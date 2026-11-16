Una extensión que te permite diseñar, publicar y gestionar tu web directamente desde tu IA: así es Hostinger Connector

Todo aquel que tenga o haya tenido una web sabrá que para poder modificar o subir parte de su contenido hace falta entrar en su CMS. No obstante, con la aparición de la IA están surgiendo herramientas que simplifican estos procesos muchísimo. Hostinger Connector es el ejemplo perfecto. Se trata de una extensión que podemos instalar de manera totalmente gratuita (siempre que tengamos un plan con Hostinger) y que nos brinda muchas opciones.

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Esta extensión te permite controlar casi todo desde un mismo editor

Lo mejor de Connector, es que logra simplificar procesos que son algo engorrosos en el día a día. Simplemente hablando a través de un chat, nos permite diseñar, publicar y gestionar nuestra web mediante el uso de lenguaje natural. Por ejemplo, podemos decirle: "Añade mis tres nuevos productos y pon el stock en 20 unidades cada uno", y lo hace de manera automática en nuestra web. Y lo mejor es que lo hace todo desde una misma interfaz, lo que agiliza muchísimo el trabajo.

Como hemos comentado, permite crear tu web con instrucciones sencillas. Podemos pedirle que diseñe una web, una tienda o una aplicación con descripciones de texto, e incluso adjuntando imágenes para que las tome como referencia. Y si el resultado no nos convence, podemos pedirle cambios en tiempo real directamente desde el editor.

También nos facilita aspectos que pueden suponer un quebradero de cabeza, tanto antes de montar tu web como, por ejemplo, es buscar disponibilidad de nombres para nuestro dominio web; o cuando esta esté en funcionamiento, preguntarle sobre el estado de los recursos de nuestro servidor, reiniciarlo e incluso ajusta la seguridad del firewall.

Además, también nos ayuda a crear borradores para campañas de correos electrónicos que podemos enviar a nuestros suscriptores, e incluso consultar rápidamente qué planes y servicios tenemos contratados en nuestra web. Y como decíamos, todo desde el mismo editor, lo que facilita muchísimo controlar hasta el último aspecto de nuestro proyecto.

La pregunta del millón es: ¿Es complicado de instalar? Ni mucho menos. Simplemente tienes que instalar la extensión en tu editor (VS Code, Cursor, Claude Code, etc.), iniciarse sesión desde tu navegador y empezar a pedir lo que necesites. Eso sí, es requisito indispensable tener contratado un plan con Hostinger, que ofrece una garantía de reembolso de 30 días por si no te convence tras probarlo.

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Imágenes | Microsoft 365, Hostinger

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