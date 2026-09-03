Razer presenta su nuevo mando para móviles: se llama Prio, es compatible con casi cualquier móvil y cabe en el bolsillo

Tener un mando para móviles es una gran alternativa para todo aquel al que le cuesta acostumbrarse a los controles táctiles. La gran mayoría de ellos son grandes o tienen un diseño que hace que no sea cómodo llevarlos a todas partes. Eso es justo lo que pretende remediar Razer con su nuevo Prio: un mando para móviles muy compacto que, plegado, cabe en la mano y es fácil de llevar en el bolsillo. Su precio es de 109,99 euros.
Razer Prio
Un mando ideal si te gusta jugar con el móvil en todas partes
El Razer Kishi y otros mandos para móviles también se pliegan para ocupar menos sitio. Sin embargo, este Prio, al desplegarse con el movimiento giratorio de una de sus partes, hace que ocupe menos espacio. Eso y que cuenta con un cuerpo reducido que, cuando está plegado, tiene unas dimensiones de 107 x 67 x 23 milímetros (con un peso de 101 gramos). Es ideal para viajar con él a diario.
El mando se conecta al móvil a través del puerto USB-C del mismo y es compatible con teléfonos de hasta siete pulgadas (Razer promete incluso poder usarlos sin necesidad de retirar la funda). Esta conexión directa hace que la latencia a la hora de jugar sea mínima y cuenta con botones frontales táctiles, por lo que no harán ruido al pulsarlos.
Con el mando, vamos a poder disfrutar de juegos para móviles sin necesidad de pasar por controles táctiles, pero no podemos perder de vista el juego remoto o en la nube. Con plataformas como Xbox Game Pass o Steam Link podemos utilizar nuestro móvil como si fuera una consola portátil, lo que siempre es útil si no tenemos la tele disponible.
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⚡ EN RESUMEN: Razer Prio
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALO SI... Buscas un mando para móviles que sea muy fácil de transportar y que te permita jugar de forma cómoda con el teléfono.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un mando para móviles que traiga un puerto USB-C aunque eso implique que tenga un mayor tamaño.
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Imágenes | Razer
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