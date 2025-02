Samsung Galaxy S25+, análisis: cuando eres grande de verdad, la continuidad es la decisión acertada... pero con extra de IA

Los gigantes de la electrónica de consumo no tienen sencillo sorprender con sus nuevos lanzamientos cuando se trata de nuevas generaciones. Pero eso no significa que las iteraciones anuales no incluyan elementos que merecen mucho la pena.

El Samsung Galaxy S25+ se presenta bastante continuista respecto a la generación anterior salvo por la llegada del procesador Snapdragon 8 Elite a su interior. Sin embargo también afina detalles en lo que es realmente importante para conseguir mantener un nivel sobresaliente como smartphone de gama alta con el extra de una IA que por fin nos ha parecido útil para el día a día y no solo como un truco de usar y tirar.

Ficha técnica del Samsung Galaxy S25+



SAMSUNG GALAXY S25+ Dimensiones y peso 158,4 x 75,8 x 7,3 mm 190 g Pantalla 6,7 pulgadas QHD+ 3.120 x 1.440 px Dynamic AMOLED 120 Hz Vision Booster procesador Qualcomm Snapdragon® 8 Elite 3 nm memoria 12 GB almacenamiento 256 / 512 GB batería 4.900 mAh Carga 45W Carga inalámbrica 15W Carga reversible sistema operativo Android 17 OneUI 7 resistencia Certificación IP68 Gorilla Glass Cámaras traseras Principal: 50MP, f/1.8, 85º, OIS Gran angular: 12MP, f/2.2, 120º Teleobjetivo: 10MP, f/2.4, OIS, 3x Cámara frontal 12MP, f/2.2, 80º CONECTIVIDAD 5G LTE WiFi 7 Bluetooth 5.4 eSIM otros USB C (USB 3.2) NFC UltraWide Band GPS/Glonass/Beidou/Galileo/GZSS precio Desde 1.159 euros

El refinamiento final de un fantástico diseño

No había mucho que mejorar en el diseño del Samsung Galaxy S25+ a la vista de las dos generaciones anteriores, las cuales ha ido evolucionando de manera sosegada pero continua. Pues pese a ello, Samsung ha conseguido rizar el rizo y ofrecer un terminal que no renuncia a su personalidad pero donde se ha primado la comodidad de uso y resistencia. A estas alturas es lo que toca.

A priori no son muchas novedades que a simple vista puede apreciar un usuario cuando observa el nuevo Samsung Galaxy S25+. Ni haciéndolo a conciencia. Tan solo en la parte trasera queda en evidencia que los anillos alrededor de las cámaras han cambiado, adoptando un diseño más contundente y que le sienta genial.

El Samsung Galaxy S25+ es un terminal que prima lo esencial a nivel de diseño: que sea resistente y muy cómodo de usar. Y lo ha bordado

También llegan nuevos tonos al catálogo de colores para elegir. Seguimos contando con 7 diferentes, pero las elecciones de este año me parecen más acertadas y actuales. En nuestro caso hemos podido probar el modelo Azul Marino, uno de los clásicos. Pero hay tonos como el Rojo Coral, Menta o Azul que son muy atractivos.

A nivel físico, el único cambio de los Samsung Galaxy S25+ es que ahora son más delgados. Parece increíble pero los datos no engañan. Son apenas unos milímetros pero dejan cifras de escándalo como los 7,3 mm de grosor del Samsung Galaxy S25+, lo que unido al peso de 190 gramos (6 gramos menos que el año pasado), lo hacen seguramente el mejor terminal en mano que he tenido en años a prueba. Es tremendamente cómodo de usar durante todo el tiempo que queramos.

Más allá de las cifras, lo importante es que el diseño de marcos curvados facilitan el agarre y logran agradar mucho más al tacto. Eso sí, sin ser un terminal excesivo en mano, su suavidad hace que para algunos usuarios pueda resultar sea algo resbaladizo.

Esta mejora de grosor no se ha llevado por delante característica alguna a nivel de acabados. Seguimos con unos marcos metálicos en aluminio (en el mismo tono que la trasera) así como trasera en cristal. El tipo de protección Gorilla y el uso de aluminio en vez de titanio son las diferencias de “nivel” respecto al modelo Ultra de la misma familia.

