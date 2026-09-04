Hoy en Lidl, rebajada esta freidora de aire Moulinex con 10 programas automáticos que incluso mejora su precio mínimo en Amazon

Además de las novedades que nos suele traer cada semana en sus folletos, Lidl cuenta en su tienda online con un amplio catálogo de ofertas diarias. Entre las que encontramos chollos de duración limitada a una jornada y también rebajas habituales, como sucede en tiendas como MediaMarkt o Amazon.

Pues bien, entre estas segundas, hoy destaca la protagonizada por esta freidora de aire Moulinex a 51,99 euros. No tanto por su rebaja (que también), sino porque mejora el mejor precio que ha tenido este mismo modelo en Amazon a lo largo de los meses (mínimo que se sitúa en 55,99 euros). Siendo esta oferta de Lidl una de las mejores ocasiones para llevárnosla a casa.

Alcanza los 200 grados y tiene una capacidad de 5 litros

Hablamos de la Easy Fry Max de Moulinex. Una freidora de aire con una genial relación calidad precio a su PVP de 64,99 euros, pero mucho más ahora que sale por poco más de 50. Un modelo sencillo y económico de una única cesta pero con una capacidad relativamente grande de 5 litros. Esto es: la posibilidad de cocinar para varios comensales a la vez.

Como suele ser habitual en este tipo de dispositivos, la Easy Fry Max viene con 10 programas preestablecidos que facilitan bastante las elaboraciones. Pero también permite elegir manualmente temperatura y tiempo, claro. Alcanzando 200 grados y una hora, con los que hay de sobra prácticamente para cualquier plato.

Algunos detalles a tener en cuenta son que incluye una cesta antiadherente apta para el lavavajillas, un requisito para muchos usuarios que no quieren perder tiempo rascando con el estropajo bajo el grifo. Y también su panel táctil, que facilita mucho su uso si por ejemplo tenemos las manos manchadas de alimentos mientras la usamos.

⚡ EN RESUMEN: oferta moulinex Easy Fry Max ✅ LO MEJOR Su precio , que incluso mejora el mínimo histórico de otras tiendas como Amazon

, que incluso mejora el mínimo histórico de otras tiendas como Amazon Capacidad de 5 litros, de sobra para cocinar para varias personas ❌ LO PEOR Una sola cesta que no permite cocinar dos elaboraciones simultáneas

que no permite cocinar dos elaboraciones simultáneas Sin ventana que deje ver el cocinado en tiempo real 💡 CÓMPRALA SI... buscas una freidora de aire con buena relación calidad precio y gran capacidad ⛔ NO LA COMPRES SI... necesitas más capacidad o doble cesta

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