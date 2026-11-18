En marzo de 2021, mientras buena parte del mundo seguía pendiente de la pandemia, un almirante estadounidense compareció ante el Senado para lanzar una advertencia sobre el futuro del Pacífico. Sus palabras acabarían convirtiéndose en una de las referencias más importantes de la planificación militar del Pentágono.

Ahora, a las puertas de 2027, aquel almirante ha vuelto a hablar.

La predicción que hizo temblar al Pentágono. El 9 de marzo de 2021, Philip Davidson, entonces comandante del Mando Indo-Pacífico de Estados Unidos, advirtió ante el Comité de Servicios Armados del Senado de que China estaba acelerando sus ambiciones de sustituir a Estados Unidos como potencia dominante. Y señaló un objetivo especialmente preocupante: Taiwán.

“Creo que la amenaza se manifestará durante esta década, de hecho, en los próximos seis años»” afirmó. Aquella declaración dio origen a la denominada "ventana de Davidson", un horizonte temporal que situaba en 2027 el momento en que China podría estar preparada para lanzar una invasión creíble de la isla. Dos años después, el entonces director de la CIA, William Burns, reforzó aquella evaluación al asegurar que Xi Jinping había ordenado a sus mandos militares estar preparados para invadir Taiwán en 2027.

“Espero estar equivocado”. Ahora que aquella fecha está a punto de llegar, Davidson ha explicado en el pódcast Why Should We Care About the Indo-Pacific? cómo ha cambiado su evaluación. El almirante, retirado desde 2021, considera que Estados Unidos y sus aliados han adoptado numerosas medidas que podrían haber alterado los cálculos de Pekín. “En el fondo, espero estar equivocado”, ha afirmado.

Si China no invade Taiwán, sostiene, podría significar que las recomendaciones de su antiguo mando y las decisiones adoptadas por Washington y otros gobiernos han funcionado. Conviene recordar que Davidson no predijo necesariamente una guerra en 2027, sino una ventana de creciente vulnerabilidad. Y que disponer de la capacidad para invadir la isla no significa haber decidido hacerlo.

Un lanzador de capacidad de alcance medio (MRC) llega al norte de Luzón, Filipinas, el 8 de abril de 2024, como parte del primer despliegue de esta capacidad en el teatro de operaciones

Estados Unidos ha movido sus fichas. Una de las principales recomendaciones de Davidson en 2021 era transformar el despliegue militar estadounidense en el Pacífico. Washington necesitaba distribuir mejor sus fuerzas y disponer de una mayor capacidad ofensiva desde tierra, mar y aire, en lugar de depender tanto de sus grandes plataformas navales.

Desde entonces, Estados Unidos ha desplegado sistemas de misiles y unidades del Ejército y los Marines en Filipinas y otros puntos de la primera cadena de islas, el arco geográfico que se extiende desde Japón hacia Taiwán y Filipinas. También ha intensificado la cooperación con sus aliados. En las recientes maniobras Keen Sword participaron unos 45.000 militares japoneses, 11.000 estadounidenses y fuerzas de otros siete países. El objetivo es complicar enormemente cualquier intento chino de conquistar Taiwán.

Philip Davinson

El despertar militar de Japón. Davidson considera que uno de los cambios más importantes de estos años ha sido la transformación de Japón. En diciembre de 2022, Tokio aprobó una nueva estrategia de seguridad nacional y emprendió un programa de rearme destinado a elevar su gasto en defensa del 1% al 2% del PIB. También ha desarrollado capacidades espaciales y cibernéticas y reorganizado sus fuerzas terrestres y aéreas en las islas del suroeste, especialmente en el archipiélago de las Ryukyu, próximo a Taiwán.

Pero el cambio más significativo es político: Japón ha identificado a China como su principal desafío estratégico y ha estrechado su alianza militar con Washington. A ello se suma AUKUS, el pacto firmado en septiembre de 2021 por Australia, Reino Unido y Estados Unidos para compartir tecnología de submarinos de propulsión nuclear.

