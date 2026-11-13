El día que Claude y Microsoft están caídos en el planeta, es el mismo día que tres científicos lo tuvieron claro en 1960: hoy es el fin del mundo

En plena Guerra Fría, un físico austríaco y dos de sus estudiantes llegaron a una conclusión y publicaron en una de las revistas más prestigiosas del planeta una de las predicciones más insólitas de la historia de la ciencia. Lo sorprendente no fue que se atrevieran a poner fecha al apocalipsis, sino que durante décadas sus cálculos parecieron darles la razón.

Esperemos que sea rematadamente erróneo, porque el día ha llegado.

El día del juicio final. En 1960, tres científicos publicaron en una de las revistas científicas más prestigiosas del mundo un artículo con un título extraordinario: "Doomsday: Friday, 13 November, A.D. 2026". Según sus cálculos, la humanidad tenía exactamente 66 años por delante antes de desaparecer. No sería por el impacto de un asteroide, una guerra nuclear, una pandemia o la erupción de un supervolcán.

El verdugo sería la propia humanidad, cuyo crecimiento demográfico acabaría siendo tan descomunal que la población mundial alcanzaría el infinito. Hay un pequeño problema con aquella predicción: el viernes 13 de noviembre de 2026 es hoy.

Tres científicos y una ecuación. Detrás del estudio publicado en Science estaban Heinz von Foerster, un físico austríaco y pionero de la cibernética que trabajaba en la Universidad de Illinois, y dos de sus estudiantes, Patricia Mora y Lawrence Amiot. Los investigadores analizaron 24 estimaciones de la población mundial que abarcaban 2.000 años de historia, hasta 1958, y encontraron algo sorprendente: la humanidad no solo crecía exponencialmente, sino que lo hacía cada vez más deprisa.

Dicho de otra forma, el tiempo necesario para duplicar la población mundial era cada vez menor. Al proyectar aquella tendencia hacia el futuro, obtuvieron una curva hiperbólica que alcanzaba el infinito en el año 2026.

Foerster en el Laboratorio de Computación Biológica, en la Universidad de Illinois, en 1963

Morir aplastados. La investigación partía de una idea que desafiaba las teorías de Thomas Malthus, quien había sostenido que el crecimiento de la población acabaría superando nuestra capacidad para producir alimentos. Von Foerster y sus compañeros argumentaban que los humanos tenían una ventaja excepcional: cuantos más éramos, más posibilidades teníamos de cooperar, intercambiar conocimientos y encontrar soluciones a nuestros problemas.

Aquello permitía sostener un crecimiento todavía mayor. Sin embargo, llevado hasta sus últimas consecuencias, el modelo conducía a un desenlace grotesco. "Nuestros tataranietos no morirán de hambre. Morirán aplastados", escribieron los autores.

Un cumpleaños muy particular. Lo cierto es que la ecuación no proporcionaba una fecha exacta para el apocalipsis. El resultado era el año 2026,87, con un margen de error de 5,5 años. Según contó entonces The New York Times, Von Foerster buscó dentro de ese intervalo una fecha apropiada y encontró un viernes 13.

La elección tenía además una segunda lectura: el 13 de noviembre era su cumpleaños. El físico, nacido en Viena en 1911 y fallecido en 2002, habría cumplido hoy 115 años. La broma tenía mucho que ver con la personalidad de un científico que, además de colaborar con figuras como John von Neumann o Norbert Wiener, había sido aficionado a la magia.

Lo inquietante es que funcionaba. El artículo provocó un enorme revuelo mediático y recibió durísimas críticas de matemáticos y demógrafos. Algunos señalaron que, por razones biológicas, el tiempo necesario para duplicar la población no podía reducirse indefinidamente. Sin embargo, ocurrió algo inesperado: durante los años 70 y 80, la ecuación produjo estimaciones de población más precisas que las de muchos demógrafos profesionales.

El trabajo apareció en manuales de genética y ecología, fue utilizado en 1963 para defender el uso de pesticidas ante una comisión parlamentaria canadiense e incluso se citó en un caso sobre el aborto ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos en 1971. No fue hasta aproximadamente 1993 cuando la población mundial comenzó a quedarse claramente por debajo de sus predicciones.

La población mundial equivale a 1790000000002026.9−t y crece de forma hiperbólica a medida que T se acerca a 2026,9. Cuando T supera el valor 2026,9, el número de personas que habitan el planeta Tierra se vuelve, de repente, negativo, y el 13 de noviembre de 2026 d. C., todos los seres humanos desaparecen instantáneamente (según el científico)

La profecía que se destruyó a sí misma. Von Foerster nunca quiso que su predicción se cumpliera. Su intención era llamar la atención sobre la superpoblación y promover una reducción de la natalidad mundial a la mitad, aprovechando, entre otras cosas, la aparición de nuevos métodos anticonceptivos.

Incluso propuso un mecanismo de regulación demográfica que bautizó como "Peoplo-stat", una especie de termostato para la población. Y, en cierto modo, ocurrió lo que deseaba: el crecimiento demográfico mundial alcanzó su máximo en 1963, con un 2,3% anual, y desde entonces ha ido perdiendo velocidad hasta situarse por debajo del 1% en 2020. Hoy, la tasa de natalidad mundial es menos de la mitad de la que existía en 1960.

El mundo al revés. Sesenta y seis años después de aquella publicación, en la Tierra vivimos alrededor de 8.300 millones de personas. Naciones Unidas estima que alcanzaremos un máximo de 10.300 millones a mediados de la década de 2080, antes de comenzar a disminuir. Aunque la superpoblación sigue siendo una preocupación en algunos países y la extracción de recursos naturales continúa aumentando, buena parte del planeta teme ahora exactamente lo contrario que Von Foerster: el desplome de la natalidad y el envejecimiento de la población.

De hecho, figuras controvertidas como Elon Musk incluso advierten de una catástrofe demográfica por la falta de nacimientos. Sea como fuere, en 1960 tres científicos creyeron que nuestros descendientes acabarían, literalmente, aplastándonos. Paradójicamente, cada vez más gobiernos están intentando desesperadamente que ocurra lo contrario: que nazcan más.

Imagen | Conservation Institute, Wikimedia

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