La pregunta no es si la tortilla debe o no llevar cebolla, sino por qué seguimos debatiéndolo en 2026: el 71% ya opina lo mismo

No importa cuándo leas esto: más allá del fútbol o la política, el gran motivo de disputa en España es la receta de la tortilla de patatas. Desde hace generaciones amigos, hermanos, primos, padres e hijos y compañeros de trabajo discuten si la mejor forma de preparar el plato estrella de la cocina patria es añadiéndole o no cebolla o cuál debe ser su punto de cocción óptima. ¿Mejor dejarla poco cuajada para que el huevo se desparrame al hender el cuchillo o cocinarla durante minutos hasta que se convierta casi (casi) en una rueda compacta?

El CIS acaba de revelarnos sin embargo que, en el fondo, no hay debate alguno: resulta que la inmensa mayoría de los españoles opinan lo mismo.

¿Qué ha pasado? El Centro de Investigaciones Sociológica (CIS) nos tiene acostumbrados a estudios sobre intención de voto, problemáticas sociales o economía, pero de vez en cuando deja una sorpresa como la de ayer, cuando publicó el avance de su estudio 'Turismo y gastronomía (IV)'.

Dicho así quizás no parezca muy interesante, pero el informe toca algunas de las cuestiones más controvertidas del país: ¿Cuál es el plato estrella de la cocina española, el que más nos representa? ¿Y cómo deben cocinarse las tortillas?

Cerrando polémicas. Probablemente lo más curioso del estudio no son sus cifras, sino su conclusión general: si nos fiamos de la encuesta del CIS, en España no existe realmente un debate sobre si la tortilla debe llevar o no cebolla. La gran mayoría coincide en que la respuesta es 'sí'. Para ser más precisos, el 71,2% de los entrevistados se declara concebollistas frente a un parco 22% de sincebollistas.

Si la receta de la tortilla se decidiese por votación popular no habría margen de duda: quienes opinan que debe incluir cebolla picada ganarían por goleada, con casi tres cuartas partes de los votos. La 'foto' general se completa con indecisos y un 6% de españoles a los que les da igual qué lleva la tortilla de patatas.

Una mayoría que crece. No es solo que la mayoría de los españoles sean concebollistas, es que el debate parece estar cada vez más claro (y polarizado).

En 2023 el CIS ya había publicado un estudio parecido y entonces la 'foto' era también clara, con la cebolla como gran favorita, aunque no tanto como ahora: el 70,4% de los españoles creía que la tortilla está más buena con cebolla, el 20,9% preferían prescindir de ese ingrediente y al 8% le daba lo mismo una cosa u otra. Ahora esos porcentajes se sitúan respectivamente en el 71,2%, 22% y 6,1%. Es decir, suben las dos tendencias enfrentadas y caen los indecisos.

¿Muy o poco hecha? La respuesta a esa pregunta también parece estar clara para la mayoría. Cuando el CIS preguntó si la tortilla de patatas debía servirse muy o poco cuajada, se encontró con que más de la mitad (56,3%) la prefería poco hecha. Los partidarios de la versión muy cocinada representan solo el 27,2%. El 14% la quiere "en su punto" y el 1,5% se reconoce indiferente.

Buscando el plato estrella. Todo lo anterior es interesante porque la tortilla de patata no es un plato cualquiera. El CIS ha confirmado que los españoles la consideramos nuestra creación culinaria más emblemática, el plato "más típico y representativo" de la gastronomía patria. Eso sí, esa afirmación no puede hacerse con la misma rotundidad que las anteriores. Aunque el 62,7% considera que la tortilla es el 'plato rey', hay otro 61,1% que se decanta por la paella.

Que ambos porcentajes superen el 60% no es un error. El CIS elabora su ranking de una forma peculiar: pregunta a los encuestados sobre qué plato consideran el más típico y el segundo más típico y luego suma ambas puntuaciones.

Por ejemplo, el 30,9% le da la tortilla la medalla de oro y el 31,8% la de plata. En el caso de la paella esos porcentajes son del 36,5 y 24,6%. El ranking de comidas más populares lo completan el jamón ibérico (42,7%), las croquetas (6,3%), el gazpacho andaluz (4,9%), el cocido madrileño (4%) y el marisco (2,6%).

Cuestión de regiones. Ese es el balance global, el del conjunto de España. La cosa cambia si nos fijamos en cada comunidad autónoma. Cuando el CIS pidió a los encuestados que señalasen el plato más famoso de cada región se encontró con un resultado mucho más diverso, aunque también bastante esperable.

En Madrid triunfa el cocido madrileño, en Cataluña el pan con tomate, en Andalucía el pescadito frito y en la Comunidad Valenciana la paella. En Galicia brilla el pulpo a feira, en País Vasco el bacalao al pil pil y en Cantabria el cocido montañés. Si nos vamos a Asturias, la reina indiscutible es la fabada.

Imágenes | Blackieshoot (Unsplash) y CIS

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