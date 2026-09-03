ChatGPT, Gemini, Grok y Claude cayeron esta tarde. El chatbot de Anthropic todavía no consigue recuperarse [Actualizado]

Actualización 03/09/2026 20:05: Claude vuelve a funcionar. A continuación el artículo original.

Ha sido una tarde especialmente accidentada para algunos de los chatbots más utilizados del momento. ChatGPT, Gemini, Grok y Claude han presentado problemas durante las últimas horas en varias partes del mundo, incluida España, aunque no todos han evolucionado de la misma manera. Mientras ChatGPT, Gemini y Grok vuelven ahora a responder con normalidad en nuestras comprobaciones, Claude continúa mostrando fallos. Anthropic reconoce además una incidencia que afecta a varios de sus servicios, lo que mantiene a su plataforma como el principal foco de problemas en este momento.

En el caso de Claude, el problema ha ido bastante más allá de algún mensaje que tarda en aparecer. La propia página de estado de Anthropic registra para hoy una interrupción parcial de tres horas y seis minutos en claude.ai, vinculada a dos incidencias. En nuestras pruebas desde España, además, el fallo se reproduce en distintos puntos de acceso: la web y las aplicaciones para ordenador y móvil pueden quedarse cargando sin llegar a completar la respuesta.

Los fallos de Claude van más allá de la ventana de conversación que utiliza la mayoría de usuarios. También han afectado a Claude API, que sirve para conectar los modelos de Anthropic con aplicaciones de terceros; a Claude Code, la herramienta de la compañía para tareas de programación asistidas por IA; y a Claude Cowork, pensada para delegar trabajos más amplios dentro de entornos profesionales.

Como hemos visto, usuarios de distintas partes del mundo se encontraron esta tarde con fallos en varios de los principales chatbots de IA prácticamente al mismo tiempo. La coincidencia es llamativa, pero por ahora no hay evidencias de que todos los incidentes compartan una misma causa o un punto de fallo común. Existe incluso una posibilidad puramente hipotética: si la caída de un gran servicio desplazara de golpe a una gran cantidad de usuarios hacia sus rivales, ese aumento repentino de demanda podría contribuir a generar nuevos problemas.

El problema va bastante más allá de que una conversación se quede sin respuesta. Los modelos de estas plataformas también forman parte de aplicaciones de terceros, herramientas de programación, automatizaciones y servicios empresariales que pueden depender de ellos en segundo plano. Por eso, cuando varios proveedores importantes sufren incidencias en una misma franja, el impacto potencial se multiplica y puede alcanzar a productos que el usuario ni siquiera identifica directamente con una compañía de IA.

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