"Solo hay dos maneras de vivir la vida: como si nada fuera un milagro, o como si todo lo fuera": la frase más certera de Einstein tiene un problema

Hay científicos que pasan a la historia por sus descubrimientos y otros que acaban convertidos en una fuente inagotable de sabiduría popular. Albert Einstein ha conseguido probablemente ambas cosas. El problema es que, en su segunda faceta, buena parte del trabajo parece haberlo hecho otra gente.

El Einstein que nunca conocimos. Esta mañana me he encontrado una cita en X: “Solo hay dos maneras de vivir la vida: una, como si nada fuera un milagro; la otra, como si todo fuera un milagro”. Lo curioso es que la frase lleva décadas apareciendo en libros de autoayuda, calendarios, publicaciones motivacionales y redes sociales acompañada de un nombre: Albert Einstein.

De hecho, me pareció tan certera que me puse a investigar. Lo tiene todo para ser una de esas reflexiones que parecen encajar perfectamente con la imagen del científico: un hombre capaz de descubrir los secretos del universo y, al mismo tiempo, maravillarse ante ellos. Pero hay un pequeño problema. No existe ninguna prueba concluyente de que Einstein pronunciara o escribiera esas palabras. Y, a juzgar por la extraordinaria popularidad de la cita, a la gente parece darle bastante igual, porque no hay año que no se repita al menos una vez o que incluso se haga un artículo en torno a la forma en la que el científico lanzó semejante mensaje la mundo.

Un milagro anterior a Einstein. Ocurre que, para encontrar el origen de aquella reflexión, hay que retroceder hasta el siglo XIX, cuando el físico ni siquiera había nacido. En 1839, el teólogo estadounidense Andrews Norton ya recogía una discusión sobre la aparente contradicción de considerar milagroso todo cuanto sucede. Décadas después, en octubre de 1896, el periódico The New Zealand Herald publicó un sermón del sacerdote británico Basil Wilberforce en el que aparecía una formulación mucho más cercana a la cita actual: para una mente elevada, todo era un milagro o nada lo era.

La idea volvió a aparecer en 1918 en un libro del pedagogo Edward Porter St. John sobre educación religiosa infantil. El concepto, por tanto, llevaba tiempo circulando en ámbitos religiosos y filosóficos antes de que alguien decidiera ponerle la firma de un premio Nobel de Física.

El hombre que se la atribuyó. La primera referencia conocida que vincula directamente la frase con Einstein data de 1942. Su protagonista fue Gilbert Fowler White, un prestigioso geógrafo estadounidense que reflexionaba en sus notas personales sobre el azar y los acontecimientos decisivos de su vida. White atribuyó entonces al físico las palabras que conocemos hoy, aunque no explicó dónde las había escuchado o leído.

Aquellas anotaciones fueron recuperadas en 2006 por Robert E. Hinshaw en su biografía del geógrafo, Living With Nature’s Extremes. El hallazgo resulta especialmente interesante porque demuestra que la atribución ya circulaba cuando Einstein estaba vivo. Por contra, no nos permite saber si White escuchó realmente al científico o simplemente estaba repitiendo una frase que alguien le había contado.

El pequeño problema de los expertos. En 1989, la conocida periodista estadounidense Liz Smith volvió a atribuir la reflexión a Einstein en una columna publicada en The Baltimore Sun. Un año después apareció en una recopilación de consejos titulada Friendly Advice, editada por Jon Winokur. Pero en 2010 llegó una advertencia mucho más autorizada. Alice Calaprice, especialista en la obra del físico, publicó The Ultimate Quotable Einstein, una extensa recopilación de sus citas editada por Princeton University Press.

La famosa reflexión sobre los milagros terminó en un apartado cuyo nombre resultaba bastante esclarecedor: “Probablemente no son de Einstein”. Es decir, ni siquiera los investigadores que llevan décadas estudiando sus escritos han encontrado pruebas suficientes para concederle la autoría.

Albert y Elsa Einstein llegando a Nueva York, 1921

El "Paulo Coelho de la física". La reflexión sobre los milagros es solo una pequeña muestra de un fenómeno mucho mayor. Internet ha convertido al padre de la relatividad en una especie de gurú de la autoayuda capaz de aconsejarnos sobre el amor, la felicidad, la educación o el fracaso. Una de sus supuestas frases más populares sostiene que, si juzgamos a un pez por su capacidad para trepar a un árbol, vivirá creyéndose estúpido.

La primera atribución conocida de esta formulación a Einstein apareció en un libro de autoayuda de 2004, casi medio siglo después de su muerte. Tampoco existen pruebas de que definiera la locura como hacer siempre lo mismo esperando resultados diferentes, una reflexión que aparece en una novela de Rita Mae Brown de 1983. En 2018, de hecho, la revista Nature dedicó un artículo a este fenómeno y a las centenares de citas incorrectamente atribuidas al científico.

La autoridad de un genio. ¿Por qué Einstein? Supongo que, en parte, porque su nombre se ha convertido en sinónimo universal de inteligencia. Una reflexión anónima sobre cómo afrontar la vida adquiere una autoridad completamente diferente cuando aparece acompañada del rostro del hombre que revolucionó nuestra comprensión del espacio y el tiempo.

Y el fenómeno no se limita a las páginas de frases motivacionales. En 2013, la escritora y posteriormente aspirante a la presidencia de Estados Unidos Marianne Williamson compartió en Twitter la reflexión sobre los milagros atribuyéndosela al físico. En 2019, cuando trabajaba en Gizmodo, documentamos varias ocasiones en las que Williamson había difundido citas apócrifas de Einstein. El científico, fallecido en 1955, había acabado convertido en una celebridad de las redes sociales sin haber tenido jamás acceso a Internet.

Lo que Einstein sí dijo. Quizás lo más paradójico de todo es que no hacía falta inventarle frases. El verdadero Einstein dejó numerosas reflexiones sobre el misterio de la existencia y nuestra capacidad para maravillarnos ante el universo. En 1930, en un ensayo titulado El mundo tal como yo lo veo, escribió que la experiencia más hermosa que podemos tener es la del misterio, y situó esa emoción en el origen del arte y la ciencia.

Su pensamiento, sin embargo, era bastante más complejo que una frase motivacional de autoayudas: no concebía un Dios que premiara o castigara a los seres humanos, sino que encontraba una dimensión religiosa en la belleza y el orden de la naturaleza. La reflexión sobre los milagros resulta verosímil precisamente porque parece una versión simplificada de ese pensamiento. Pero, por supuesto, que una frase suene a Einstein no significa que sea de Einstein.

La última ironía. En 1930, Einstein escribió para un amigo una reflexión cuya autenticidad sí ha sido comprobada en los archivos del científico en Jerusalén: “Para castigarme por mi desprecio a la autoridad, el destino me ha convertido a mí mismo en una autoridad”. Difícilmente podría haber imaginado hasta qué punto acabarían cumpliéndose aquellas palabras. Casi un siglo después, su nombre sirve para otorgar credibilidad a reflexiones que posiblemente nunca se le pasaron ni rematadamente por la cabeza.

Y aunque los investigadores llevan décadas desmontando muchas de ellas, siguen circulando porque cumplen una función que poco tiene que ver con la física: nos dicen lo que queremos escuchar, pero con la firma de un genio. Einstein dedicó su vida a cuestionar nuestras certezas sobre el universo. Internet, en cambio, parece haber encontrado en él al hombre perfecto para confirmarlas.

Imagen | International News Service, Oren Jack Turner, Wikimedia, Harris & Ewing Studio

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