Aunque no hemos tenido la mala suerte de comprobar cómo es la resistencia a los golpes del Samsung Galaxy S25+, el día a día nos ha dejado satisfechos. El cristal de la pantalla está reforzado con tecnología Corning Gorilla Glass Victus 2 y se mantiene el perfil de protección IP68 para que puedan resistir polvo y la humedad de las salpicaduras o el uso del equipo con las manos mojadas.

Samsung, al contrario que la mayoría de fabricantes, no exagera la zona de las cámaras traseras de manera artificial

En cuanto a los controles físicos, la excelencia vuelve a hacer acto de presencia con un tacto, recorrido y activación perfecta. Y como hemos comentado antes, es de agradecer que Samsung no quiera presumir de cámaras a base de exagerar esa parte del diseño.

La IA también llega a las pantallas

Poca evolución admite un elemento como la pantalla en los smartphones actuales. Así que la estabilidad se agradece porque permite buscar innovación y avances en otros aspectos.

El Samsung Galaxy S25+ mantiene la ficha técnica de la generación anterior en todo lo referente a la pantalla, donde ya avanzamos que se queda a la par que la del modelo Ultra salvo por las 0,2 pulgadas de diferencia.

La diagonal es de 6,7 pulgadas, sin apenas marcos y con una sensación inmensa de ser un terminal todo pantalla. La tecnología es Dynamic AMOLED 2X con un brillo de 2.600 nits, algo que se nota y mucho cuando usamos la pantalla en exteriores bajo un sol potente.

Sin cambios a nivel técnico, la experiencia con la pantalla del Samsung Galaxy S25+ se mantiene en lo más alto del mercado. Fabulosa incluso en exteriores a plena luz del sol

La sensación de nitidez es completa gracias a la resolución de 3120x1440 píxeles. Podemos escoger esa resolución o reducirla si así lo queremos. Lo mismo podemos hacer con la tasa de refresco, que es de 120 Hz adaptativa.

La personalización de algunos aspectos de la pantalla se puede realizar junto con el modo de pantalla, la cual viene muy bien calibrada de fábrica.

Pese a todo, alguna novedad a nivel de pantalla tenemos aunque el usuario apenas pueda ser capaz de apreciarla al ir asociada a aspectos secundarios como podría ser la tecnología ProScaler integrada, innovación que llega de la mano de los procesadores de Qualcomm y que permite mejorar el escalado automático de las imágenes que se muestran en la pantalla por obra y gracia de ... tachánnnnn .... sí, la inteligencia artificial.

Otra mejora, también de la mano de la combinación de la IA de Samsung y los SoC de Qualcomm, mejora la eficiencia energética del panel, y ha sido bautizada como Digital Natural Image móvil (mDNIe).

El sonido no le va a la zaga al altísimo nivel del panel. Contamos con dos altavoces muy potentes, con sonido nítido y equilibrado además del extra que supone la tecnología Dolby Atmos. Si así lo deseamos podemos optar por realizar nuestra propia ecualización de sonido y disfrutar al máximo el tipo de auriculares y contenido musical.

En la pantalla del Samsung Galaxy S25+ encontramos la identificación biométrica por huella. Es fiable, muy rápida y accesible para cualquier tamaño de mano. Igual de fiable y práctica es la identificación por rostros (con poca luz, como suele pasar, nos da más errores), así que lo mejor es contar con las dos y asegurarnos siempre que el terminal está listo cuando lo demandamos.

Los Snapdragon 8 Elite como razón de ser

Es en el interior del Samsung Galaxy S25+ donde hallamos la mayor novedad hardware del smartphone mediano de la familia este año. Qualcomm saca músculo y coloca su Snapdragon 8 Elite para Galaxy en el interior del nuevo buque insignia de los coreanos. Lo hace con apellido por las personalizaciones que Samsung ha realizado en la integración de este elemento en su ecosistema.

