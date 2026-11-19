Amazon ha dado comienzo a su campaña del Black Friday (lo de estos días era un adelanto) con ofertas muy atractivas en la Nintendo Switch 2. Bien queramos comprarlo sola o en pack, tenemos disponibles varias ofertas a través de la tienda. No obstante, si buscamos el mejor precio, la consola sin juego u otro añadido se queda por 439,99 euros. Además, cabe añadir que se trata de la consola con batería extraíble y que Amazon, que es donde vemos los mejores precios, ofrece envío rápido.

La consola estándar con cuatro packs disponibles

La Nintendo Switch 2 también está disponible junto con el videojuego 'Mario Kart World', que es el más caro del catálogo de Nintendo, y tres meses de Nintendo Switch Online, el servicio online de la marca. Es un buen pack si queremos dar el "salto" a los juegos de conducción de Mario, sobre todo aprovechando su modalidad online. Su precio es de 479 euros.

Por prácticamente el mismo precio (479,99 euros), tenemos disponible otro pack similar. Se trata de la Switch 2 que viene junto con 'Nintendo Switch Sports Resort', el título deportivo de esta generación. También incluye tres mese de Nintendo Switch Online para aprovechar su modalidad multijugador.

Si somos más de videojuegos de fútbol, Amazon tiene por 474,89 euros el pack que incluye la Nintendo Switch 2 junto con el título 'EA Sports FC 27'. Lo "malo" es que en este caso no se incluye ninguna suscripción a Nintendo Switch Online.

Para finalizar, Amazon vuelve a tener disponible el pack que incluye tanto la consola como 'Donkey Kong Bananza', uno de los videojuegos que más exprime la potencia de la Switch 2. Su precio es más elevado al costar ahora mismo 491,98 euros. Tampoco incluye ninguna suscripción a Nintendo Switch Online.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la Nintendo Switch 2 hoy ✅ LO MEJOR Buena disponibilidad de packs .

. Precios bastante bajos, sobre todo en la consola sin juego. ❌ LO PEOR Algunos packs son un poco caros, sobre todo el de 'Donkey Kong Bananza'. 💡 CÓMPRALO SI... Querías comprar la consola para Navidad. Ahora es el mejor momento porque su precio, sin juego, se queda muy cerca del que tenía antes de la subida de precio de septiembre. ⛔ NO LO COMPRES SI... No hay ningún título exclusivo de Switch 2 que te guste. La primera Switch suele encontrarse más barata y el catálogo de videojuegos es enorme.

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Imágenes | Alejandro Alcolea, Nintendo

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