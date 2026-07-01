Bill Gates: "A medida que la IA asuma más trabajos, podrás jubilarte antes y trabajar semanas laborales más cortas"

Bill Gates lleva tiempo hablando de un tema que se ha vuelto casi en una obsesión para el millonario: qué pasará con el trabajo cuando la IA se ocupe de buena parte de él. El magnate tecnológico lo hizo sentado frente al empresario indio y presentador del podcast "People by WTF" Nikhil Kamath.

Durante la conversación, Gates expuso sus preocupaciones y previsiones sobre el futuro laboral, desde la perspectiva de alguien que lleva ya muchos años alejado de la primera línea empresarial y con una edad cercana a la jubilación (si es que los millonarios se jubilan algún día de serlo). "Dentro de 20 años, la IA habrá cambiado las cosas lo suficiente como para que este marco de trabajo puramente capitalista probablemente ya no explique demasiado".

La escasez que Gates da por muerta. El fundador de Microsoft asegura que "siempre hemos tenido escasez: escasez de médicos, de profesores, de personas para trabajar en fábricas. Esas carencias dejarán de existir. Será un cambio bastante profundo, que liberará mucho tiempo". Es decir, que gracias a la implantación de herramientas de IA y robótica, el déficit de profesionales en determinadas áreas se reducirá.

Los datos dan la razón al fundador de Microsoft, al menos en lo relativo a la escasez de mano de obra cualificada en sectores estratégicos como el sanitario, o el docente, para el que la UNESCO prevé una escasez de 44 millones de maestros de educación primaria y secundaria para 2030. "Para quienes llevamos casi 70 años en un mundo de escasez, es difícil incluso adaptarnos", reconoce el millonario.

Manos hechas de metal. Más allá del trabajo de conocimiento que puede desarrollar una IA, el veterano millonario también habló del papel de la robótica y de cómo los robots contribuirán a reducir las jornadas laborales y la vida laboral de las personas. "Hay que tener unas manos extraordinarias para hacer esas cosas. Lo conseguiremos", asegura Gates sobre el trabajo de robots en fábricas, en construcción y en sectores tan castigados físicamente como la limpieza de hoteles. No es el único que lo piensa.

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Jensen Huang, CEO de NVIDIA, calcula que los robots humanoides podrían mover un mercado de 40 billones de dólares. Elon Musk, aseguraba que para 2040, habrá al menos 10.000 millones de robots humanoides a un precio de entre 20.000 y 25.000 dólares. Todavía falta destreza real para desenvolverse con soltura y fiabilidad en un entorno industrial, pero las inversiones y la ingeniería ya están manos a la obra en esa dirección, tal y como predice Gates.

Jubilarte antes: la vieja promesa que parece alejarse. La frase más controvertida de la entrevista, sin embargo, hace referencia a que los empleados ya no necesitarán tener una carrera laboral tan larga para acceder a la jubilación, algo que choca frontalmente con las políticas de retraso en la edad de jubilación que están aplicando muchos países del mundo, entre las que se encuentra España.

"Podrás jubilarte antes, trabajar semanas laborales más cortas, y eso exigirá casi un replanteamiento filosófico sobre cómo debería emplearse el tiempo (...) Habremos creado, en cierto modo, inteligencia gratuita".

El planteamiento de Gates no es nuevo en absoluto. En 1930, el economista John Maynard Keynes predijo que la tecnología reduciría la semana laboral a solo 15 horas. Casi un siglo después, un trabajador a jornada completa en EEUU dedica de media 8,5 horas al trabajo en un día laborable, mientras que en España se dedica entre 40 y 37,5 horas semanales. La promesa de más tiempo libre lleva casi cien años sin cumplirse.