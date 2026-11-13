Uno de los mejores móviles pequeños de 2026, a mínimo histórico: el Pixel 11 Pro cae por debajo de los 790 euros

Aunque tenemos muy buenas opciones si buscamos un móvil con pantalla grande, todavía hay muchos usuarios que prefieren una opción pequeña y compacta. De entre todos los móviles pequeños que se han lanzado en 2026, uno de los mejores sin duda es el Google Pixel 11 Pro y ahora mismo lo tenemos a su precio más bajo hasta la fecha: sale por 788 euros en MediaMarkt si usamos el código 'PIXEL111PARATI'

Un móvil compacto que destaca en fotografía

Ahora mismo, lo tenemos rebajado a 899 euros tanto en Amazon como en MediaMarkt. Sin embargo, el precio al que se queda el dispositivo tras aplicar el cupón de descuento es lo más barato que lo hemos visto hasta ahora. Es más: está incluso más barato que comprándolo reacondicionado en tiendas como Back Market.

El Google Pixel 11 Pro es un dispositivo compacto que apenas pesa 204,10 gramos y tiene una pantalla de 6,3 pulgadas. Esta, por cierto, cuenta con resolución 1,5K, tasa de refresco de 120 Hz y un brillo pico de 3.600 nits, lo que hace que se vea bien incluso en exteriores. Esta versión del dispositivo es, por cierto, la que tiene 256 GB de almacenamiento.

Tres cosas a destacar del dispositivo. La primera es su apartado fotográfico, el cual, además de tener tres muy buenas cámaras, se apoya en el postprocesado para ofrecer resultados sobresalientes. Además, tiene siete años de actualizaciones garantizadas y 12 GB de RAM, lo que nos asegura una muy buena longevidad. Para rematar, tiene muy bien integrado Gemini y ofrece una experiencia Android pura.

⚡ EN RESUMEN: oferta del pixel 11 pro ✅ LO MEJOR Precio mínimo histórico: Es, con diferencia, lo más barato que lo hemos visto hasta ahora.

Es, con diferencia, lo más barato que lo hemos visto hasta ahora. Uno de los mejores móviles pequeños: Es una gran opción si te gustan los móviles compactos y buscas uno con sistema operativo Android y que destaque en fotografía.

Es una gran opción si te gustan los móviles compactos y buscas uno con sistema operativo Android y que destaque en fotografía. Longevo y con Android puro: Ofrece una experiencia Android pura y será de los primeros móviles en recibir las novedades del sistema operativo. Además, tiene siete años de actualizaciones. ❌ LO PEOR Solo 256 GB de almacenamiento: Un almacenamiento que se te puede quedar corto rápidamente si eres de hacer muchas fotos o vídeos. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un móvil Android compacto que destaque en fotografía y que te vaya a durar muchos años. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un móvil con una pantalla más grande, en cuyo caso es mejor que apuntes al Pixel 11 Pro XL.

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Imágenes | Google

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