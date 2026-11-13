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El Marketplace de MediaMarkt no necesita un Black Friday: descuentos de hasta el 60% en escritorios, bicis eléctricas y más

El marketplace es el lugar donde otros vendedores pueden vender sus productos a través de MediaMarkt

Mediamarkt Exterior
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Fran San Nicolás

Editor ecommerce
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Fran San Nicolás

Editor ecommerce
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167 publicaciones de Fran San Nicolás

El mes de noviembre siempre está protagonizado por el Black Friday y sus ofertas. Es cierto que es uno de los mejores periodos para encontrar cualquier tipo de producto a uno de los mejores precios del año. MediaMarkt ya ha comenzado con sus ofertas, pero donde podemos encontrar ahora mismo los mejores precios es en su Marketplace, gracias a descuentos de hasta el 60% en productos vendidos por vendedores externos. 

Mesa de escritorio regulable - HOMAVO K2307, 60 cm x 110 cm

Mesa de escritorio regulable - HOMAVO K2307, 60 cm x 110 cm

PVP en MediaMarkt — 109,99
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Al igual que otros marketplaces, se trata de una sección donde otras tiendas pueden vender a través de MediaMarkt. Esto ofrece la posibilidad de encontrar precios mucho más atractivos que en otras ocasiones, y con los descuentos actuales, aún más si cabe. Aunque hay muchas opciones, entre todas ellas hemos escogido cinco muy variadas que pueden encajar con muchos de vosotros: 

  • HOMAVO K2307 por 109,99 euros, un escritorio elevable perfecto para tu despacho o habitación. 
  • EVERCROSS TECH EK15 por 599,99 euros, una bicicleta eléctrica ideal para la ciudad. 
  • MELLERWARE Petto Eat! por 64,99 euros, un comedero automático para mascotas. 
  • BEHUMAX Desk por 172,00 euros, una cinta de correr perfecta para hacer deporte en casa. 
  • Silla gaming LORVIK por 89,99 euros, una silla gaming bastante completa, con reposapiés incluido. 
El Black Friday se adelanta con la TCL C6K Pro: una tele Mini LED de gama alta con Google TV, de 55 a 85 pulgadas (y hasta 98 con la C6K)
En Xataka
El Black Friday se adelanta con la TCL C6K Pro: una tele Mini LED de gama alta con Google TV, de 55 a 85 pulgadas (y hasta 98 con la C6K)

HOMAVO K2307

Homavo Escritorio

Este escritorio elevable es una opción interesantísima si teletrabajas desde casa. Además de con la estructura elevable, que podemos controlar a través de su panel de control, el cual permite guardar hasta 2 posiciones diferentes, también viene con un tablero incluido. En este caso, tiene unas dimensiones de 60 x 110 cm, por lo que es ideal para espacios pequeños. Es capaz de elevarse hasta los 117 cm y soporta hasta 70 kg. Ahora mismo su precio es de 109,99 euros

Mesa de escritorio regulable - HOMAVO K2307, 60 cm x 110 cm

Mesa de escritorio regulable - HOMAVO K2307, 60 cm x 110 cm

PVP en MediaMarkt — 109,99
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

EVERCROSS TECH EK15

Evercross Tech Ek15

Si llevas tiempo pensando en dejar de usar el coche por el gasto de gasolina que ello conlleva, esta bici eléctrica es ideal para desplazarte por la ciudad. Cuenta con un motor de 250W que permite alcanzar una velocidad máxima de 25 km/h. Su batería de litio de 36V y 12Ah ofrece una autonomía de hasta 90 km. Además, cuenta con neumáticos de 26"x 2,12", que la hacen adecuada tanto para zonas urbanas como para montaña. Y, por si fuera poco, incorpora una pantalla LCD para controlar los modos de conducción. Su precio en estos momentos es de 599,00 euros

Bicicleta de Montaña - EVERCROSS TECH EK15 está equipado con una batería de 36V 12AH ，Bicicletaeléctrica Shimano de 7 velocidades, Bicicleta eléctrica, 250W, En blanco y negro

Bicicleta de Montaña - EVERCROSS TECH EK15 está equipado con una batería de 36V 12AH ，Bicicletaeléctrica Shimano de 7 velocidades, Bicicleta eléctrica, 250W, En blanco y negro

PVP en MediaMarkt — 599,99
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

MELLERWARE Petto Eat!

Mellerware Petto Eat

Si tenéis mascotas, es posible que alguna vez se os haya pasado darles de comer con el estrés del trabajo o del día a día. Con este comedero automático, podréis configurar una rutina para que siempre saque comida a las horas que vosotros configuréis. Está pensado para mascotas de hasta 25 kg y ofrece una capacidad máxima de unos 4,5 kg de pienso. Además, incorpora una cámara que podemos controlar a través de su aplicación para cuando estemos fuera de casa. Ahora mismo su precio es de 64,99 euros

Comedero para mascotas - MELLERWARE Petto Eat!, para Mascota pequeña, Gato, Perro, 9 l, Blanco

Comedero para mascotas - MELLERWARE Petto Eat!, para Mascota pequeña, Gato, Perro, 9 l, Blanco

PVP en MediaMarkt — 64,99
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

BEHUMAX Desk

Cinta De Correr

En el caso de que queráis hacer ejercicio desde casa, una cinta de correr es una compañera fantástica. En este caso, se trata de un modelo bastante compacto que permite configurar velocidades de 1 a 12 km/h, ideal para escoger entre modos de caminata o de trote suave. Además, cuenta con dos niveles de inclinación para darle algo más de intensidad a tu entrenamiento. Su precio es de 172,00 euros

Cinta de correr - BEHUMAX Desk, Negro

Cinta de correr - BEHUMAX Desk, Negro

PVP en MediaMarkt — 172,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Silla gaming LORVIK

Silla Gaming

Finalmente, en el caso de que necesitéis cambiar la silla de vuestro despacho o habitación, este modelo de Lorvik es una opción bastante interesante dada su relación calidad-precio. Está fabricada con un cojín de látex transpirable junto con espuma de alta densidad para ofrecer una experiencia cómoda. Además, su respaldo es capaz de reclinarse hasta los 135º, incorporando un reposapiés extensible para cuando queramos optar por una posición más cómoda. Su precio ahora mismo es de apenas 89,99 euros

Silla gaming - LORVIK Ergonómica Con Reposapiés, Antracita

Silla gaming - LORVIK Ergonómica Con Reposapiés, Antracita

PVP en MediaMarkt — 89,99
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Lorvik, Mellerware, Behumax, Homavo, Aairsk, MediaMarkt

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