Carrefour liquida esta tele MiniLED Samsung de 65 pulgadas perfecta para salones grandes e iluminados

Dar el salto a una pantalla diagonal sin disparar el presupuesto suele implicar renunciar a la tecnología de iluminación más avanzada. Sin embargo, para quienes buscan llenar un salón amplio e iluminado sin sufrir reflejos o imágenes lavadas durante el día, Carrefour ha rebajado la smart TV Samsung TU65M73HAU. Ha pasado de costar 769 a 699 euros y, además, te llevas un cupón correspondiente al 15% (104,85 euros) para próximas compras en el supermercado (o en su versión online).

Smart TV MiniLED 65" (165,1 cm) Samsung TU65M73HAU, 4K UHD PVP en Carrefour — 699,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Una tele buena, bonita y barata

El principal argumento de compra de este televisor de la firma coreana radica en su sistema de retroiluminación MiniLED. Al emplear diodos de luz notablemente más pequeños que los de un panel LED tradicional, la pantalla logra un número mucho mayor de zonas de atenuación local y, sobre todo, un brillo pico significativamente más alto. Esta potencia lumínica es la clave para combatir la luz natural directa en estancias con grandes ventanales, garantizando colores vivos y alto contraste HDR10+ incluso a plena luz del día.

Con sus 165 cm de diagonal (65 pulgadas), resulta un tamaño idóneo para estancias donde la distancia de visionado ronda los 2,5 o 3 metros. En el apartado acústico, incluye la tecnología Object Tracking Sound (OTS Lite), que simula el movimiento de la acción en pantalla a través de sus altavoces integrados, y cuenta con soporte para Q-Symphony, permitiendo combinar el sonido del televisor con una barra de sonido compatible de la marca sin anular ninguno de sus canales.

Su sistema operativo es Tizen OS, una plataforma muy madura que nos brinda acceso a las principales plataformas de streaming y sirve como centro de control para el hogar inteligente mediante compatibilidad con SmartThinngs de Samsung y Matter. Todo ello impulsado por procesamiento con escalado por Inteligencia Artificial para optimizar contenidos en resoluciones inferiores a 4K.

⚡ EN RESUMEN: oferta para smart tv Samsung TU65M73HAU hoy ✅ LO MEJOR Tecnología MiniLED a precio accesible: conseguir un panel MiniLED de 65 pulgadas por 699 euros ofrece una relación diagonal-precio muy competitiva.

conseguir un panel MiniLED de 65 pulgadas por 699 euros ofrece una relación diagonal-precio muy competitiva. Gran nivel de brillo para salones iluminados: el sistema de retroiluminación por MiniLED entrega un pico de luz alto, ideal para combatir reflejos y luz natural en estancias con ventanales. ❌ LO PEOR Ángulos de visión reducidos frente a OLED... Si se mira la pantalla muy de lado desde los extremos del salón, la precisión del color y el contraste decaen ligeramente.

Si se mira la pantalla muy de lado desde los extremos del salón, la precisión del color y el contraste decaen ligeramente. Sonido integrado justo para grandes estancias... Sus altavoces de serie cumplen para un uso diario, pero un salón grande requerirá añadir una barra de sonido para una experiencia de cine completa. 💡 CÓMPRALO SI... Vas a ver la televisión de día, con luz natural abundante o persianas subidas, donde la potencia de brillo del MiniLED supera a las pantallas OLED tradicionales. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas el negro absoluto y el contraste infinito para ver películas a oscuras, una pantalla OLED sigue ofreciendo un rendimiento superior en esas condiciones.

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Imágenes | Webedia y Samsung

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