Carrefour liquida esta tele MiniLED de 75 pulgadas con Google TV, ideal para salones grandes

Encontrar una pantalla de gran diagonal que no sacrifique calidad de imagen suele implicar presupuestos de cuatro cifras. Sin embargo, TCL ha conseguido afianzarse en el mercado como una de las referencias para quienes buscan la última tecnología de panel a precios contenidos. Ahora, Carrefour está liquidando esta TCL 75P8L, una smart TV de 75 pulgadas que ha pasado de costar 1.099 a 849 euros.
TV TCL QLED P8L 75P8L 75" 4K UltraHD 144Hz Smart TV Google TV HDR10 Dolby Vision
Panel MiniLED de 75 pulgadas a 144 Hz y lo mejor de Google TV
La TCL 75P8K destaca por incorporar un panel MiniLED de 75 pulgadas con resolución 4K UHD. Frente a los paneles LED tradicionales, los diodos de menor tamaño del MiniLED ofrecen un control mucho más preciso de la luz trasera, logrando negros más profundos, un brillo de pico superior y un contraste de nivel sin el degradado de las pantallas de gran tamaño.
Cuenta con una tasa de refresco nativa de 144 Hz, convirtiéndose en una opción perfecta para conectar una consola de última generación (como PS5 o Xbox Series X) o un PC gaming. Además, soporta tecnologías como VRR (Tasa de Refresco Variable) y modo de baja latencia (ALLM).
Ofrece soporte para Dolby Vision, HDR10+, HDR10 y HLG, garantizando una buena representación cromática y nivel de detalle tanto en plataformas de streaming como en contenido de alta calidad.
El sistema integrado de altavoces Onkyo es compatible con Dolby Atmos y DTS:X, optimizando la ecualización según el tipo de contenido gracias al procesamiento con Inteligencia Artificial de su chip de imagen.
Integra, asimismo, el sistema operativo Google TV, lo que se traduce en acceso directo a todo el catálogo de las principales plataformas de streaming, recomendaciones personalizadas y control por voz mediante Google Assistant.
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⚡ EN RESUMEN: oferta para smart tv tcl 75p8l
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALO SI... Buscas una pantalla gigante con la mejor relación calidad-precio, ya que este modelo aporta calidad de imagen MiniLED y tecnología Quantum Dot a buen precio.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas negros absolutos perfectos. Aunque el MiniLED reduce al mínimo los halos de luz, no llega al nivel de un panel OLED, donde cada píxel se apaga de forma totalmente independiente.
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Imágenes | Webedia y TCL
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