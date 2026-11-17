Donald Trump ha dicho que "no le importaría" ver otra vez a Jensen Huang al frente de NVIDIA. Apenas unas horas después, una fuente interna corrió a asegurar a CNBC que el consejo no se plantea readmitirlo.

La primera noticia explica la segunda.

Qué ha ocurrido. Huang dimitió de su cargo tras 33 años como CEO tras salir a la luz varias relaciones extramatrimoniales. Una de ellas, con Alice Huang, directiva de Megaspeed, una empresa de Singapur cliente de NVIDIA. La inteligencia estadounidense la ha vinculado con el Ministerio de Seguridad del Estado chino, pero China lo ha negado y ella no ha sido acusada de nada. Más tarde llegaron las filtraciones de otras relaciones con subordinadas, que fue lo que le acabó costando el cargo.

Desde entonces se ha formado un gran frente para devolverle el puesto. Lo integra una petición con 180.000 firmas que incluye a figuras como Elon Musk, Garry Tan y Tim Sweeney y, según el Financial Times, una "war room" de ejecutivos de Silicon Valley.

El contraste. Trump ya ha dado su veredicto: "nadie ha probado que sea espía". ha dicho. Pero el consejo todavía no tiene el suyo. Y para conseguirlo, ha encargado al bufete Wachtell Lipton que averigüe si la relación comprometió la seguridad nacional o los secretos de la empresa. Mientras tanto, ya está eligiendo una firma para buscar nuevo CEO.

En juego. El apoyo de Trump deja al consejo en una bifurcación. Tiene que elegir una de las dos salidas. Ninguna es buena:

Readmitirlo ahora daría la imagen de un consejo que obedece a la Casa Blanca antes de leer el informe que él mismo ha encargado. Sería una invitación a que los accionistas lo demanden. Quedaría como una marioneta en manos de su titiritero, Trump. Esperar, en cambio, supone contradecir al presidente que decide qué chips puede vender NVIDIA a China.

Cuanto más insista Trump, más le va a costar al consejo ceder. La filtración a CNBC ha servido también para dejar clara su independencia.

Entre líneas. Trump ha absuelto a Huang, pero su propio Gobierno está actuando como si el riesgo fuera real. Según The New York Times, Marco Rubio le informó de las sospechas. El Departamento de Comercio, por su parte, está cerrando un resquicio que permitía a empresas chinas acceder a chips de IA.

El presidente lo ha despachado diciendo que a cualquier mujer guapa que llega de China "la llaman espía".

El rastro del dinero. Trump prepara para NVIDIA el estatus de "campeón nacional", y el Gobierno ya se queda un porcentaje de sus ventas de chips a China. Si en una empresa así acabara decidiendo la Casa Blanca quién es el CEO, se sentaría un precedente muy difícil de deshacer.

Y ahora qué. Aún falta una fecha para el informe de Wachtell. Hasta que llegue, cada declaración de Trump retrasa un poco más la vuelta de Huang.

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