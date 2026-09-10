Apple ha esperado años para lanzar un iPhone plegable. Ahora sabemos por qué lo ha hecho

En caso de que no estuvieras al tanto, ayer Apple presentó por fin el iPhone Duo, su primer teléfono plegable. Y como cabía esperar, también nos piden un riñón y medio por él, pues parte de los 2.339 euros en España la versión de 256 GB. Después de años de rumores, Cupertino por fin da el paso y se adentra en un mercado ya madurado en el que fabricantes como Samsung, Huawei u Oppo pusieron la primera piedra. Y el momento elegido para la llegada del iPhone Duo dice tanto de la estrategia de Apple como el propio dispositivo.

Por qué es importante. Apple lleva coqueteando con la idea de un iPhone plegable desde al menos casi 10 años, según recogían desde AppleInsider. Mientras tanto, Samsung llevaba siete años dominando en solitario el mercado de los plegables que, según cifras de Tech Insider, se encuentra valorado en unos 31.000 millones de dólares.

Esta forma de operar en Apple no es nueva, pues hace tiempo que la compañía ha pasado de ser la “pionera” de la industria a tomar un papel de observador para ir refinando la fórmula. Ha pasado durante los últimos años del iPhone, mientras el mercado chino crecía exponencialmente con nueva tecnología y funciones que poco a poco han ido conquistando el sector. Y este modus operandi se repite a lo largo de todo su catálogo reciente, tanto en el diseño de terminales como en funciones.

En detalle. El iPhone Duo adopta un diseño de tipo pasaporte, similar al Galaxy Z Fold8 de Samsung, el Huawei Pura X Max o al próximo Xiaomi 18 Fold. Cuenta con una pantalla exterior de 5,4 pulgadas y una interior de 7,6 pulgadas, y en este sentido Apple asegura haber perseguido "a cualquier coste" una bisagra prácticamente sin pliegue visible, un problema que ha perseguido a casi todos los plegables del mercado hasta ahora. La arruga que deja la bisagra sobre la pantalla no es inexistente, pero parece bastante más reducida. Aunque en este caso debemos esperar para probar el dispositivo en profundidad.

Entre líneas. El mercado de plegables representaba apenas un 2,2% de las unidades de smartphones vendidas en lo que va de año, según datos de IDC. Es un porcentaje minúsculo, pero comienza a abandonar la ventana de nicho para convertirse en un mercado con un potencial interés. IDC había calculado que los envíos globales de plegables alcanzaron los 20,6 millones de unidades en 2025, y prevé que ese crecimiento se acelere hasta un 30% en 2026 precisamente por la entrada de Apple, según comparten desde el medio Tech Insider.

Dicho de otro modo: Apple no ha esperado a que exista el mercado, ha esperado a que ese mercado esté lo bastante maduro, tanto en tecnología de pantallas como en bisagras y en expectativas del consumidor, y entrar para, según sus propias proyecciones internas, capturar hasta un 22% de las unidades vendidas este año y un 34% de los ingresos del sector, según las mismas estimaciones de IDC.

Y esto ha pasado igual en otros segmentos. Por ejemplo, cuando Apple lanzó el primer Apple Watch en 2015, el mercado de los relojes inteligentes ya estaba repartido casi a partes iguales entre otros fabricantes, con cerca de la mitad del segmento en manos de fabricantes ya asentados en ese momento, tal y como comparten desde ResearchAndMarkets. Aun así, Apple terminó liderando la categoría poco después de entrar. Y con los AirPods más de lo mismo: llegaron en un mercado muy establecido de auriculares inalámbricos bluetooth por otros fabricantes y decidieron darle una vuelta.

Competencia que despierta. El iPhone Duo se anunció junto a los iPhone 18 Pro y Pro Max, pero no sale a la venta hasta más de un mes después, el 23 de octubre, con las reservas abriéndose el 16. Apple además se ha adentrado en un momento en el que sus rivales comienzan a meter caña con propuestas muy interesantes. Hace unos días, Huawei presentó su Mate XT2 y Xiaomi, tal y como hemos mencionado antes, su 18 Fold, dos plegables que buscan capitalizar precisamente la atención generada por Apple. Y la competencia sabe que la entrada de Cupertino no reduce el pastel, sino que lo agranda para todos.

Imágenes | Apple

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