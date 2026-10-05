Hace mucho tiempo que el buen altavoz no es solo el que se escucha bien. En 2026, esto es lo que más importa

Hubo un tiempo en el que comprar un altavoz consistía en fijarse siempre en el modelo más grande ¿te acuerdas de esos muebles con sistemas Hi-Fi con pletina doble, ecualizador, plato de discos...? Aquellos equipos de alta fidelidad han ido dejando paso a altavoces compactos y conectados, y el sonido ya no es lo más importante en todos ellos.

Por eso vamos a repasar los principales reclamos con los que los fabricantes de altavoces han intentado destacar frente a la competencia en lo que llevamos de 2026 porque el mercado cada vez está más saturado y la oferta es más amplia. La calidad de sonido sigue siendo un valor fundamental, pero no es el único.

Si nos fijamos en los anuncios de distintas marcas, la competencia entre los altavoces conectados está enfocándose en varios frentes: mejorar el sonido, sí, pero más aún facilitar el uso y conseguir que un mismo equipo tenga más utilidad dentro y fuera de casa.

Altavoces más dinámicos

Imagen | Sonos

Uno de esos frentes consiste en convertir el altavoz en algo más que un dispositivo para escuchar música desde el móvil o en un lugar fijo en la habitación. Un buen ejemplo es como distintos fabricantes plantean algunos de sus modelos dando un paso más allá y los venden como complementos ideales para mejorar el sonido del televisor. Por ejemplo, Samsung lo hace con Music Studio y Q-Symphony, que permite combinar televisores, barras de sonido y altavoces compatibles. Es una idea interesante, ya que permite ampliar el equipo poco a poco sin tener que gastar demasiado dinero de golpe.

Es algo que también está en el catálogo de otras marcas. La posibilidad de combinar varios altavoces también está presente en Sonos, cuyo Sonos Play puede agruparse con otros Play o Move 2 incluso fuera de la red doméstica.

Una variante que también vemos en otras marcas es la posibilidad de montar una especie de hilo musical por toda la casa. JBL, por ejemplo, ha lanzado la serie Cove, que permite trasladar la reproducción a otro altavoz manteniendo pulsado un botón, sin necesidad de sacar el móvil.

¿Y cómo los hacen más polivalentes? Pues es algo que encontramos con altavoces que se olvidan de los enchufes como el Sonos Play, representante de modelos que no están pensados para quedarse en un lugar fijo. Gracias a su batería, permite escuchar música tanto dentro de casa como en exteriores. En este sentido, destacan la protección IP67 frente al polvo y al agua y la posibilidad de utilizar su batería para cargar el teléfono.

Sonido de calidad

Imagen | Sony con edición

Al final estamos hablando de un altavoz y eso es algo que no debemos olvidar: como en un teléfono, las llamadas, aquí sigue teniendo un papel importante el sonido, no lo olvidemos. La sensación de que el audio llega desde diferentes direcciones se está convirtiendo en otro argumento para vender altavoces de gama alta, y varias marcas están apostando por ella.

JBL, por ejemplo, incorpora Dolby Atmos en los algunos de sus modelos con la idea de ofrecer una escucha más inmersiva con equipos relativamente compactos. LG hace lo propio algunos de sus lanzamientos de este año como los LG Sound Suite M5 y M7. Estos modelos de la gama 2026 forman parte del sistema Sound Suite y utilizan Dolby Atmos FlexConnect, que adapta la reproducción a la posición de los altavoces y a las características de la habitación.

Otro ejemplo es Sony, que tiene en su catálogo los BRAVIA Theatre Rear 9 para añadir sonido trasero a sistemas de cine en casa. Por su parte, los ULT Tower 7 y Tower Max utilizan 360° Party Sound para repartir la música alrededor del altavoz en fiestas y reuniones.

Una IA pero de verdad

Imagen | Applesfera

La inteligencia artificial también gana protagonismo, no solo como reclamo, sino como una herramienta para mejorar el audio mediante ajustes automáticos. Un buen ejemplo es JBL, que incorpora en el Xtreme 5 un sistema que identifica si estamos escuchando música o voz y adapta la configuración. A ello se suma el procesamiento del audio para controlar la distorsión a volúmenes elevados.

LG ha hecho algo parecido con los LG xboom Stage 501 y Blast, que ajustan el sonido según lo que escuchamos y dónde lo hacemos. Su tecnología AI Sound analiza el contenido y modifica automáticamente la ecualización para destacar las voces, la melodía o el ritmo. Y por el horizonte ya asoman rumores de un nuevo HomePod grande...

Asistentes que ahora sí son inteligentes

Los asistentes, por su parte, buscan entender mejor lo que queremos escuchar, porque seamos sinceros, hasta ahora dejaban mucho que desear. Ya hemos visto cómo Gemini ha reemplazado a Google Assistant en muchos altavoces de Google y cómo Siri AI apunta a los nuevos altavoces de Apple, sin olvidar Alexa+.

Los fabricantes quieren pasar página y dejar atrás aquellos asistentes que solo servían para subir el volumen o preguntar por el pronóstico del tiempo. Más allá de las tres grandes compañías mencionadas, otro ejemplo de este cambio es Sonos, que ha anunciado para este otoño un asistente capaz de interpretar peticiones relacionadas con el ambiente que buscamos o referencias a canciones cuyo título no recordamos.

Conectividad funcional

Conectados ya lo eran muchos, pero las marcas han dado un paso más y no se trata solo de poner WiFi o Bluetooth porque sí. En las propuestas más completas, el WiFi ahora permite acceder a servicios de música y organizar la reproducción en casa, mientras que el Bluetooth facilita la conexión directa con el móvil (muchas veces con dos al mismo tiempo) y ha mejorado para un menor consumo energético. A ello se suma la compatibilidad con AirPlay 2, Google Cast o servicios como Spotify Connect, Tidal Connect y Qobuz Connect.

Marcas como LG, Samsung o Sonos ofrecen distintas combinaciones de estas opciones en sus familias de altavoces. De hecho, muchas de ellas requieren una aplicación propia para sacar todo el partido a sus equipos.

El diseño también importa

Imagen | Samsung

Un buen ejemplo es Samsung, que, de la mano del diseñador Erwan Bouroullec, ha lanzado una nueva colección de altavoces, los Music Studio, con formas pensadas para integrarse en la decoración.

Queremos altavoces de calidad y funcionales, pero también que sean bonitos y encajen en casa. De ahí que aparezcan modelos con todo tipo de diseños y acabados. Bang & Olufsen y Harman Kardon son dos de los fabricantes que cuentan con altavoces de diseño distintivo.

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