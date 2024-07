Igualar en fortuna a Jeff Bezos es difícil, pero no imposible: trabajar durante 45 años ganando 2,1 millones a la hora

Jeff Bezos, es actualmente la segunda mayor fortuna del mundo, según la lista de millonarios Forbes, con un patrimonio valorado en 200.300 millones de dólares. Amazon es la fuente principal de su fortuna, pero empresas de éxito como Blue Origin y distintas inversiones inmobiliarias, han asentado las bases de la fortuna actual del fundador del mayor e-commerce del mundo.

Pese a que Jeff Bezos cedió el bastón de mando de Amazon a Andy Jassy, el magnate del comercio electrónico continua recibiendo dividendos por el 8,8% de la compañía que fundó. Amazon ha visto como sus acciones se revalorizaban un 32% en los primeros meses de 2024, algo que Jeff Bezos aprovechó para hacer caja.

Fortuna actual y fortuna anual. Según la lista de millonarios en tiempo real de Forbes, la fortuna de Jeff Bezos en julio de 2024 es de 200.300 millones de dólares. Sin embargo, las fluctuaciones en la valoración de las acciones de Amazon y la compra y venta de sus múltiples mansiones, hace que esa valoración cambie y, con ella, la estimación de la fortuna de Bezos.

Forbes cuenta con otra herramienta que recoge el histórico del patrimonio de Bezos. Con la valoración de esa fortuna a 1 de enero de 2023 y la que tenía en enero de 2024. Esa es una cifra estable de lo que el millonario ganó en 2023. Esa foto deja como resultado que Jeff Bezos incrementó su patrimonio en 80.000 millones de dólares, pasando de 114.000 millones a principios de 2023, a 194.000 millones a principios de 2024.

Dicho de otro modo, esos 80.000 millones de dólares al año que ganó Jeff Bezo en 2023, implicarían que, en el tiempo que llevas leyendo este artículo, él ya habría ganado 152.160 dólares.

Bezos podría comprarse 200 Bernabéus. Sus acertadas inversiones han convertido a Jeff Bezos en una persona tremendamente rica. Si establecemos un paralelismo entre la riqueza de Jeff Bezos y la medida estándar en España para medir cualquier cosa, Bezos podría comprarse 200 estadios Santiago Bernabéu para él solo. Teniendo en cuenta que el nuevo estadio del Real Madrid ocupa una superficie aproximada de 152.000 metros cuadrados, y el precio del suelo urbanizado en esa zona de Madrid parte de 6.582 euros el metro cuadrado, segúnel portal inmobiliario Fotocasa.

La magnitud de la fortuna de Jeff Bezos. Por poner en perspectiva la dimensión real de la fortuna de Jeff Bezos, te invito a hacer algunos cálculos hipotéticos sobre cómo se podría gestionar tal cantidad de dinero. Por ejemplo, si Bezos decidiera gastar un millón de dólares al día de su fortuna actual, tardaría aproximadamente 548 años en poner a cero su cuenta corriente.

Un aspecto fascinante de semejante fortuna es cómo se acumula incluso cuando Jeff Bezos no está haciendo nada para incrementarla. El millonario fundador de Amazon ha confesado en más de una ocasión tener una especial obsesión por dormir ocho horas al día. Mientras Bezos dormía a pierna suelta, su patrimonio se incrementó en 26.684.466.664 dólares durante 2023. Lo cierto es que no me extraña, porque en lo que has tardado en leer hasta este punto, el millonario ya habría ganado más de 304.000 dólares en 2023.

La jornada laboral de Jeff Bezos. Si la jornada laboral del fundador de Amazon fuera de cinco días y cuarenta horas semanales como la de la mayoría de los mortales (a falta de un acuerdo que reduzca esa jornada laboral), su salario mensual durante 2023 habría sido de unos 6.667 millones de dólares al mes, o de 38.461.538 dólares por cada hora trabajada. Una hora trabajada que supera ampliamente a la media europea.

Si se distribuyen los 80.000 millones que ganó el fundador de Amazon y Blue Origin en 2023, cada día trabajado le reportaría un beneficio de 333,3 millones de dólares. Esta cifra es considerablemente superior a lo que ganó Bill Gates en 2023, que situaba su caché en 73 millones de dólares por cada día de trabajo.

El desafío del ahorro: alcanzar la fortuna de Bezos. Imaginemos por un momento el hipotético escenario en el que alguien que estuviera leyendo este artículo, de repente quisiera igualar la fortuna de Bezos partiendo desde cero.

Solo para igualar la fortuna actual de Jeff Bezos, esa persona necesitaría ganar, de forma sistemática, 2.140.598 dólares por cada hora trabajada durante un periodo de 45 años, suponiendo que se trabajen 40 horas a la semana. A priori, esta cifra puede parecer muy ambiciosa, sin embargo, en el tiempo que has empleado en leer hasta este punto, Jeff Bezos ya habría ganado uno 456.000 dólares en 2023.

¡A vivir, que son dos días! Lo que la mayoría de la humanidad diría con una fortuna de más de 200.000 millones de dólares al día es precisamente eso: ¡A vivir que son dos días! Y ese dinero no se va a gastar solo.

Si por algún motivo, Bezos decidiera tirarse al monte y vivir la ‘Dolce vita’, el millonario de 60 años podría gastar 18,3 millones dólares cada día durante los próximos 30 años de su vida, antes de recibir una llamada del director de su entidad bancaria indicando que había llegado al fin de su saldo.

