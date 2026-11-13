Strauss Zelnick, CEO de Take-Two, sobre el retraso de GTA VI: "Son decisiones muy difíciles de tomar"

Mover el calendario de un lanzamiento que paraliza la industria no sólo decepciona a los fans, también tiene un coste millonario, pero sacarlo antes de tiempo sin pulir saldría todavía más caro. Aunque estaba previsto inicialmente para otoño de 2025 y luego para la primavera de 2026, 'GTA VI' llegará finalmente el 19 de noviembre de 2026 a PlayStation 5 y Xbox. Para Take-Two, la empresa propietaria de Rockstar, esos meses extra fueron esenciales y son la diferencia entre cumplir plazos o cumplir expectativas.

Era imprescindible. Durante la conferencia WSJ Tech, Strauss Zelnick, CEO de Take-Two habló sobre la decisión de retrasar no una, sino dos veces la nueva entrega de la saga GTA. Zelnick reconoce que cuando recibió la llamada no fue un buen momento, pero finalmente cedió porque entendió que "no era algo simplemente deseable. Era imprescindible". Esa prórroga concedió al equipo un margen necesario para lanzar un producto redondo. El directivo recuerda "nuestra misión es crear el mejor entretenimiento del planeta (...) a veces tienes que tomar decisiones caras e incómodas para cumplir esa misión".

Aprender de los tropiezos ajenos. La alternativa a posponer el lanzamiento era seguir hacia delante y lanzar el juego, algo que para Zelnick era inaceptable: "Cualquiera que conozca el negocio de los videojuegos sabe que, en los últimos años, hubo un lanzamiento de gran repercusión que encajó en esta categoría. Lo lanzaron y tuvieron que retirar el juego después de su estreno porque no funcionaba". Aunque evita mencionarlo directamente, es obvio que se refiere a 'Concord', retirado sólo once días desde su estreno. También recordamos otros sonados fracasos como 'Cyberpunk 2077' que llegó al mercado lleno de bugs.

Trabajo manual. Durante la entrevista también hablaron de la IA en los videojuegos. Zelnick afirma que "Grand Theft Auto está hecho artesanalmente", pero también reconoce que la empresa lleva años trabajando con inteligencia artificial y aprendizaje automático en muchos de sus proyectos. Sin embargo, en términos de costes asegura que el ahorro conseguido hasta ahora ha sido relativamente pequeño.

Lo que ha costado GTA VI. Zelnick se resiste a revelar cuánto dinero ha invertido Take-Two en GTA VI, pero sí reconoce que "Ha sido caro y ha llevado mucho tiempo". Las estimaciones de algunos analistas recogidas por Business Insider en mayo apuntaban a una inversión de entre 1.000 y 1.500 millones de dólares, casi nada. Al preguntarle en cuánto tiempo esperan recuperar la inversión, tampoco se moja, pero asegura que "si lo hacemos bien, se amortiza por sí solo y hasta da beneficios".

Las expectativas comerciales son enornes y Take-Two espera ingresar 3.500 millones de dólares con el lanzamiento de GTA VI. Os recordamos que la fecha de lanzamiento está fijada para el 19 de noviembre y Zelnick augura que será "espectacularmente entretenido".

Imagen | Rockstar

Vía | Jeuxvideo

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