Xiaomi ha presentado en París la Mijia Tri-Drum Washer Dryer Pro 12 kg, una lavadora + secadora AKA 'lavasecadora' con tres tambores independientes en un solo cuerpo: uno grande de 10 kg y dos pequeños de 1 kg cada uno.

Es la primera de este tipo que la marca vende fuera de China. Todavía no tiene precio ni fecha.

Por qué es importante. Para separar la colada en casa hay que poner dos lavadoras, o tres. Esta máquina lo hace todo a la vez y en paralelo.

Los dos tambores pequeños son para baberos, bodies, ropa interior, bañadores o una prenda de delicada seda.

El grande se queda con las sábanas, los vaqueros, las camisetas y demás.

Cada tambor tiene su programa, su circuito de agua y su dosificador automático de detergente. El agua del tambor de los calcetines nunca toca la del bebé.

Imagen: Xiaomi.

El contexto cultural. En China, lavar la ropa interior aparte es un hábito muy extendido. Mucha gente lo hace a mano o tiene una minilavadora exclusivamente para eso. Xiaomi lleva más de un año probando el formato allí: en septiembre de 2025 lanzó una lavadora con un segundo tambor de 0,25 kg y, ese mismo mes, modelos de tres tambores de 10 y 14 kg. El más ∂reciente, de este septiembre, ya incorpora controles con IA.

En Europa es difícil encontrar algo parecido, si es que lo hoy. Lo más similar que hemos visto fue el TwinWash de LG, que añadía un cajón-lavadora bajo la lavadora principal. Fue más una curiosidad del mercado que la apertura de una nueva categoría.

Imagen: Xiaomi.

Sí, pero. Xiaomi dice que lavar en los tres tambores a la vez ahorra un 48 % de agua, un 49 % de energía y un 68 % de tiempo. Lo compara con hacer tres lavados seguidos en su propia lavasecadora de 10 kg, algo que poca gente hace con tres cargas tan pequeñas.

La letra pequeña añade otro matiz: el desagüe y el centrifugado no pueden coincidir en los tres tambores, así que se turnan. Lavan en paralelo, pero se turnan para escurrir.

La gran pregunta. ¿Dónde se pone? Ocupa lo mismo que cualquier lavadora, 60 x 61 cm de ancho y fondo... pero mide 1,20 m de altura. Una lavadora normal se queda en unos 85 cm. No cabe debajo la encimera, que es donde está la lavadora en la mayoría de cocinas españolas. Además, pesa 123 kg.

Así que este curioso mamotreto tiene más sentido en un lavadero o en un hueco de columna que en un piso promedio con la lavadora entre el lavavajillas y el horno.

Y ahora qué. Falta el precio, claro.

En China, la lavasecadora de tres tambores más reciente cuesta 4.999 yuanes, unos 600 euros al cambio. Los precios chinos no suelen llegar como una simple conversión.

Xiaomi solo ha dicho que la versión europea llegará pronto.

El control por voz con Alexa y Google Assistant aún está pendiente de certificación, prevista para noviembre.

Imagen destacada | Xiaomi

En Xataka | Xiaomi POCO F9 Ultra, análisis - Review con características, precio y especificaciones