Los mejores chollos que hemos encontrado en MediaMarkt y El Corte Inglés hoy, 6 de septiembre

Si estás buscando renovar la tecnología de casa, hoy es un buen momento para rastrear el catálogo de las grandes superficies. Hemos seleccionado las ofertas más potentes y descuentos más llamativos que puedes encontrar hoy, 6 de septiembre, tanto en MediaMarkt como en El Corte Inglés. Desde televisores de gran diagonal hasta robots de limpieza, estos son los mejores chollos que merecen la pena.

Smart TV Sony BRAVIA 2 II 50S25M2 por 649 euros: de 50 pulgadas y con Google TV.

por 649 euros: de 50 pulgadas y con Google TV. Ordenador portátil Lenovo IdeaPad Slim 3 15IPH11 por 699 euros: de 15,3 pulgadas y con Windows 11 Home.

por 699 euros: de 15,3 pulgadas y con Windows 11 Home. Robot aspirador Xiaomi Vacuum S40 Pro por 169 euros: con una potencia de 15.000 Pa y motor de 160 W.

por 169 euros: con una potencia de 15.000 Pa y motor de 160 W. Smart TV TCL 98C8L por 3.599 euros: MiniLED de 98 pulgadas con Google TV.

por 3.599 euros: MiniLED de 98 pulgadas con Google TV. Cafetera superautomática De'Longhi Magnifica S ECAM22.113.B por 279 euros : con molinillo integrado y 1.450 W de potencia.

Smart TV Sony BRAVIA 2 II 50S25M2

Si buscas un televisor de marca de primer nivel sin disparar el presupuesto, la Sony BRAVIA 2 II 50S25M2 tiene ahora más de 300 euros de descuento en El Corte Inglés. Ha pasado de costar 999 euros a 649 euros. Se trata de una tele con panel Direct LED de 50 pulgadas con resolución 4K.

En el apartado multimedia, viene equipada con el sistema operativo Google TV y es compatible con Dolby Vision & Atmos. También trae Chromecast integrado y ofrece soporte para Apple AirPlay. Además, cuenta con funciones dedicadas para los amantes del gaming como el menú de juego rápido o el mapeado de tono HDR automático si juegas a una PS5.

Ordenador portátil Lenovo IdeaPad Slim 3 15IPH11

Si para ti, septiembre significa la vuelta a las clases o al trabajo y estás buscando un nuevo portátil, este de Lenovo es uno de los chollos que hemos encontrado en MediaMarkt hoy. Tiene un descuento de 200 euros y puedes comprarlo ahora por 699 euros.

Se trata de un equipo tipo Copilot+ PC con pantalla de alta resolución IPS de 15,3 pulgadas. Monta un chip Intel Core Ultra 5 Processor 322, con 16 GB de RAM y un almacenamiento SSD de 512 GB. El sistema operativo que trae de serie es Windows 11 Home.

Robot aspirador Xiaomi Vacuum S40 Pro

Si, en cambio, para ti el inicio de septiembre supone la vuelta a las tareas del hogar y quieres que la tecnología te ayude a mantener tu casa limpia sin esfuerzo, este robot aspirador de la firma china es una buena opción de compra en MediaMarkt. Ha pasado de costar 299 a 169 euros.

El Xiaomi Vacuum S40 Pro es un robot aspirador con un motor de 160 W con ventilador de succión. Tiene una potencia de succión de 15.000 Pa y su batería nos permite limpiar un piso o casa de hasta 180 metros cuadrados sin tener que pasar por el cargador.

Smart TV TCL 98C8L

Si tu sueño siempre ha sido montarte tu propio cine en el salón de casa y tienes espacio de sobra, esta nueva tele de 2026 está ahora rebajada en El Corte Inglés. Se trata de la TCL 98CL, la cual puedes comprar ahora por 3.599 euros.

Esta smart TV monta un panel SQD-MiniLED de 98 pulgadas con resolución 4K y 6.000 nits de brillo. El sistema operativo bajo el que funciona es Google TV y es compatible con Dolby Vision & Atmos. Su tasa de refresco es de 144 Hz (resultando también perfecta para gaming) y su sistema de audio lo firma Bang & Olufsen.

Cafetera superautomática De'Longhi Magnifica S ECAM22.113.B

Si eres un buen cafetero y llevas tiempo buscando una cafetera superautomática, esta de De'Longhi es una auténtica superventas y ahora está disponible por solo 279 euros en MediaMarkt, frente a los 379 euros que cuesta habitualmente.

Esta De'Longhi Magnifica S cuenta con un panel muy sencillo de usar y permite preparar lattes o espressos con solo pulsar un botón. Su depósito tiene una capacidad de 1,8 litros y su recipiente para granos de café permite albergar hasta 250 gramos. Funciona con una potencia de 1.450 W y una presión de 15 bares y su molinillo ofrece hasta 13 niveles de molienda.

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Imágenes | Webedia, De'Longhi, TCL, Xiaomi, Lenovo y Sony

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