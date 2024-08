Jeff Bezos se ha comprado un nuevo jet privado y ha hecho 28 viajes. Ya ha contaminado el equivalente a una persona en 17 años

Además de ser un empedernido coleccionista de mansiones, Jeff Bezos también ha demostrado una gran afición por los jets privados, atesorando una pequeña flota de tres aeronaves. Precisamente, el millonario fundador de Amazon acaba de renovar uno de ellos con la adquisición de un Gulfstream G700, el avión privado más avanzado del mercado.

Según datos publicados en el perfil en X de Jack Sweeney, el estudiante universitario que rastreaba los aviones privados de Elon Musk y Taylor Swift en X gracias a los datos públicos de vuelo, Bezos estrenó su nuevo avión el 10 de julio de 2024. Justo a tiempo para irse de vacaciones con él, y vaya si lo ha hecho.

Uno de los primeros en entregarse. El Gulfstream G700 de Jeff Bezos, está valorado en unos 80 millones de dólares y se posiciona como uno de los buques insignia de la compañía para el transporte privado.

El Gulfstream G700 ha sido certificado por la Administración Federal de Aviación (FAA) en marzo de 2024, lo que ha permitió su entrega y uso para pasajeros tras nueve meses de tramitación. Qatar Airways fue la primera en recibir dos unidades del G700 para su servicio de Qatar Executive. Elon Musk, quien también ha encargado uno, todavía no ha recogido su unidad.

El Rolls-Royce de los cielos. Decir que el Gulfstream es el Rolls-Royce de los cielos en referencia a la lujo y confort a bordo no es del todo aleatorio. De hecho, el avión está impulsado por motores Rolls-Royce Pearl 700 que permiten un rango de vuelo de hasta 14.353 km, lo que permitirá a Jeff Bezos realizar un trayecto entre destinos tan alejados como Miami y Tokio sin escalas.

El avión tiene capacidad para 19 personas distribuidas en cinco estancias y dos lavabos a bordo, permitiendo personalizar la configuración de la cabina para instalar camas o zonas de relax.

Jeff Bezos ya lo ha estrenado. Según el portal JetSpy, el avión de Bezos recibió la identificación N11AF en su cola, y se encuentra registrado bajo el dominio del operador TVPX Aircraft Solutions, una empresa de servicios que permite mantener la privacidad del verdadero propietario de la aeronave.

Según publicaba Business Insider, pese a intentar pasar inadvertido acogiéndose a la privacidad del programa de direcciones de aeronaves de la OACI (PIA) de la FAA mediante el uso de un registro temporal, el G700 del millonario se localizó durante el pasado fin de semana en Ibiza. En esos mismos días, la prensa local de Ibiza situabaal espectacular velero Koru del magnate fundador de Amazon navegando por las aguas de la isla.

39 días y 28 vuelos. Lo que más ha llamado la atención del nuevo avión privado de Jeff Bezos no ha sido ni su precio si el equipamiento de sus instalaciones. Sin duda alguna, lo más llamativo de estas primeras jornadas del G700 de Bezos ha sido su impacto en términos de emisiones de carbono.

En solo 39 días que lleva en activo, el avión ya ha emitido unas 264 toneladas de dióxido de carbono, lo que equivale a 17 veces las emisiones anuales de un estadounidense promedio según un estudio de emisiones per cápita publicado en Our World in Data. Estos datos subrayan el impacto ambiental del uso intensivo de los jets privados, un tema que ha sido objeto de creciente preocupación en el contexto de la crisis climática.

Imagen | Van Ha, Gulfstream