Cargadores rápidos para tu teléfono móvil o tablet: mejores modelos para comprar por su potencia y seguridad

Imaginándonos en un mundo ideal, lo primero que nos gustaría tener en un teléfono móvil, tablet o cualquier dispositivo portátil sería una batería infinita, o al menos que su autonomía nos asegurara semanas de duración. Pero eso no existe, ni tampoco tiene pinta de que vaya a existir en un futuro cercano, así que para los fabricantes ha sido más sencillo lanzar cargadores rápidos de gran capacidad y con tiempos de carga reducidos para teléfonos móviles, tablets, portátiles y todo lo que se precie.

Tipos de carga rápida y voltajes

A estas alturas de la película, hace falta poca presentación para explicar lo que es la carga rápida, aunque sí es un misterio su funcionamiento y porqué son capaces de cargar tan rápido. Su truco está en la cantidad de voltios que contiene, que si lo multiplicamos por los amperios, nos da los vatios que aparecen en las fichas técnicas de los productos. Cuanto más cantidad de voltios y amperios haya, más capacidad tendrá el cargador.

La carga rápida se define la que está por encima de la estándar, aunque hace varios años atrás la diferencia entre las dos cargas era mínima. Actualmente, se considera normal una capacidad de 10 W, mientras que algunos fabricantes ya son capaces de desarrollar cargas con cifras sobrehumanas, como los 100W de Qualcomm, los 120W de Xiaomi o los 240W de OPPO con su tecnología SuperVOOC, ahí es nada. Las tecnologías que manejan tanto las marcas de componentes como de terminales móviles, aunque sean semejantes, también son variadas:

Quick Charge de Qualcomm , basado en USB Power Delivery y una de las más populares entre las diferentes marcas.

, basado en USB Power Delivery y una de las más populares entre las diferentes marcas. La potente tecnología Super VOOC de OPPO .

. USB Power Delivery , tecnología que usan los Google Pixel y que pueden alcanzar hasta 100W.

, tecnología que usan los Google Pixel y que pueden alcanzar hasta 100W. Super Fast Charging de Samsung.

de Samsung. SuperCharge de Huawei.

de Huawei. MediaTek Pump Express , enfocada en el sborecalentamiento de la carga.

, enfocada en el sborecalentamiento de la carga. Warp Charge de OnePlus.

de OnePlus. Motorola TurboPower .

. Meizu Super mCharge, que es capaz de suministrar 55W de potencia.

Pero la carga rápida también presenta problemas, que están relacionados con el desgaste de la misma batería. Un mayor flujo de voltios implica un mayor trabajo de este componente, haciendo que su temperatura aumente de forma exponencialmente. Es ese el motivo por el que los expertos recomiendan usar la carga rápida en momentos imprescindibles, como antes de salir de casa o si hay que revivirlo porque se le agotó la batería.

Las compañías tienen el tema de la temperatura como una misión fundamental, porque ayudaría a conservar las baterías durante un mayor tiempo y que el móvil no se vea envuelto en llamas por el calor. Algunos fabricantes como MediaTek ya han diseñado tecnologías para no sobrecalentar el teléfono, por lo que es una tendencia que se verá mucho más en el futuro.

Otros aspectos a tener en cuenta para elegir el cargador

Una vez que sabemos los tipos y la potencia que maneja la carga rápida, hay que tener en cuenta otros factores para elegir un buen cargador, porque no todo vale. Y es que, en primer lugar, tenemos que asegurarnos de que nuestro terminal puede soportar esa carga rápida, algo que se puede comprobar desde las fichas técnicas en Xataka en caso de no tenerlas a mano o no conocerlas. Otra opción, pero solo posible en Android, es acudir a Ajustes > Acerca de > Batería y ver los datos relativos de potencia de la batería.

Otro aspecto fundamental es el de la seguridad, que sean cargadores de calidad y que puedan soportar temperaturas algo más extremas de lo habitual, además de garantizar el total aislamiento contra la corriente eléctrica para no sufrir descargas inoportunas. Algunas certificaciones de garantías son las de CE, FCC y RoHS. Y si vas a comprar un cargador para Apple, los productos de terceros con MFi garantizan que ese producto ha sido verificado y certificado por Cupertino.

Otros factores algo más personales son los tipos de clavija o el número de entradas USB. Ambos dependen más de si queremos cargar varios dispositivos a la vez o si es para un viaje al extranjero, donde necesitaremos la clavija de enchufe correspondiente a ese país.