El Snapdragon 8 Elite es el procesador para terminales Android más ambicioso del momento. Con tecnología de 3 nm, 8 núcleos (dos Prime a 4.32 GHz y otros seis hasta 3.53 GHz) y la NPU Hexagon, sienta las bases de un terminal que nos debería de durar mucho tiempo. Qualcomm hablaba de una mejora de alrededor del 40% tanto para la CPU como la GPU, con similar mejora a nivel de eficiencia.

Samsung acierta a todos los niveles con la elección del Snapdragon 8 Elite para su nuevo Galaxy S25+ al dotarlo de más potencia y mayor eficiencia de una tacada

Y la verdad es que en las pruebas de rendimiento bruto se ha colocado a la par de los mejores del mercado, superando a todos, incluido al iPhone 16 Pro Max, en los resultados en pruebas multinúcleo específicas pero quedando en otras algo penalizado por los 12 GB de RAM .



Oneplus 13 Samsung Galaxy S25+ OPPO FInd x8 pro SAMSUNG GALAXY S24 ULTRA IPHONE 16 PRO MAX PROCESADOR Qualcomm Snapdragon 8 Elite Qualcomm Snapdragon 8 Elite MediaTek Dimensity 9400 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 A18 Pro RAM 16 GB 12 GB 16 GB 12 GB 8 GB GEEKBENCH 6 (SINGLE/MULTI) 3.120 / 9.533 3.084 / 9.844 2.685 / 8.398 2.248 / 6.987 (6) 3.106/7.799 3D MARK Wild Life Unlimited 23.301 -- 9.263 20.281 16.809 PCMARK WORK 26.542 20.933 16.738 20.467 -

El procesador del Samsung Galaxy S25+ viene de serie acompañado de 12 GB de memoria RAM, estando disponible con memoria interna de 256 o 512 GB.

Con las cifras indicadas en las pruebas sintéticas, sobra decir que la experiencia resulta plenamente fluida. Solo lo podría evitar una capa sobre Android 15 de estreno como One UI 7, pero es que Samsung ha realizado de manera extraordinaria sus deberes y esta reciente capa llega muy bien optimizada y contribuye sin duda a que parezca que todo vuela usando el Galaxy S25+.

El rediseño de la cámara de vapor que refrigera este Samsung Galaxy S25+ cumple su función habida cuenta de que no hemos notado excesivo calor en la trasera del equipo ni tan siquiera tras largos periodo de juegos o pruebas de estrés. El calentamiento ocurre pero no pasa de una cálida sensación al coger el terminal.

Lo que sí que hemos de comentar es que en las pruebas de estrés habituales de nuestro banco de test para smartphones de gama alta, el Samsung Galaxy S25+ no ha demostrado poder mantener una estabilidad acorde a lo que se espera de él.

Una capa Android atractiva e hipervitaminada por la IA

One UI lleva unos años como una referencia total en el mundo Android. Samsung ha sido desde hace años consciente de que una manera de fidelizar y mantener cuota de pantalla podría ir por ofrecer algo que solo pudiera ser accesible optando por la compra de uno de sus terminales de gama alta. Con One UI 7 ya podemos confirmar que lo ha conseguido plenamente.

Samsung, que vuelve a prometer que el Galaxy S25+ tendrá actualizaciones de Android durante siete años, ofrece una capa renovada a nivel visual y de funcionalidad asociada al uso de la IA, que podemos limitar a uso exclusivamente local

Recién salido del horno y con Android 15 bajo ella, One UI 7 nos ha demostrado una madurez poco habitual en un lanzamiento nuevo. Y esa es justo la sensación que nos ha quedado tras probarlo en nuestro análisis del Samsung Galaxy S25+.

Que hay algo nuevo y potente se nota desde que se enciente el equipo y nos encontramos con guías que nos invitan a conocer las novedades de la capa. De las más positivas a nivel de funcionalidad podemos mencionar la separación de las notificaciones y el centro de control, pudiendo disfrutar de ambos elementos con la comodidad que da disponer de toda la pantalla para ello. Lo mejor es que si lo preferimos, podemos optar por mantener ambos elementos de manera agrupada.

