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La semana que viene llega a Aldi, por 42,99 euros, esta cafetera compatible con cápsulas Nespresso

Una cafetera de cápsulas de tamaño compacto que estará a la venta a partir del próximo 5 de septiembre

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Fran León

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Disfrutar de un café rápido por las mañanas sin complicarse la vida ni desembolsar una gran cantidad de dinero es algo sencillo. La cadena de supermercados Aldi amplía su catálogo de bazar para la cocina lanzando su propia cafetera de cápsulas Ambiano por tan solo 42,99 euros. Estará disponible a partir del próximo sábado 5 de septiembre hasta agotar existencias.

Aunque si lo que prefieres es una cafetera multicápsula, que sea compatible tanto con Dolce Gusto como Nespresso, esta Create Thera Studio es una buena alternativa, y más ahora que está rebajada en Amazon y te la puedes llevar por 59,95 euros.

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Una cafetera de cápsulas compacta y con 20 bares de presión

Cafetera De Capsulas Ambiano Aldi

Este pequeño electrodoméstico ha sido diseñado para ofrecer máxima compatibilidad, ya que permite usar las cápsulas más habituales del mercado (las del sistema Nespresso). Alcanza los 1.400 W de potencia y cuenta con una bomba de 20 bares de presión, una cifra que garantiza extraer un café de cuerpo intenso y rematado con una capa de crema densa.

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En el apartado práctico, incorpora un depósito de agua de 650 ml, capacidad más que suficiente para servir varias tazas seguidas sin tener que rellenarlo. Su chasis de dimensiones compactas encaja perfectamente en cocinas con espacio reducido sobre la encimera y a ello hay que sumarle una bandeja de goteo regulable en dos alturas, idónea para alternar entre tazas pequeñas de espresso o vasos más altos para café largo o con leche.

Además, para el lanzamiento de esta cafetera, Aldi refuerza la presencia en sus estanterías de su propia marca de café Barissimo. Estarán disponibles tanto las opciones de plástico (pack de 16 unidades por 3,25 euros) como las variantes en cápsulas de aluminio (pack de 20 unidades por 3,65 euros), abarcando diferentes intensidades y orígenes como Colombia, Lungo, Ristretto o Extra Fuerte.

⚡ EN RESUMEN: cafetera de cápsulas ambiano de aldi

 LO MEJOR

  • Presión de 20 bares: supera a los 15 bares habituales de muchas cafeteras de gama de entrada, garantizando una buena extracción y una crema densa.
  • Compatibilidad universal: diseñada para aceptar el sistema de cápsulas Nespresso® y marca blanca, sin atarte a un único fabricante.

❌ LO PEOR

  • Depósito de agua justo (650 ml)... Aunque cumple para un uso individual o en parejas, requiere rellenado frecuente si se consumen muchos cafés al día.
  • Materiales sencillos... Construcción orientada a ajustar costes en plásticos fijos, alejándose de los acabados metálicos de modelos premium.

💡 CÓMPRALO SI... Buscas una cafetera de cápsulas económica y funcional para el día a día sin gastar los 80-100 euros que suelen costar las marcas principales.

⛔ NO LO COMPRES SI... Eres un purista del café y prefieres moler grano al instante o controlar parámetros de extracción manuales.
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