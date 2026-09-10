Google se gasta 13.000 millones de euros en Finlandia y se asegura su propia central nuclear para no quedarse sin electricidad

Google acaba de hacer su mayor apuesta por Europa en materia de centros de datos. Y es que la compañía anunció el miércoles que invertirá al menos 13.000 millones de euros en Finlandia durante los próximos dos años con la intención de construir nuevos centros de datos y asegurar energía nuclear para mantenerlos en funcionamiento. Bajo estas líneas te contamos todos los detalles.

En busca del frío. Como te puedes imaginar a estas alturas, la infraestructura de IA necesita dos cosas por encima de todo: terreno y energía. Y en toda Europa, Finlandia se ha ido convirtiendo a lo callado en uno de los lugares más atractivos del continente para los centros de datos, gracias a su clima frío, pues de esta manera se reducen los costes de refrigeración, además de poseer una red eléctrica estable y de bajas emisiones de carbono.

De hecho, Google no es la única en darse cuenta de esto, pues compañías de la talla de Microsoft, ByteDance (TikTok) y otras tantas más también han estado rondando el país en los últimos meses.

En detalle. Tal y como cuenta Google en su publicación, el dinero se destinará a tres centros de datos totalmente nuevos en el norte de Finlandia (en Kajaani, Muhos y Vaala), además de a una ampliación de la instalación existente de Google en Hamina, un centro construido dentro de una antigua fábrica de papel allá por 2009. La construcción está prevista para 2027 y 2028, y Google afirma que el proyecto creará unos 37.000 puestos de trabajo durante esa fase y aportará aproximadamente 3.600 millones de euros al año al PIB de Finlandia.

Aunque aparte de los centros de datos, igual el aspecto más llamativo del anuncio es cómo las infraestructuras se van a alimentar. En este sentido, cabe destacar que Google ha firmado un acuerdo de 22 años con la empresa eléctrica finlandesa Fortum para comprar hasta el 50 % de la producción de la central nuclear de Loviisa, que actualmente genera alrededor del 10 % de la electricidad del país. Ruth Porat, presidenta y directora principal de inversiones de Alphabet y Google, contaba que se trataba del “primer acuerdo de energía nuclear de Google fuera de los Estados Unidos”.

Problemas de suministro. Los centros de datos son enormes consumidores de energía y, a medida que crece la demanda de IA, las empresas tecnológicas se ven cada vez más obligadas a asegurar sus propias fuentes de energía en lugar de competir por la capacidad de la red eléctrica de cada región. De ahí que este acuerdo con Fortum tenga todo el sentido pues, por un lado da a Google lo que necesita y la empresa eléctrica obtendría la financiación para ampliar la vida útil de una planta que, de otra manera, podría haber afrontado un futuro incierto.

También cabe recalcar que hay cierto trasfondo político, pues el Gobierno de Finlandia ha estado buscando activamente este tipo de inversiones. Petteri Orpo, Primer Ministro, aseguraba que “el valor de la economía de los datos va mucho más allá de la inversión directa para impulsar la innovación, la investigación y el desarrollo”, según declaraciones recogidas por la CNBC. Sin embargo, la inversión en infraestructura de IA está afrontando serias tensiones en países como Estados Unidos, donde en los últimos años han surgido preocupaciones sobre cómo los centros de datos tensionan los precios y el suministro local de electricidad.

Qué viene ahora. Esto forma parte de una ola de gasto mucho mayor, pues Alphabet ya ha elevado sus planes de inversión global para 2026 a entre 195.000 y 205.000 millones de dólares para mantenerse al día con la demanda de computación de IA. Hace unos meses la compañía también anunciaba un plan independiente de 40.000 millones de dólares en Texas. Además, sus rivales avanzan igual de rápido, pues Microsoft se ha comprometido a aportar 30.000 millones de dólares para el Reino Unido, y Amazon más de 33.000 millones de euros para España hasta 2035.

Imagen de portada | Alban

En Xataka | El A20 Pro es el chip más eficiente que Apple ha metido en un iPhone. Curiosamente, nunca había necesitado refrigerarlo tanto