Esa novedad a nivel de interfaz no es única. Hay muchos elementos nuevos como más widgets, otros modificados ligeramente e interesantes añadidos como la Now Bar, barra que se muestra de entrada en la pantalla de bloqueo con información y control de aquellas actividades y aplicaciones que se están ejecutando en vivo.

Las novedades estéticas están geniales pero personalmente doy más valor a la estabilidad de One UI 7 y la espectacular velocidad de funcionamiento de la capa en este Galaxy S25+. Todo es fluido y el terminal nos transmite una sensación de inmediatez en cada una de las acciones que queramos hacer, ya sea abrir aplicaciones, movernos por las opciones de la interfaz, lanzar la búsqueda o incluso movernos por la renovada interfaz de la cámara, muy acertada.

Galaxy AI es la integración de IA más completa y bien ejecutada que nos hemos encontrado hasta ahora en un smartphone. Y nos gusta

¿Y no hay nada de IA? Más bien lo contrario. Las buenas intenciones de Samsung en las dos generaciones anteriores de sus Galaxy S alcanzan una interesante madurez en este modelo de 2025. Galaxy AI ya no es solo un truco para engancharnos sino diferentes funcionalidades que ahora sí enganchan. Y no solo para un momento. Gemini tiene mucho que decir.

Una de las funciones estrella de Samsung relacionada con la IA ha sido la traducción simultánea tanto en conversaciones telefónicas como en tiempo real. La traducción en audio tiene margen de mejora todavía pero para lo esencial, es una aplicación perfecta que realmente funciona prácticamente en tiempo real y a una velocidad de vértigo.

Esa traducción también está disponible para los textos que escribimos en diferentes aplicaciones, desde la del correo a Whatsapp o Notas de la propia Samsung. Es rápida, fiable y está muy bien integrada en el flujo de trabajo. También las funciones de corrección de textos (ortografía y gramática), formateado, creación de imágenes o resúmenes. Un gusto tener las funciones estrella de Gemini tan al alcance en diferentes tareas que realizamos tan a menudo en un smartphone.

La mejora de la IA en este Samsung Galaxy S25+ llega a todos los rincones y acciones que no acaban de funcionar tan bien antes. Un ejemplo es Circle to Search, que puede iniciar un camino de uso de la IA hasta dar con el flujo que más se adapte a tu forma de usar el teléfono.

Se accede a él manteniendo pulsado el botón de inicio y listo, ya podemos rodear lo que queramos localizar en la web. También con la barra de contenidos Edge podemos acceder a funciones como la de Selección con IA.

Si queremos usar directamente Gemini, el acceso directo es manteniendo pulsado el botón de encendido. Y de nuevo, todo es fluido y con respuesta al instante. Y muy buena integración con el resto de aplicaciones de Samsung para que, con un determinado resultado, poder gestionar dicho contenido en un correo electrónico o una nota de texto, por ejemplo.

Gracias Gemini

Otras dos funciones muy prácticas de Samsung AI son Now Brief y la transcripción de llamadas. La primera es una especia de asistente que con la información del tiempo, tus fotos de hace tiempo, tu nivel de actividad/sueño e información de ciertas aplicaciones, te hace un resumen del día que te espera. Y al final del mismo, un resumen de cómo ha ido todo, desde fotos que has hecho hasta los logros de actividad que has conseguido. Curioso al menos.

Por último tenemos la transcripción de llamadas automáticas. Si lo tenemos activo, Samsung AI se encarga de grabar las llamadas y realizar un resumen de la misma. Nos parece una aplicación con un valor que puede ser alto para profesionales. Imagina tener un resumen, un esquema o una selección de lo más destacado de una conversación sin tener más que consultarlo en el teléfono con el que has hecho la llamada.

Sin problemas de autonomía

La gama alta de los últimos años nos ha dejado cierta garantía de una autonomía más que correcta en dichos dispositivos. Y no es nada fácil porque lo habitual es que quien escoge una gama alta para el día a día le de un uso bastante intensivo.

El Samsung Galaxy S25+ mantiene una capacidad de batería correcta de 4.900 mAh. El sacrificio de grosor y peso si hubiera aumentado mucho dicha capacidad no creo que hubiera merecido la pena en un terminal de este empaque y gama.

