One UI 7 de Samsung: novedades, móviles compatibles y cómo actualizar

Vamos a decirte cuáles son las novedades de One UI 7, la próxima gran versión de la capa de personalización de Samsung para sus móviles. Se trata de una capa de personalización que todavía está en desarrollo, pero que estará basada en Android 15, y sabemos ya varias de sus novedades.

En este artículo, vamos a empezar diciéndote cuáles son las principales novedades de One UI 7, con una lista que iremos actualizando según vayan anunciándose, porque de momento son pocas. Después, te diremos los móviles en los que se ha confirmado que va a llegar esta nueva versión de la capa de personalización.

Novedades de One UI 7

Vamos a empezar diciéndote las novedades que va a tener el nuevo One UI 7. Esta todavía no es una lista definitiva, ya que falta que Samsung anuncie oficialmente todos los cambios. Pero basándonos en las filtraciones hemos podido adelantar los cambios esperados.

Nuevos iconos para las aplicaciones del sistema.

para las aplicaciones del sistema. Nueva interfaz de fondo.

de fondo. Nueva zona de control en la parte inferior de la pantalla de bloqueo.

en la parte inferior de la pantalla de bloqueo. Ajuste de los iconos de acceso directo en las esquinas izquierda y derecha de la pantalla de bloqueo.

en las esquinas izquierda y derecha de la pantalla de bloqueo. Cambios en la barra de accesos directos desplegable y de notificaciones , que ahora pueden ser independientes o fusionadas.

, que ahora pueden ser independientes o fusionadas. Cambios en la barra de notificaciones , haciendo que su pastilla de la esquina superior izquierda puede controlar más apps.

, haciendo que su pastilla de la esquina superior izquierda puede controlar más apps. Más animaciones , añadiendo una interrumpible, optimizada la animación de apertura y cierre de apps.

, añadiendo una interrumpible, optimizada la animación de apertura y cierre de apps. Nuevo icono de batería y barra de animación de carga.

y barra de animación de carga. Nueva interfaz de cámara .

. Mensajes SMS 5G añadidos.

añadidos. Animaciones de notificaciones , con nueva animación de apertura y cierre de notificaciones.

, con nueva animación de apertura y cierre de notificaciones. Añadida animación de desbloqueo.

Nueva animación de toque de botón y retorno de página.

Añadido un gran número de widgets de escritorio de varios tamaños.

de escritorio de varios tamaños. Añadidos más widgets de pantalla de bloqueo.

de pantalla de bloqueo. Añadidas carpetas grandes.

Como ves, todavía no se saben las grandes novedades serias que va a tener One UI 7. Es por eso que iremos actualizando el artículo para añadir más novedades cuando empiecen a saberse al acercarse la fecha de lanzamiento.

Qué móviles se actualizarán a One UI 7

Aunque Samsung todavía no ha anunciado la lista de dispositivos que van a actualizarse a One UI 7, si tenemos en cuenta su política de actualizaciones y el mínimo de años de ellas que se garantizan para sus dispositivos, hemos montado esta lista con los móviles que casi seguro sí actualizarán.

Cuándo sale One UI 7

En 2023, Samsung empezó a actualizar los primeros móviles con One UI 6 a finales de octubre, pocas semanas después de que Google liberase Android 14. Pero parece que One UI 7 tardará algo más en llegar, ya que a día de hoy todavía no ha empezado a lanzar sus primeras versiones beta. Iba a ser a principios de agosto, pero se ha pospuesto hasta septiembre.

Por lo tanto, no esperamos One UI 7 hasta finales de 2024, posiblemente a finales de noviembre. Será entonces cuando empiecen a actualizarse los primeros móviles, que serán el Galaxy S24 Ultra, el Galaxy S24+ y el Galaxy S24, y otros dispositivos de gama alta.

A partir de ahí, las actualizaciones tardarán más en llegar a las gamas interiores, pudiendo haber varios meses de diferencia. Por lo tanto, lo recomendable es tener paciencia.

