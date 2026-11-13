El Marketplace de MediaMarkt no necesita un Black Friday: descuentos de hasta el 60% en escritorios, bicis eléctricas y más

El mes de noviembre siempre está protagonizado por el Black Friday y sus ofertas. Es cierto que es uno de los mejores periodos para encontrar cualquier tipo de producto a uno de los mejores precios del año. MediaMarkt ya ha comenzado con sus ofertas, pero donde podemos encontrar ahora mismo los mejores precios es en su Marketplace, gracias a descuentos de hasta el 60% en productos vendidos por vendedores externos.
Al igual que otros marketplaces, se trata de una sección donde otras tiendas pueden vender a través de MediaMarkt. Esto ofrece la posibilidad de encontrar precios mucho más atractivos que en otras ocasiones, y con los descuentos actuales, aún más si cabe. Aunque hay muchas opciones, entre todas ellas hemos escogido cinco muy variadas que pueden encajar con muchos de vosotros:
- HOMAVO K2307 por 109,99 euros, un escritorio elevable perfecto para tu despacho o habitación.
- EVERCROSS TECH EK15 por 599,99 euros, una bicicleta eléctrica ideal para la ciudad.
- MELLERWARE Petto Eat! por 64,99 euros, un comedero automático para mascotas.
- BEHUMAX Desk por 172,00 euros, una cinta de correr perfecta para hacer deporte en casa.
- Silla gaming LORVIK por 89,99 euros, una silla gaming bastante completa, con reposapiés incluido.
HOMAVO K2307
Este escritorio elevable es una opción interesantísima si teletrabajas desde casa. Además de con la estructura elevable, que podemos controlar a través de su panel de control, el cual permite guardar hasta 2 posiciones diferentes, también viene con un tablero incluido. En este caso, tiene unas dimensiones de 60 x 110 cm, por lo que es ideal para espacios pequeños. Es capaz de elevarse hasta los 117 cm y soporta hasta 70 kg. Ahora mismo su precio es de 109,99 euros.
EVERCROSS TECH EK15
Si llevas tiempo pensando en dejar de usar el coche por el gasto de gasolina que ello conlleva, esta bici eléctrica es ideal para desplazarte por la ciudad. Cuenta con un motor de 250W que permite alcanzar una velocidad máxima de 25 km/h. Su batería de litio de 36V y 12Ah ofrece una autonomía de hasta 90 km. Además, cuenta con neumáticos de 26"x 2,12", que la hacen adecuada tanto para zonas urbanas como para montaña. Y, por si fuera poco, incorpora una pantalla LCD para controlar los modos de conducción. Su precio en estos momentos es de 599,00 euros.
Bicicleta de Montaña - EVERCROSS TECH EK15 está equipado con una batería de 36V 12AH ，Bicicletaeléctrica Shimano de 7 velocidades, Bicicleta eléctrica, 250W, En blanco y negro
MELLERWARE Petto Eat!
Si tenéis mascotas, es posible que alguna vez se os haya pasado darles de comer con el estrés del trabajo o del día a día. Con este comedero automático, podréis configurar una rutina para que siempre saque comida a las horas que vosotros configuréis. Está pensado para mascotas de hasta 25 kg y ofrece una capacidad máxima de unos 4,5 kg de pienso. Además, incorpora una cámara que podemos controlar a través de su aplicación para cuando estemos fuera de casa. Ahora mismo su precio es de 64,99 euros.
Comedero para mascotas - MELLERWARE Petto Eat!, para Mascota pequeña, Gato, Perro, 9 l, Blanco
BEHUMAX Desk
En el caso de que queráis hacer ejercicio desde casa, una cinta de correr es una compañera fantástica. En este caso, se trata de un modelo bastante compacto que permite configurar velocidades de 1 a 12 km/h, ideal para escoger entre modos de caminata o de trote suave. Además, cuenta con dos niveles de inclinación para darle algo más de intensidad a tu entrenamiento. Su precio es de 172,00 euros.
Cinta de correr - BEHUMAX Desk, Negro
Silla gaming LORVIK
Finalmente, en el caso de que necesitéis cambiar la silla de vuestro despacho o habitación, este modelo de Lorvik es una opción bastante interesante dada su relación calidad-precio. Está fabricada con un cojín de látex transpirable junto con espuma de alta densidad para ofrecer una experiencia cómoda. Además, su respaldo es capaz de reclinarse hasta los 135º, incorporando un reposapiés extensible para cuando queramos optar por una posición más cómoda. Su precio ahora mismo es de apenas 89,99 euros.
Silla gaming - LORVIK Ergonómica Con Reposapiés, Antracita
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Imágenes | Lorvik, Mellerware, Behumax, Homavo, Aairsk, MediaMarkt
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