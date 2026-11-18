NVIDIA anunció anoche unos ingresos trimestrales de 115.800 millones de dólares, el doble que en el mismo trimestre de hace un año, y ha batido las previsiones por sexto trimestre seguido. Ese trimestre fiscal es de Huang de principio a fin, porque finalizó el 25 de octubre, dos semanas y media antes de que dimitiera por una investigación sobre su conducta personal.

Los resultados fueron presentados por Colette Kress, hasta ahora directora financiera y ahora CEO interina. Fue la despedida de Huang, pero sin Huang. Y eso al consejo le viene fatal.

Huang lleva días intentando volver por encima de él: una petición con 180.000 firmas, con Musk a favor, con Trump alentándolo. Aunque precisamente el apoyo de Trump es lo que más le cuesta al consejo: readmitirlo ahora parecería obedecer a la Casa Blanca y le dejaría como un titiritero en manos del presidente.

Un trimestre récord del fundador le da munición a su bando. Pero el consejo se aferra a lo que controla: la investigación de Wachtell Lipton sobre si Huang comprometió la seguridad nacional o secretos de la empresa. Esto ya lo vimos en Uber en 2017. Más de mil empleados pidieron que Kalanick volviera. No volvió.

Así que lo interesante no está en las cifras, que miran hacia atrás. Está en las decisiones, que miran adelante y ya son de Kress.

Ese mismo día NVIDIA creó un comité del consejo para seguridad nacional y controles de exportación.

Y dejó de vender H200 en China, el acuerdo que Huang cerró con Trump a cambio de un 25% para EEUU.

Esto último parece un sacrificio, pero no lo es tanto porque China ya estaba rechazando esos chips. Renunciar a un cliente que ya casi no te compra nada para ganarte a la Casa Blanca sale barato y es muy efectivo. De hecho, la primera previsión sin Huang, 130.000 millones, ya cuenta con cero ingresos de centros de datos en China.

Ese es el cambio de fondo. Huang era, además de fundador y CEO, todo un diplomático para NVIDIA. Negociaba con la Casa Blanca y cortejaba al gobierno chino con días de diferencia. Su NVIDIA ha llegado a ser lo que es porque además de chips también hacía geopolítica, pero la de Kress hace compliance. La de Huang negociaba los permisos, pero la de Kress los pide.

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Y queda por tapar el boquete de Singapur. NVIDIA dejó de desglosar en 2025 su filial de allí, que facturaba 104.000 millones, casi la mitad del total de ingresos. Buena parte es logística, cierto. Pero que un país de seis millones de habitantes, por mucho que su PIB per cápita sea la envidia de todo hijo de vecino, sea la puerta de medio negocio invita a hacer algunas preguntas. El banco de inversión Jefferies, según recoge TechCrunch, calcula que las nuevas reglas pueden quitarle entre 44.000 y 62.000 millones el año que viene. Kress cree que la demanda pendiente lo absorberá.

Será o seró. Pero antes de estos resultados NVIDIA ya estaba cotizando a unas 12 veces los beneficios esperados, su punto más bajo desde 2012. Wall Street no duda de que NVIDIA sepa vender chips. Lo que no tiene tan claro es a quién podrá vendérselos.

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En Xataka | NVIDIA es el Super Glue de la industria de la IA. Sin Huang al frente, temen que sea pegamento de barra