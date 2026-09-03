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Ya es oficial el nuevo Dreame Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete, el primer robot aspirador que friega con vapor a 180 grados

Tiene una potencia de succión de 40.000 Pa y llegará en septiembre con 300 euros de descuento

Dreame Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete
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juan-lorente

Juan Lorente

Editor ecommerce
juan-lorente

Juan Lorente

Editor ecommerce
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Dreame acaba de presentar un nuevo robot aspirador con mucho que analizar. Se trata del Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete, un dispositivo que promete eliminar hasta las manchas más resistentes gracias a un sistema que friega con vapor a 180 grados. Este nuevo robot Dreame, que llegará a las tiendas el próximo 21 de septiembre, tiene un PVP de 1.499 euros. Pero ojo: durante las dos primeras semanas, tendrá un descuento directo de 300 euros.

40.000 Pa de potencia para que no se quede nada de suciedad atrás

Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete Black

Como decimos, la principal virtud de este robot aparece cuando hablamos de su sistema para fregar. El mismo une un sistema que genera vapor de agua a 180 grados con una mopa de rodillo que gira a 300 RPM y ejerce una presión de 18 N. Dreame promete que esto podrá ablandar incluso las manchas de grasa más resistentes o la suciedad reseca para evitar tener que fregar a mano. Todo mientras elimina el 99,999 % de bacterias.

A esto tenemos que sumarle una potencia de succión de 40.000 Pa, gracias a la cual el Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete podrá retirar la suciedad y los pelos que estén incluso incrustados en alfombras. Hablando de pelos, el mismo incorpora un cepillo antienredos, muy útil para no tener que estar quitándolos nosotros manualmente.

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El dispositivo cuenta con una mopa desplegable hasta 8 centímetros, lo que le permitirá llegar a rodapiés o zonas complicadas. Su sistema de guiado, llamado IA OmniSight 4.0, es capaz de reconocer 320 objetos diferentes a partir de 10 milímetros, por lo que debería ser capaz de navegar por casa esquivando todo tipo de obstáculos.

Hablando de la navegación, lo nuevo de Dreame puede superar desniveles de hasta 10 centímetros y cuenta con un sistema que detecta alfombras para elevar y sellar el rodillo húmedo y evitar dañarlas. Por último, su base cuenta con un sistema de autolavado a 100 grados que podrá desinfectar y limpiar la mopa para evitar malos olores.

⚡ EN RESUMEN: Dreame Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete

 LO MEJOR

  • Fregado con vapor: Su sistema para fregar usando vapor permite ablandar manchas resistentes que normalmente requieren que se frieguen a mano.
  • 40.000 Pa de potencia: Tiene una gran potencia de succión para poder retirar incluso la suciedad y los pelos agarrados en alfombras.
  • Capaz de superar desniveles de hasta 10 centímetros: Poder superar desniveles tan altos le permite llegar a zonas que no son accesibles para otros robots.

❌ LO PEOR

  • Precio elevado: Aunque cuenta con un muy buen descuento de lanzamiento, su precio sigue siendo elevado.

💡 CÓMPRALO SI... Buscas un robot aspirador de gama alta capaz de eliminar manchas difíciles y tienes alfombras o mascotas en casa.

⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes un piso pequeño, no tienes alfombras o directamente prefieres un robot aspirador más económico.
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