capital para este crecimiento. La AJA lo califica como "el motor de esta evolución", y no es para menos. Además, las plataformas de streaming se han lanzado a emitir anime, desde Netflix a HBO, pasando por Prime Video y hasta Disney+. Sí, ya existía Crunchyroll, la meca para los que disfrutamos de este género, pero la realidad es que Crunchy, AnimeBox y compañía no son tan populares y masivas como... Netflix, sin ir más lejos.

Satoru Gojo, personaje de 'Jujutsu Kaisen' (y dueño de mi corazón) | Imagen: MAPPA

Para hacernos una idea de lo importante que ha sido el mercado internacional para la industria del anime, un par de datos. En 2013, el mercado internacional generó 283.300 millones de yenes. En 2019, año de la pandemia, la cifra fue de 1,2 billones. En 2023, ha sido de casi 1,5 billones. Si sumamos el resto del entretenimiento, a saber manga y videojuegos, la cifra se coloca en los 4,7 billones de yenes que mencionábamos anteriormente.

¿Eso qué significa? Que el mercado internacional es tan, pero tan importante para la industria del anime que solo 9.300 millones de yenes, un 0,6%, lo separa del mercado nacional. El culpable de que los locales ganen, por cierto, es el entretenimiento en vivo, una industria que Japón tiene intención de explotar pero cuyos planes se vieron frustrados por, efectivamente, la COVID-19, según el ya mencionado informe.

'DanDaDan' es uno de los animes que más fuerte están pegando ahora mismo, y con razón. Es muy tontorrón, pero realmente divertido | Imagen: Netflix

El futuro. Japón es una de las diez economías más importantes del mundo, pero también es uno de los países con más deuda. Concretamente, 1.300 billones de yenes. 7.836.751.000.000 euros o 130,6 veces lo que Microsoft pagó por Activision Blizzard, por si nos ayuda a tener una mejor idea. ¿Qué industria está creciendo a pasos agigantados y tiene potencial para ayudar a reducir esa cifra? Efectivamente, el anime.

Bajo la estrategia Cool Japan, el país nipón tiene intención de convertir su industria del entretenimiento en el motor de su economía. El gobierno pretende ampliar el mercado hasta los 20 billones de yenes (118.000 millones de euros), superando así a los 13 billones que genera la industria del motor. Esta estrategia también contempla todo lo relacionado con la cultura japonesa, como la gastronomía, la moda o el turismo. En general, Cool Japan aspira a generar 50 billones de yenes, casi 300.000 millones de euros, para el año 2033.

'Chainsaw Man' es de esos animes que parten de una premisa muy básica, pero que cuando coge carrerilla se pone muy interesante | Imagen: Espinof

Un win-win. Que las plataformas de streaming se hayan lanzado a publicar anime no es casualidad. El público lo demanda y trae suscriptores. El anime llega más lejos, las plataformas se benefician, win-win.

Netflix, es, sin duda, la plataforma mainstream que más fuerte está apostando por el género con títulos como 'Cyberpunk: Edgerunners', 'Hunter x Hunter', 'DanDaDan', 'Baki Hanma', 'Naruto', 'Ranma 1/2', 'One Piece' a partir de Egghead, 'Haikyiuu!', 'Blue Eye Samurai', 'Pluto' y 'Jujutsu Kaisen', entre otros títulos. También tiene el live action de 'One Piece' que, de alguna forma, ha ayudado a evangelizar la obra de Oda a los no iniciados.

Prime Video también tiene cositas, como 'Spy x Family', 'Kimetsu no Yaiba', 'My Hero Academia', 'Dragon Ball Super' y 'Attack on Titan'. En el catálogo de Disney+ hay algunos títulos interesantes, como 'Bleach', 'Tokyo Revengers', la serie de 'Sand Land' y 'Summer Time Render'. Max, por su parte, se ha quedado algo atrás y lo más potente, que es la reciente adaptación anime de 'Uzumaki', empezó muy fuerte (y tanto, vaya barbaridad), pero tras el primer episodio, todo un ejercicio de cómo animar un manga, la serie ha ido cuesta abajo y sin frenos.

'Attack on Titan' es obligatoria. Tiene un par de giros de guion que te dejan del revés y la trama es muy interesante. El final, no obstante, es más discutible | Imagen: MAPPA

No todo es rosa. Aunque la industria del anime vive una suerte de época dorada, la realidad entre bambalinas es compleja. El anime es como la ciencia: no se hace, hay que hacerla. Hay que dibujar, animar, y eso no es algo que todo el mundo sepa hacer. Hay escasez de trabajadores cualificados, algo que tiene sentido si pensamos en que los salarios son bajos.