En terminal de esta entidad, la autonomía real de nuestras pruebas es muy variable según el uso que le hayamos dado. En las jornadas en que tratamos de mantener un uso habitual y lo más común posible, promediamos alrededor de 7,5 horas de pantalla, lo que nos asegura que incluso los usuarios más demandantes puedan llegar sin problema al día y medio de uso real del teléfono.

Si viéramos que por nuestro uso intensivo no vamos a llegar al final de la jornada, la carga rápida nos asegura muchas horas extra en muy pocos minutos. Con un cargador de 65W (con el Samsung Galaxy S25+ no viene cargador de serie), la carga rápida del nuevo smartphone de Samsung pasa del 5 al 50% en solo 14 minutos. La carga completa se realiza en justo una hora.

Las cámaras de Samsung son un seguro de vida

Más allá de la propuesta contundente de la combinación de cámaras del Samsung Galaxy S25 Ultra, la gama alta del fabricante coreano significa casi siempre un seguro de vida a la hora de tomar y compartir fotografías. El apuntar y disparar sin más asociado a una alta garantía de obtener estupendas imágenes lleva varias generaciones muy bien asentado en el ADN de los Galaxy S coreanos.

Este 2025 la elección de cámaras es idéntica a la de la generación anterior. Contamos con una cámara principal de 50 MP, f1.8, estabilización óptica y tamaño de sensor de 1/1.56". También podemos recurrir a un gran angular de 13 mm con sensor de 12 MP y 1/2.55". Por último tenemos el teleobjetivo con sensor de 10 megapíxeles, f/2.4, zoom óptico 3x, estabilización óptica y campo de visión de 36 grados.

Lo que sí que estrenamos a nivel fotográfico con el Samsung Galaxy S25+ es una interfaz renovada para mejor. De hecho me ha gustado mucho porque nos permite gestionar la mayoría de opciones y parámetros de la fotografía de una manera directa, sencilla y rápida. Incluso más que con la interfaz anterior.

Pequeños retoques en la interfaz de cámara que personalmente me parecen acertados

Como hemos adelantado, la cámara principal de este Samsung Galaxy S25+ usa un sensor de 50 MP con estabilización óptica. La toma de fotografías por defecto se realiza a 12 MP pero tenemos siempre disponible el disparo de 50 MP. Incluso en la configuración de la cámara podemos dejarla como modo de disparo por defecto si así lo deseamos.

Igual de apetecible en vivo y en la pantalla del Samsung Galaxy S25+

Lo lógico será que optemos por disparar a 12 MP salvo que queramos tomar una imagen donde el detalle tenga que ser muy relevante o queramos realizar un recorte posterior sin pérdida de información.

Disparo en modo automático (50 MP) y recorte 100%

Las imágenes que obtenemos con la cámara principal del Samsung Galaxy S25+ son llamativas, coloridas, con buen rango dinámico y bien detalladas cuando las observamos en la propia pantalla del smartphone. Es al pasarlas a un equipo de sobremesa cuando podemos apreciar que de nuevo el detalle en los bordes sufre en algunas escenas donde hay mucha información pero es algo que notamos mejorado respecto a los resultados del año pasado.

Disparo a 12 MP en modo automático con la cámara principal y recorte 100%

Disparo a 12 MP en modo automático

Disparo automático 12 MP en interior

Recortes 100% modo automático. A la derecha, el de la toma a 50 MP

Similar aptitudes demuestra la cámara principal durante la noche. El tamaño del sensor y la estabilización óptica le permiten capturar suficiente luz para no tener que procesar en exceso la imagen a nivel de reducción de ruido. La nitidez no es perfecta pero más que suficiente y es recomendable disparar con el modo noche ya sea de manera directa escogiendo dicho modo o aceptando la sugerencia de cambiar de modo que nos hace el propio terminal.

