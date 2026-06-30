La fábrica de BMW acaba de dar la bienvenida a un nuevo empleado: el robot humanoide Figure 03

En octubre de 2025, Figure nos mostró de lo que era capaz su nuevo robot humanoide. El Figure 03 presumía de un nuevo diseño y una destreza mucho más precisa, permitiéndole moverse por la casa y hacer tareas tan delicadas como recoger la vajilla o doblar la ropa. Aunque de momento no está a la venta, el Figure 03 ya ha empezado su primer trabajo. El lugar elegido ha sido la fábrica de BMW en Nueva Jersey.

No es la primera vez que BMW integra robots humanoides en sus fábricas. De hecho, este nuevo programa piloto es la continuación de una primera fase en la que el anterior modelo, el Figure 02, estuvo apoyando la producción del BMW X3 y previamente también tuvieron "en prácticas" al Figure 01.

Un mozo de almacén muy tecnológico

El Figure 02 pasó diez meses en la planta de BMW en Spartanburg, concretamente en el departamento de carrocería. Su trabajo era cargar los paneles de chapa metálica que visten al BMW X3. En concreto, ayudó a la producción de más de 30.000 vehículos. Ahora, el Figure 03 tiene una labor totalmente distinta y que aprovecha sus nuevas capacidades.

El departamento donde opera el Figure 03 es logística de montaje. Aquí reciben los componentes en contenedores grandes y desordenados. Su trabajo será recogerlos y clasificarlos en carros que se envían a la línea de montaje en un orden concreto. En su primer trabajo, el robot de Figure tenía una tarea muy específica en el sentido de que siempre cogía las mismas piezas, pero ahora debe recoger piezas de distintas formas, pesos y tamaños, lo que requiere una mayor adaptabilidad y precisión.

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Figure 03 introduce mejoras importantes con respecto a la generación anterior, como un diseño con partes blandas que lo hace más seguro, cámaras en las manos que mejoran el agarre de objetos y sensores táctiles mucho más sensibles.

Una prueba clave

Este piloto se enmarca en la iniciativa BMW iFactory, su estrategia global de producción que busca impulsar la digitalización empezando por la nave número 52 de la planta de Spartanburg. Aquí se produce el BMW X3 y más adelante entrará en producción el BMW iX5 eléctrico. En esta planta ya tienen implementadas tecnologías como simulaciones 3D para optimizar procesos y sistemas de visión y sonido basados en IA que van dando feedback en tiempo real a los operarios.

A diferencia del primer piloto, esta vez han elegido una tarea más compleja en el sentido de que sufre cambios y no sigue siempre el mismo patrón, lo que hace que los robots industriales tradicionales no sean la mejor opción. Si Figure 03 logra mantener la precisión y el ritmo de la cadena de montaje, será la prueba de fuego para ver si los robots humanoides pueden pasar de ser una demostración de laboratorio a un verdadero trabajador.

Imágenes | BMW

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