Taiwán quiere convertirse en un erizo. La propia isla también ha modificado su estrategia defensiva. Taiwán ha ampliado el servicio militar obligatorio de unos pocos meses a un año y reforzado sus sistemas de preparación ante emergencias. Davidson destaca especialmente el concepto de defensa desarrollado por el almirante taiwanés Lee Hsi-min, basado en compensar la abrumadora superioridad militar china mediante capacidades asimétricas.

La idea consiste en desplegar minas navales, drones aéreos y submarinos, embarcaciones no tripuladas, misiles móviles, sistemas antiaéreos portátiles y armamento anticarro para destruir las fuerzas invasoras antes de que puedan consolidar sus desembarcos. En lugar de intentar igualar a China en número de barcos y aviones, Taiwán pretende convertir sus costas en una pesadilla militar. El problema es que, según The War Zone, la isla todavía está lejos de disponer de todas esas capacidades, especialmente en materia de drones.

Un aerodeslizador (LCAC) de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón, asignado al Primer Escuadrón de Guerra Anfibia, entra navegando en el puerto de la Estación Aeronaval del Cuerpo de Marines de Iwakuni, Japón, el 28 de octubre de 2026, durante el ejercicio Keen Sword

Una factura de 14.000 millones que sigue pendiente. Pese a los avances, Davidson está especialmente preocupado por la lentitud con la que Estados Unidos suministra armamento a Taiwán. El almirante reclama que Washington entregue en los próximos meses o, como máximo, en un año, los aproximadamente 14.000 millones de dólares en ventas militares comprometidas. El paquete, compuesto principalmente por misiles antiaéreos Patriot PAC-3 y NASAMS, quedó paralizado tras la reunión de mayo entre Donald Trump y Xi Jinping, según informó AP.

A las presiones diplomáticas chinas se añade otro problema: las guerras de Oriente Medio y las entregas a Ucrania han reducido las reservas estadounidenses de interceptores. Actualmente, la producción de misiles PAC-3 MSE ronda las 650 unidades anuales, aproximadamente la mitad destinadas a Estados Unidos y el resto a sus aliados. El Pentágono pretende elevar esa cifra hasta los 2.000 interceptores anuales.

La distancia de Taiwán al este de China

La guerra que ya se está librando. Davidson identifica otro frente que ha empeorado considerablemente desde 2021: la guerra de la información. El almirante acusa a China de intentar socavar los procesos democráticos de Taiwán y erosionar la confianza de los estadounidenses en sus dirigentes políticos, empresariales y militares. Pekín, sostiene, aprovecha accidentes, crisis y controversias para inundar las redes sociales con propaganda, una práctica en la que también participan Rusia, Irán y otros actores.

Plus: el almirante menciona estimaciones según las cuales los bots y operadores propagandísticos podrían representar hasta el 70% de los comentarios en determinados hilos de redes sociales. Su conclusión es que Estados Unidos debería invertir tantos esfuerzos en combatir estas operaciones como está dedicando actualmente a los drones y los sistemas autónomos.

La ventana está a punto de abrirse. Pese a todo, siguen existiendo interrogantes que Davidson no ha abordado. Por ejemplo, ¿intervendría realmente Estados Unidos si unas maniobras militares chinas alrededor de Taiwán se transformaran repentinamente en una invasión? ¿Dispondría de tiempo suficiente para reaccionar? ¿Podrían los misiles chinos mantener alejadas a las fuerzas estadounidenses durante las primeras fases del conflicto? Y, sobre todo, ¿estaría dispuesta la sociedad estadounidense a asumir el coste humano de una guerra contra China?

Mientras Pekín continúa ampliando sus capacidades militares y aumentando la presión sobre Taiwán, las respuestas siguen sin estar claras. En 2021, Davidson dio al Pentágono seis años para prepararse ante una amenaza que parecía relativamente lejana. Ahora, esos seis años están a punto de cumplirse. Y el hombre que puso fecha al peligro espera que todo el trabajo realizado desde entonces sirva para demostrar que estaba equivocado.

Imagen | CP, US Marine, Google Earth

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