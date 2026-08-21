Samsung Galaxy Watch Ultra2, análisis: quería un reloj Android para todo y he acabado encontrando uno casi perfecto para hacer deporte

Le tenía ganas al Samsung Galaxy Watch Ultra2. El primer modelo me gustó mucho, aunque necesitaba ciertas mejoras. Creo que la revisión le ha sentado bien: da el tipo hasta en los registros exigentes. Me lo he llevado con la bici, de running y se ha ido conmigo a la cama. No es el reloj más cómodo, sí uno de los que mejor resultado ofrecen como smartwatch “genérico”. Quitando la batería, el resto de sus argumentos me han convencido.

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Lo esencial en 30 segundos

Samsung asegura que el Watch Ultra2 es más fino, pero en la muñeca no lo parece. Esto es lo primero que debes valorar: si buscas un reloj pequeño y de diseño elegante, este no es para ti. En mi uso deportivo encaja bien, ofrece un montón de mediciones de salud y puede funcionar sin el móvil. Que sea compatible con eSIM es un punto muy importante a considerar.

Se ve de lujo, su pantalla es una delicia. Tanto el hardware como el software están a la altura de lo que se espera de Samsung. Incluso One UI le queda genial, junto con sus esferas de reloj: personalizarlo es muy sencillo, y viene con esferas de mucha calidad. Su consumo con la pantalla siempre encendida es reducido.

En la batería sigue penalizando: unos tres/cuatro días por carga, dependiendo de los entrenamientos en exteriores. Me esperaba más para el tamaño del Samsung Galaxy Watch Ultra2, sobre todo tras probar modelos como el OPPO Watch X3. Por lo demás, creo que es uno de los relojes más completos que se pueden comprar para Android.

8,8 Diseño 8,3 Pantalla 9,5 Software 9,0 Batería 8,2 Interfaz 9,0 A favor Excelente pantalla y rendimiento.

El registro deportivo es amplio y preciso.

Wear OS y One UI forman un combo muy bien avenido. En contra La autonomía y la carga podrían ser mejores.

Apenas evoluciona en diseño con respecto al primer Ultra.

Es grande y los materiales no transmiten los 749 euros que vale el reloj.

Nuestra experiencia con el Samsung Galaxy Watch Ultra2

A simple vista no se distingue del anterior. Está pensado para el que sale a quemar calorías, no para quien luce traje y corbata. Las partes plásticas visibles rebajan la categoría percibida. Además, me habría gustado que Samsung incluyera una corona en el botón central: el detalle en naranja queda bien, pero echo de menos un control giratorio. Se ajusta bien a la muñeca con la correa incluida. Lástima que Samsung mantenga el pasador propietario: el Galaxy Watch Ultra2 no admite correas genéricas.

Adiós Exynos, hola Snapdragon. La generación de 2026 es la primera que abandona los procesadores Exynos para adoptar a Qualcomm. El Snapdragon SW6100 Wear Elite funciona muy bien y me parece menos devorador de energía que los procesadores de Samsung. El salto es positivo, sobre todo por el coprocesador y su consumo en reposo. El reloj es muy rápido y no se calienta con el uso, ni siquiera durante el entrenamiento con la pantalla encendida. El salto a Snapdragon ha sido una buena decisión.

One UI para bien. La capa no solo le da carácter, también reboza el software con una tonelada de añadidos útiles. Se controla perfectamente con gestos, funciona muy fluido y, en mi opinión, se merece un puesto en el podio al software para relojes. El contrapunto es el consumo: se nota que la capa pesa. Además, Samsung duplica pagos y asistentes de IA, otra señal de la recarga de aplicaciones. ¿Que te hacen falta más? En la Play Store preinstalada hay material para aburrir: Wear OS es un SO maduro y versátil.

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Diseñado para el ejercicio. El Galaxy Watch Ultra2 no es un reloj 100 % deportivo, pero se acerca mucho. La calidad y fiabilidad de sus registros es muy alta: como deportista amateur, a mí me han convencido. Es muy rápido posicionándose, el seguimiento de la ruta es muy preciso, apenas se aprecian dientes de sierra ni en rutas rápidas como el ciclismo y responde suficientemente bien a los cambios en el ritmo cardíaco. A muy altas pulsaciones puede ofrecer cierto margen de error si no queda perfectamente ajustado a la muñeca. Comparado con una banda de pecho, el registro obtenido con el reloj se mantuvo bastante parejo.

