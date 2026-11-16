Este monitor es también ordenador, incluye ratón y teclado, webcam y además Windows 11

Ahora que estamos muy cerca de la fecha en la que se celebrará el Black Friday, las tiendas han comenzado a bajar los precios de muchos ordenadores. Un buen ejemplo lo tenemos en el HP OmniStudio, que por los 749 euros que cuesta ahora mismo es ideal si además queremos un monitor y otros periféricos.

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Un ordenador todo en uno con panel antirreflectante

El HP OmniStudio es un ordenador all-in-one que destaca principalmente por todo lo que incluye, ya que viene junto con bastantes periféricos. En lo que se refiere al ordenador, monta el procesador Ryzen 5 y viene con una configuración de 8 GB de RAM (DDR5) y 512 GB de almacenamiento (SSD).

Lo bueno es que este ordenador viene con Windows 11, por lo que no tenemos que preocuparnos de instalar el sistema operativo por nuestra cuenta. También cuenta con WiFi 7, Bluetooth 6.0, Ethernet, HDMI, un par de puertos USB-C y también cuenta con USB-A.

Al tratarse de un ordenador todo en uno, el HP OmniStudio viene junto con un monitor con pantalla antirreflectante de 23,8 pulgadas que ofrece una resolución Full HD y una tasa de refresco de 10 Hz. Además, incluye webcam integrada y viene con un ratón y con un teclado con pad numérico.

⚡ EN RESUMEN: oferta del HP OmniStudio hoy ✅ LO MEJOR Todo lo que incluye : ordenador, monitor, webcam, teclado y ratón.

: ordenador, monitor, webcam, teclado y ratón. Viene con Windows 11 preinstalado .

. Su pantalla es antirreflectante. ❌ LO PEOR Los 8 GB de RAM se pueden quedar justitos para determinadas tareas. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un ordenador para estudiar o trabajar y además también tienes que comprar un monitor y varios periféricos. ⛔ NO LO COMPRES SI... Necesitas una mayor potencia para trabajar o estudiar con apps exigentes, ya que esta configuración del HP OmniStudio puede quedarse justita.

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Imágenes | HP

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