Los mejores cargadores rápidos para comprar

Cargador rápido UGREEN 17W

Un cargador ideal por si quieres hacerle caso a los expertos en usar una carga más lenta para cuidar la batería. Un modelo de Ugreen que incluye dos entradas USB-A, uno con capacidad de 17 W y otra con 5W. Cuenta con una amplia compatibilidad de dispositivos, tanto Android como iPhone y numerosas tablets, además de estar hecho por un material ignífugo UL 94V-0.

Su precio es bastante económico, porque suele estar en los 14,99 euros.

UGREEN 17W Cargador de Pared con Doble USB Puertos 5V 2.4A y 5V 1A, Enchufe USB para iPhone 13 12 XR XS X 8, iPad Mini, Galaxy S20 S10 S9 S8, Xiami Mi10 Mi9 Redmi Note 9, Huawei P30 P20 - Blanco PVP en Amazon 14,99€

Cargador rápido UGREEN Nexode 65W

Damos un gran salto en cuanto a capacidad, porque este cargador ya cuenta con una cifra mucho más alta. También aumenta el precio, llegando a los 49,99 euros.

Este modelo integra una entrada USB-A GaN con una potencia de 22,5W, además de otros dos puertos USB-C que pueden llegar a los 65W para cargar más dispositivos a la vez. Dispone de un diseño muy compacto, disipa el calor y está protegido de cortocircuitos.

UGREEN Nexode 65W Cargador USB C GAN, Cargador Rapido Multipuerto 2 USB C y 1 USB A, Compatible con Samsung Galaxy S23+/S22/S21/S20, iPhone 14 Pro Max/13/12/11, iPad Pro/Air, MacBook Air, Steam Deck PVP en Amazon 49,99€

Cargador rápido UGREEN 66W

Otro modelo más de Ugreen, uno de los fabricantes más populares en este sector. Solo cuenta con dos entradas USB-C, llegando a una potencia de 66W si se usa un solo puerto. Integra USB Power Delivery 3.0, pero puede cargar móviles o tables con protocolos anteriores.

Este cargador rápido, compatible con Android, iPhone, iPad o consolas, está por un precio habitual de 39,99 euros.

UGREEN 66W Cargador USB C, Cargador Carga Rápida Retracompatible 65W 20W Cargador PD 3.0 con 2 USB C Compatible con MacBook Pro Air iPad Pro iPhone 14 Pro MAX 13 Mini SE 2022 Galaxy S22 Xiaomi Mi12 PVP en Amazon 39,99€

Cargador rápido Anker AK-A2123312

Cambiamos de fabricante, pero también es otros de los más populares en este tipo de accesorios. Este modelo de Anker es ideal si vas de viaje, especialmente por su gran cantidad de puertos para cargar móviles, portátiles, tablets o auriculares, y todo ello al mismo tiempo. Su precio se encuentra en 43,99 euros.

Con un tamaño parecido al de una cartera, integra hasta seis puertos USB-A, con tecnología PowerIQ 3.0 capaz de alcanzar una potencia de 60W, además de incluir la función Multiprotect para evitar descargas eléctricas en cualquiera de los puertos.

Cargador rápido Quick Charge 3.0 Aioneus

Otro cargador de varios puertos, aunque en este caso encontramos cuatro puertos. Un cargador rápido que sorprende por su precio, ya que suele estar alrededor de los 19,99 euros.

Uno de esos puertos, todos con USB-A, cuenta con Quick Charge 3.0 para alcanzar una potencia de 33W. También está hecho de material ignífugo por si expone a cortocircuitos eléctricos.

Quick Charge 3.0 Cargador USB, 33W 3.1A Cargador USB de Pared con 4 Puertos, Carga Rapida Multiple Enchufe Rápido para iPhone 11 Pro max/12/X/XS/XS MAX/XR,Samsung S21/S10/S8+/S9/S8,Huawei P30/P20 PVP en Amazon 18,99€

Cargador rápido para iPhone con MFi

Como hemos comentado anteriormente, comprar un cargador para el iPhone o el iPad conlleva una búsqueda especial. Lo más esencial a tener en cuenta, más allá de que sea original de Apple o no, es que tenga certificado MFi, que es el mínimo de calidad que se le puede pedir a un cargador para iPhone. Este modelo, por ejemplo, cuesta solo 14,99 euros.

Incluye cable Lightning de seis pies para cargar desde el iPhone X, así como numerosos de iPad. Su tecnología Power Delivery 3.0 alcanza una potencia de 20W, con entrada USB-C.

【Certificado MFi】 Cargador rápido de Pared para iPhone 14 20W PD Tipo C con Cable USB C a Lightning de 6 pies Compatible con 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max/13/12/11/XS/XS MAX/XR/X, iPad… PVP en Amazon 14,98€

