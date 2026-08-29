Google quiere convertir República Dominicana en el enchufe digital para Latinoamérica y ya sabe cómo: con tres cables submarinos

El mapamundi de los cables submarinos por los que circula la mayoría del internet mundial es tremendamente desigual: mientras que hay zonas que son auténticas marañas de cables, otras son un páramo. Un ejemplo: Singapur, uno de los "enchufes" de Asia. Sin ir más lejos, mientras que en América del Norte y Central se concentran muchos nodos y cables, conforme vamos bajando esa densidad se va reduciendo drásticamente. Una de las big tech quiere cambiarlo en los próximos años con no uno, sino tres cables: Alisios, Canoa y OlaLuz.

Los tres cables de Google. El proyecto se llama Americas Connect y se organiza en tres corredores: en el Pacífico, en el Caribe y en el Atlántico. En su estrategia hay un país del centro de América que va a convertirse en el nodo de su estrategia: República Dominicana. Además, habrá una nueva ramificación del cable Firmina (inicialmente diseñado para unir Norteamérica y Sudamérica) que también pasará por República Dominicana.

Los trazados previstos de los tres cables son:

Alisios conectará Chile, Panamá y República Dominicana y enlazará con un anillo hasta la costa este de EEUU y las zonas de centros de datos de Google Cloud en Carolina del Sur y Virginia.

Canoa unirá República Dominicana con Bermudas y de allí, interconectándose con los cables Nuvem y Sol, hacia Estados Unidos y Europa (concretamente, hasta (Madrid).

Olaluz conectará de forma directa República Dominicana y Florida para reforzar la capacidad entre el Caribe y la costa este estadounidense.

El croquis del mapa de Americas Connect. Google

Por qué importa. Porque los cables submarinos transportan más del 99% del tráfico intercontinental de internet, según las estadísticas de TeleGeography. Dejando a un lado sectores fundamentales como la banca, la seguridad o las comunicaciones, tirar cable es construir la infraestructura física de servicios esenciales para Google como la nube o la IA. Uno de los destinos de los cables, Chile, es una de las zonas estratégicas de Google para su nube en América Latina.

Contexto. Antaño eran las operadoras de telecomunicaciones las que financiaban y llevaban a cabo estos proyectos, pero en la actualidad son las hyperescalers como la propia Google, Meta o Amazon quienes concentran hoy alrededor de tres cuartas partes del ancho de banda internacional. Sin ir más lejos, Google está metida en 34 proyectos de cableado a nivel mundial.

En América Latina, Google tiene dos regiones Cloud: la pionera data de 2017 y está en São Paulo (Brasil) y tiene otra en Santiago de Chile, operativa desde 2021. Precisamente por Chile pasa el proyecto Humboldt, un enorme cable de 14.800 kilómetros previsto para este año que une Sudamérica y el Asia-Pacífico (Valparaíso con Auckland en Nueva Zelanda) y que corre a cargo de Google y el estado sudamericano. Como curiosidad, recientemente Chile también aprobó un cable directo a China, pero EEUU ha frenado el proyecto en seco.

El despliegue de Google Cloud a escala mundial. Google

Sí, pero. Google se ha limitado al anuncio de esta expansión de infraestructura crítica para la región y poco más: no se sabe cuándo empezará la construcción ni cuándo estarán operativos los cables, tampoco se conocen proveedores, presupuesto ni algo tan básico como las especificaciones técnicas de diseño.

Por otro lado, estos cables conectan principalmente centros de datos y regiones cloud de Google, no hogares de forma directa, por lo que a efectos prácticos esta operación no va dirigida a reducir la brecha digital en América Latina, salvo que operadores locales saquen partido a esa capacidad.





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