Disparo automático 12 MP

Disparo automático 12 MP

A la derecha, mismo disparo con el modo Noche activado

Recorte 100% de las fotografías anteriores. A la derecha, la imagen con Modo Noche

Como apreciamos en la interfaz, la cámara del Samsung Galaxy S25+ nos permite tomar instantáneas rápidas con el gran angular y el teleobjetivo. Son cámaras más discretas, con apreciable menos definición y algunos fallos que solo son detectables cuando vamos a buscarlos. En fotografía social nos dan mucho juego y son muy divertidos de usar, especialmente el zoom óptico 3X con buena luz.

Disparo automático Gran Angular

Zoom 3X disparo automático

A la derecha, el disparo 1X

Disparo gran angular a la derecha. Evidente

Si necesitamos ir más allá del zoom óptico 3X, el Samsung Galaxy S25+ nos permite acercarnos hasta un 30X, lógicamente digital y con una nitidez que casi no existe ni tan siquiera con excelente luz a partir del 10X.

Margen del trabajo del zoom (1x a 30X)

El Samsung Galaxy S25+ incluye modos de disparo más específicos como el Pro, donde podemos disparar en RAW o combinar una toma JPEG+RAW si así lo preferimos.

Otro modo que no falta es el de Retrato, que admite disparo a 1X, 2X y 3X, y en todos ellos la regulación del desenfoque de fondo (con 7 niveles de profundidad de campo diferentes).

Modo retrato 3X con diferentes desenfoques

Muy relacionado con el modo retrato de la cámara principal tenemos la fotografía con la cámara selfie o secundaria. Aquí podemos aplicar a su vez el modo retrato (con sus 7 niveles de profundidad de campo) y optar por el disparo individual o de grupo, con muy poca diferencia entre ellos.

Por último tenemos la grabación de vídeo, con muchas opciones donde elegir (Video Pro, cámara lenta, grabación dual, entre otras) y que admite grabación hasta 8K (30p) y modo 4K (30 o 60p), además de estabilización reforzada.

En cuanto a la IA aplicada a la fotografía, sigue a muy buen ritmo y queda perfectamente integrada en la edición posterior de las fotos en el propio terminal. Las opciones más interesantes tienen que ver con la posibilidad de eliminar objetos, algo que hace de manera muy satisfactoria, así como añadir elementos tras dibujar un esbozo a mano. En ambos casos se añade una marca de agua en la imagen resultante.

Una oveja de visita por Murcia

Increíble que de esto haya entendido la IA que era una oveja

Proceso de eliminación de elementos en una escena complicada

Samsung Galaxy S25+, la opinión y nota de Xataka

Con la IA como bandera, porque es algo que lo inunda ahora mismo todo, Samsung ha optado por la continuidad a la hora de sacar al mercado su nuevo Galaxy S25+.

El hermano mediano de la familia lo tiene casi todo para ser un éxito de ventas. El tamaño de su pantalla unido a un grosor y peso mínimo lo hacen demasiado tentador porque es realmente cómodo y manejable. ¡Y cómo se disfruta su gran panel AMOLED!

Por dentro solo presenta la novedad del gran Snapdragon 8 Elite, quizás algo rácano al ofrece una combinación con "solo" 12 GB de RAM. Pero de potencia va sobrado y a cambio ganamos mucha eficiencia para ofrecer una de las autonomías más destacadas en la gama más alta del mercado.

Y qué decir de las cámaras. Son un seguro de vida para un mundo de redes sociales, apuntar y disparar y, por qué no, pasárselo muy bien tanto con el vídeo como con las diabluras que permite la IA integrada.

8,9 Diseño 9,25 Pantalla 8,5 Rendimiento 8,75 Cámara 8,75 Software 9,25 Autonomía 9 A favor Un diseño casi imposible de mejorar en peso y grosor

La pantalla es equilibrada dentro de la gama más alta del mercado

Por fin la IA no es un truco barato para catálogos de ventas En contra A nivel fotográfico no está en lo más alto

Nos ha sorprendido que el Snapdragon no sea más estable

Hubiéramos esperado algo más de 12 GB de memoria RAM



Imágenes | Xataka

En Xataka | He probado One UI 7 en el Galaxy S25 Ultra: ahora sí, este software es la nueva referencia en Android

Este dispositivo ha sido cedido para prueba por parte de Samsung. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con empresas.