Izquierda, ruta en bici de montaña; centro, desglose de una sesión de running; derecha, precisión del seguimiento de rutas

Aparte del ejercicio, el Galaxy Watch Ultra2 incluye un seguimiento de salud que se mantiene a gran nivel. Me detectó indicios de apnea del sueño (ahora ando mosqueado), he seguido mi tensión arterial desde el reloj (no sustituyen la opinión médica), dispone de métricas con el estado físico general y la app de salud ofrece infinidad de gráficas y mediciones para los enfermos de los datos. En ejercicio y salud el Watch Ultra2 me parece un referente dentro de los relojes de uso general.

Podría ser más ultra en batería. En este Watch Ultra2 logré hasta cuatro días de uso moderado y unos tres y medio con entrenamientos diarios en exteriores, ambos con la pantalla siempre encendida (sin AOD se extiende medio día, dependiendo del uso). Registré unos consumos aproximados de entre 7-10 % de batería con cada hora de ejercicio (depende del número de sensores activos) y un 2-5 % aproximado en reposo y con AOD. A la hora de cargar sí me encontré con un problema: aparte de ser un poco lento (unas dos horas de 0 a 100%), se calienta bastante (medí hasta 40,6 ºC). Alcanza unos 5 W máximos de potencia de carga.

Ficha técnica del Samsung Galaxy Watch Ultra2



Samsung Galaxy Watch Ultra2 COLOR Titanio plata Titanio gris DIMENSIONES Y PESO 47,4 x 47,1 x 10,7 mm 61,5 gramos Tamaño de 47 mm PANTALLA Super AMOLED de 1,52 pulgadas Resolución de 498 x 498 píxeles Hasta 5.000 nits Pantalla siempre activa a todo color Cristal de zafiro PROCESADOR Snapdragon SW6100 Wear Elite Cinco núcleos 3 nm MEMORIA Y ALMACENAMIENTO 2 GB de memoria 64 GB de almacenamiento BATERÍA 800 mAh CARGA Carga rápida de alta frecuencia Carga inalámbrica basada en WPC SISTEMA OPERATIVO Wear OS 7 de Samsung INTERFAZ One UI 9 Watch SENSORES Samsung BioActive Sensor óptico de señales biológicas Sensor de señal cardíaca eléctrica Análisis de impedancia bioeléctrica Sensor de temperatura Acelerómetro Barómetro Giroscopio Sensor geomagnético Sensor de luz CONECTIVIDAD LTE Bluetooth 6.0 Wi-Fi de 2,4 GHz y 5 GHz NFC GPS de doble frecuencia L1 y L5 DURABILIDAD Y RESISTENCIA 10 ATM IP69K MIL-STD-810H Certificación EN 13319 Marco de titanio resistente a los golpes FUNCIONES DEPORTIVAS Carrera de montaña Recomendaciones de hidratación con Nutrition Alert Registro de profundidad, duración y temperatura durante el buceo Seguimiento de velocidad de ascenso y descenso en buceo FUNCIONES DE SALUD Apnea del sueño Constantes vitales Puntuación de salud cardiovascular Carga cardiovascular diaria Índice de condición física Monitorización de la salud auditiva COMPATIBILIDAD Android 13 o posterior Más de 1,5 GB de memoria Activación mediante smartphone compatible con Google Mobile Services PRECIO 749 euros

Samsung Galaxy Watch Ultra2, la opinión de Xataka

Este año tocaba una versión mejorada tras dos años con el mismo Galaxy Watch Ultra de base. Con la renovación, el smartwatch gana potencia, mejora la resistencia, incluye buceo hasta 40 metros, aumenta el brillo pico y monta una batería de mayor capacidad. No son cambios revolucionarios, a simple vista sigue siendo el mismo reloj. Aun así, Samsung incide justo donde hacía falta: en el rendimiento deportivo y de salud. Ahí se hace casi imbatible dentro de los smartwatches de uso general: demuestra que Wear OS y Android forman un buen tándem para el deportista que quiere mejorar su rendimiento sin perder las funciones avanzadas de un smartwatch.

¿Te lo recomiendo?

Sí, aunque con algunos peros. El primero es tu presupuesto: el Samsung Galaxy Watch Ultra2 sube a los 749 euros, no es barato. Te tienen que gustar los relojes grandes. Y el tercero es el ejercicio: es un smartwatch que solo se aprovecha de verdad quemando calorías. Tuve el primer Ultra y me pondría este segundo modelo: mi recomendación es que lo compres si cumples con las premisas anteriores. Y siempre que tengas un Android, a ver si Google se pone las pilas para revivir la compatibilidad de Wear OS en iOS.

Imágenes | Xataka

En Xataka | Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, análisis: este año no es el protagonista, pero a mí sí me ha convencido

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