Un animador novel comienza como "genga man", es decir, el que dibuja los fotogramas intermedios, las conexiones entre los fotogramas clave. Su salario en 2019 era equivalente a 12.000 dólares anuales, según detalla New York Times citando un informe de la AJA. Esa cifra no tiene en cuenta los freelance, que pueden cobrar incluso menos. Para algunos, el salario es de apenas 200 dólares al mes. Un animador bien pagado cobra una media de 40.000 dólares anuales, nada que ver con los 65-75.000 que cobra un animador de renombre estadounidense, por ejemplo.

Según explica The Asashi Shimbun, en Japón solo hay 6.000 animadores y muchos de ellos "se marchan debido a las malas condiciones de trabajo". "El salario medio de los animadores es de alrededor de 1.300 yenes por hora, muy por debajo del promedio de 2.400 yenes de todas las industrias", afirma el medio. En otras palabras, un animador japonés apenas cobra ocho euros la hora.

'Dragon Ball Daima' es de lo más reciente y está gustando mucho | Imagen: Netflix

Un problema estructural. El origen de este problema es la propia industria, que impide que el dinero llegue a los estudios. Tal y como explican desde The Asashi Shimbun citando información del Japanese Research Institute (JRI), "las productoras (de anime) recibieron sólo el 18% de las ventas nacionales de anime en 2022 y sólo el 6% de las ventas en el extranjero". La mayor parte de los ingresos van a parar a empresas dedicadas a la planificación, la creación de contenidos originales, el marketing, la emisión y el streaming, afirman desde el medio.

En palabras de Yosuke Yasui, investigador principal del JRI, "muchas empresas están operando a duras penas, lo que las lleva a aceptar condiciones contractuales desfavorables y las atrapa en un ciclo de bajos beneficios". Además, la cantidad de personas jóvenes deseando trabajar en la industria es tan alta que los estudios pueden mantenerse a flote sin tener que subir los salarios.

'Kaiju No. 8' es, actualmente, uno de los pilares de la Shonen Jump y su anime está muy bien. La animación es chulísima y la trama, aunque previsible, merece la pena | Imagen: Crunchyroll

Karoshi. Es un término que significa "muerte por exceso de trabajo" y es algo relativamente común en el mundo del anime y del manga. Es una industria en la que el crunch y las jornadas maratonianas están a la orden del día. Casos hay muchos, pero uno de los más recientes es el de Kentaro Miura, autor de 'Berserk'. Falleció a sus 54 años debido a una disección aórtica aguda causada por el estrés y el exceso de trabajo.

Eiichiro Oda, autor de 'One Piece', pasó por un 2023 complicado. 'One Piece' tiene 1.130 episodios, es una obra a la que el autor ha dedicado su vida y eso pasa factura. En 2023, Oda reconoció que estaba en contacto permanente con su médico, al cual le enviaba todos los días sus datos de presión arterial. De acuerdo a su médico, era demasiado alta. En marzo de 2024, con el arco de Egghead en su punto álgido, Oda acabó tomándose un extraño descanso de tres semanas.

La mayoría de manga y episodios de anime se estrenan con una cadencia semanal, de ahí los plazos de entrega tan brutales

Son solo un par de ejemplos, pero si algo caracteriza a la industria del manga y el anime son los cortos plazos de entrega. No nos olvidemos de que la mayoría de capítulos de manga, con unas 15-20 páginas cada uno, se estrenan con una cadencia semanal, igual que los episodios de anime.

Unas 10.000 personas mueren al año por este Karoshi que, además, supone un tercio de los suicidios anuales en Japón.

'Solo Leveling' no es un manga, es un manwha (de Corea del Sur) y su anime se esperaba tanto que, cuando se estrenó, consiguió tumbar Crunchyroll | Imagen: Crunchyroll

IA. Ante esta situación (ansias de crecimiento, aumentos de volumen de producción, falta de mano de obra, salarios bajos y plazos absurdos), la industria está mirando con cierto interés a la inteligencia artificial generativa, una tecnología que podría relajar ciertos aspectos de la animación. No sin polémica, evidentemente.

K&K Design, un estudio de Nagoya, ha integrado la IA en su flujo de trabajo y, según la empresa, ha conseguido que procesos que antes tardaban una semana ahora lleven solo cinco minutos. Orange, otra empresa japonesa de Tokio, está usando IA para acelerar la traducción. De acuerdo a KrAsia, solo 14.000 de los 700.000 manga que existen se han traducido al inglés, no hablemos ya al español. El propio gobierno nipón está instando a los estudios a implementar IA en la industria en tanto que "la IA generativa puede contribuir a la creatividad en muchos aspectos de la producción de contenidos".

Imagen de portada | Toei Animation

