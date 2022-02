Así funciona el sistema que geolocaliza los aviones en tiempo real y sin filtros como el utilizado para seguir a Elon Musk

"El control del tráfico aéreo es primitivo", contestaba Elon Musk al joven de 19 años que informa de los movimientos de su jet privado en Twitter. Jack Sweeney, estudiante de la Universidad de Florida Central, ha estado rastreando el movimiento de los aviones privados de varias personalidades del mundo tech, sin aparentemente grandes dificultades. ¿Cómo lo ha logrado? Gracias a los datos ADS-B (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast).

Cada avión tiene un código único. "No sé si eres consciente o no, pero todos los aviones tienen transpondedores ADS-B que transmiten telemetría. Por supuesto, cada avión puede ser identificado", explicaba el joven Sweeney a Musk. El sistema de Vigilancia Dependiente Automática - Difusión (ADS-B) es una tecnología que permite determinar la posición del avión.

Y funciona de manera automática e independiente, ya que no requiere ninguna acción del piloto y tampoco depende del sistema de navegación de la nave. Estos puede ser recibidos por la torre de control, otras aeronaves y por cualquier usuario con un receptor adecuado.

En EE.UU es obligatorio. En Europa ya lo tienen el 90% de los aviones. El ADS-B es un sistema económico que puede servir como reemplazo del radar secundario. En EE.UU es actualmente obligatorio y es un componente de la estrategia aérea nacional NextGen. En Europa, el Reglamento de Ejecución Europeo EU1207/2011 obliga a que todos los aviones incorporen transponedores ADS-B antes de 2023, pero a diciembre de 2021, ya está incluido en el 89% de los aviones.

En España, el encargado de gestionar la red es Enaire. Las primeras estaciones se instalaron en Alicante, Granada y Menorca y hay licitadas otras estaciones para dar cobertura al sector Cantábrico. A medio y largo plazo, ya hay planes definidos para las cinco regiones de Enaire (Centro Norte, Este, Sur, Baleares y Canarias). En EE.UU su uso está ya más extendido, lo que ha ayudado a que se pueda seguir con facilidad el recorrido del jet privado de Elon Musk.

Took off from Austin, Texas, US. pic.twitter.com/4CDTwh3dL5 — Elon Musk's Jet (@ElonJet) January 30, 2022

Económico, preciso y con mucha información. Los sistemas ADS-B se están extendiendo y no es de extrañar, ya que disponen de múltiples beneficios. Gracias a ellos, un piloto puede conocer la altitud, rumbo, velocidad y distancia a otros aviones. A través del ADS-B también es posible recibir informes del tiempo y acceder a los radares meteorológicos a través de servicios de radiodifusión.

Además tiene la ventaja de ser un sistema más económico que los radares primarios y secundarios. La información es gratuita y accesible; el coste del transpondedor lo paga el fabricante del avión y el coste de la infraestructura de radiotransmisión lo asume la administración, en el caso de EE.UU la FAA y en España AESA.

ADS-B Exchange, una gran plataforma de datos abiertos. En el caso de Sweeney y Elon Musk, el bot de Twitter lo que hace es reflejar los datos concretos del avión de Musk, según los resultados que aparecen en la plataforma ADS-B Exchange. Se trata de una gran plataforma de aficionados que lo que hacen es compartir los datos recibidos por las distintas antenas y receptores repartidos por todo EE.UU.

Y sin filtros de la FAA. La agencia estadounidense muestra los datos de los aviones, pero dispone de una lista 'Limiting Aircraft Data Displayed' para asegurar que ciertos aviones no aparecen. No es el caso de esta plataforma, que según explican los propios administradores "no participa en el filtrado realizado por la mayoría de sitios web de seguimiento de vuelos, que no comparten datos sobre aeronaves militares o privadas".

La plataforma publica todos los datos ADS-B que detectan, sin aplicar filtros. Según describen, necesitan donaciones para cubrir los gastos de procesar petabytes de datos cada mes.

Con una Raspberry Pi, un decodificador y una antena es suficiente para colaborar. Una de las claves del éxito de esta plataforma es que es muy sencillo encontrar nuevos colaboradores, ya que el equipo necesario es relativamente económico. Se necesita una Raspberry Pi para ejecutar un script, un RTL-SDR con sintonizador y una antena. Entre todos los componentes necesarios no sube más de 100 o 200 dólares. Equipo suficiente para que si el jet privado de Elon Musk aterriza en tu zona, puedas detectarla con precisión y compartirlo en la plataforma.

Imagen | Eric Masur