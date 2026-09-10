Este es el 'prompt' que mejor funciona: el que le dice a la IA cómo debe relacionarse contigo

Durante nuestras conversaciones con un modelo de inteligencia artificial (IA), el contexto lo es todo. Si queremos que sus respuestas sean precisas y resuelvan bien nuestras necesidades, necesitamos explicarle cosas, que, a menudo, no cambian de una conversación a otra. Estas peticiones pueden formar parte de una negociación previa: "necesito que seas concisa", "sé rigurosa", "no te inventes datos", "respalda tus afirmaciones con artículos científicos", "no quiero que me des la razón sin motivos reales"...

Es una auténtica lata tener que repetir todas estas cosas cada vez que iniciamos una conversación con una IA. Afortunadamente, no tenemos por qué hacerlo. Solo necesitamos configurar instrucciones persistentes o utilizar los mecanismos de memoria o las preferencias. ChatGPT, Claude y las demás IA con las que podemos utilizar el lenguaje natural nos permiten personalizar su comportamiento con el propósito de que no tengamos que empezar desde cero cada vez que iniciamos una conversación.

Un buen prompt puntual debe indicar a la IA qué debe hacer. Sin embargo, un buen prompt persistente tiene que indicarle cómo debe trabajar contigo. No obstante, es importante que conozcamos con precisión qué información debe contener nuestro prompt personalizado. No debemos incluir en él información que caduca rápidamente, pero sí aquellos datos que probablemente no van a cambiar y que son relevantes en nuestras conversaciones, como nuestra profesión, intereses y contexto profesional.

Es importante que indiquemos a la IA cómo debe respondernos

Nuestro prompt personalizado podría ser así: "Soy ingeniera de sistemas; tengo conocimientos avanzados de Python, Java y C#; adoro la astrofísica; me importa mucho cuidar mi salud, pero solo tomo decisiones importantes si están respaldadas por la evidencia científica; hablo bien inglés y francés, además de español; y soy alérgica a la penicilina". Toda la información que estamos entregando a la IA es relevante, probablemente no cambiará y tiene la capacidad de modificar sus respuestas.

Además, es importante que le indiquemos con claridad cómo queremos que nos responda. De hecho, esta es la parte más importante de nuestro prompt persistente. Podemos decirle algo así:

"Sé concisa y extremadamente rigurosa. Da prioridad a los datos relevantes y no repitas nunca la misma idea con diferentes palabras. Recurre siempre a fuentes fiables y reputadas".

Otro apunte importante: podemos indicar a la IA cómo debe gestionar la incertidumbre

No hace falta que nos extendamos mucho con un prompt kilométrico. Uno conciso y bien pensado será suficiente. También es una buena idea que le indiquemos qué debe hacer cuando no sepa algo. Una instrucción como esta puede funcionar bien:

"Si no tienes la información necesaria para responder con rigor y claridad, hazme más preguntas antes de asumir ideas erróneas".

Otro apunte importante: podemos indicar a la IA cómo debe gestionar la incertidumbre. Podemos conseguir el efecto que buscamos de esta forma:

"Si existen varias interpretaciones posibles, indícamelas con claridad"

o

"No me entregues como hechos irrefutables aquellos datos que no puedes comprobar".

Por último, necesitamos saber dónde debemos introducir estas indicaciones persistentes. ChatGPT las llama "instrucciones personalizadas", y podemos entregárselas en Configuración/Personalización/Instrucciones personalizadas. Claude, sin embargo, las conoce como "preferencias de perfil", y podemos instaurarlas dirigiéndonos a "Configuración/Preferencias de perfil". Estas dos IA tienen, además, memoria, por lo que podemos pedirles en cualquier conversación que recuerden algo concreto si necesitamos que esa información sea persistente.

Imagen | Generada por Xataka con ChatGPT

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