Tras 40 días, fracasa en Valencia la segunda negociación por la vivienda y la acampada empieza a desalojarse

La acampada por la vivienda de Valencia termina hoy. Después de 40 días, sus integrantes ya están retirando las tiendas de la plaza del Ayuntamiento. El motivo inmediato es que la segunda mesa con las administraciones, que exigían como condición para irse, no salió adelante. Entre tanto dime y direte, esta es la secuencia completa de hechos y las versiones enfrentadas.

Cómo empezó. Como ya documentamos, el 3 de octubre hubo manifestaciones por la vivienda en unas 50 ciudades. En Valencia la marcha acabó con cargas policiales ante el Palau de les Arts, donde se celebraba un congreso inmobiliario. Esa misma tarde, parte de los manifestantes montó tiendas en la plaza del Ayuntamiento. La idea copiaba la acampada de Sol, activa desde el 26 de septiembre y que finalizó el 3 de noviembre.

Cuántos eran. Depende de quién cuente y de qué día, como pasa siempre: en Puerta del Sol algunos decían que había 200 personas y otros que 2000. Según se estima, el 12 de octubre había más de 400 tiendas. Cuatro días después, el portavoz municipal hablaba de más de 700. El 3 de noviembre, otra cuenta daba más de 600. En este particular no existe un censo común y conviene recordar que una tienda no equivale a una persona. Puede ser una pareja y hasta un grupo de amigos o familiares.

Qué pedían. Dos cosas: que Valencia se declare zona tensionada, para poder limitar los alquileres de una vez por todas. Por otro otro lado, una mesa para que se sentaran los portavoces de Ayuntamiento, Generalitat y Delegación del Gobierno. La alcaldesa, María José Catalá, remitió lo primero al Pleno municipal. La Delegación, con Pilar Bernabé y después con Roger Llanes, descartó desalojar. Llanes justificó que en Valencia las “dinámicas” eran distintas a las de Sol.

Cinco fechas clave:

5 de noviembre : primera mesa, de carácter técnico. Duró más de tres horas. Los acampados habían citado a la alcaldesa, al delegado y a la consellera de Vivienda. Acudieron perfiles técnicos.

: primera mesa, de carácter técnico. Duró más de tres horas. Los acampados habían citado a la alcaldesa, al delegado y a la consellera de Vivienda. Acudieron perfiles técnicos. 9 de noviembre : la acampada anunció una desescalada progresiva: menos espacio y fuera las tiendas vacías. Quería dejar sitio a la pista de hielo, el tiovivo y el árbol de Navidad. Ese mismo día, Ayuntamiento y Subdelegación del Gobierno mantuvieron una reunión técnica en la que concluyeron que la continuidad de la protesta era incompatible con la seguridad ciudadana y con el montaje de las instalaciones navideñas. La conclusión se apoyaba en informes de la Policía Local.

: la acampada anunció una desescalada progresiva: menos espacio y fuera las tiendas vacías. Quería dejar sitio a la pista de hielo, el tiovivo y el árbol de Navidad. Ese mismo día, Ayuntamiento y Subdelegación del Gobierno mantuvieron una reunión técnica en la que concluyeron que la continuidad de la protesta era incompatible con la seguridad ciudadana y con el montaje de las instalaciones navideñas. La conclusión se apoyaba en informes de la Policía Local. 10 de noviembre : los acampados dijeron haber cumplido su parte y exigieron una segunda mesa para el jueves. Catalá respondió que “ya es momento de darle fin”. Llanes no fijó fecha límite para marcharse, aunque aseguró que las condiciones para la retirada avanzaban “a pasos agigantados”, si bien sonó especialmente jactancioso.

: los acampados dijeron haber cumplido su parte y exigieron una segunda mesa para el jueves. Catalá respondió que “ya es momento de darle fin”. Llanes no fijó fecha límite para marcharse, aunque aseguró que las condiciones para la retirada avanzaban “a pasos agigantados”, si bien sonó especialmente jactancioso. 11 de noviembre : y llegamos a la huelga general por la vivienda. En la Comunitat Valenciana, el seguimiento fue aproximadamente del 60% según los sindicatos y del 2,5% según la patronal. Esa tarde, la policía cargó junto a la plaza contra varios viandantes, al final de una marcha de la CGT, si bien no hubo incidentes graves.

: y llegamos a la huelga general por la vivienda. En la Comunitat Valenciana, el seguimiento fue aproximadamente del 60% según los sindicatos y del 2,5% según la patronal. Esa tarde, la policía cargó junto a la plaza contra varios viandantes, al final de una marcha de la CGT, si bien no hubo incidentes graves. 12 de noviembre. La segunda mesa no se celebró, así que la acampada anunció la retirada y comenzó a desmontar las tiendas durante la mañana.

Dos versiones del mismo final. Los acampados dicen que Delegación les trasladó el miércoles que no podía reunirse con ellos y que debían irse “inmediatamente”. Lograron retrasarlo un día para recoger de forma ordenada. Según su portavoz, la alternativa era la fuerza: “o desacampamos o nos enfrentamos a un desalojo forzoso”. La Delegación niega haber dado plazo alguno.

Catalá lo ve de otro modo: recuperar la plaza es, dijo, una buena noticia, y no hay negociación con quien presiona por la fuerza. El Ayuntamiento ya programó la limpieza y la retirada del vallado (están ahora en ello, de hecho). Ayer se escuchaba a más de un manifestante preguntar que desde cuándo la campaña de Navidad es más relevante que escuchar los derechos de la ciudadanía.

Limpieza responsable. Además, los acampados quieren dejar la plaza como la encontraron y donar los materiales que todavía puedan aprovechar otras personas. Hoy terminarán de desalojar, limpiar el espacio y devolverlo a su estado anterior. En su comunicado insisten en que la seguridad de quienes han participado y la no violencia han sido prioridades durante los 40 días de protesta. Su mensaje de despedida, según elDiario.es, es: “Nos levantamos, pero no renunciamos a nada”.

¿Y ahora? Es obvio que Valencia se desmarcó de Madrid a principios de noviembre. Allí, Sol acabó con el desalojo de 334 personas y el traslado de la protesta a los barrios. Valencia aguantó otra semana y termina sin bomberos, pero también sin la mesa que pedía. Serán en las elecciones generales del 29 de noviembre donde se hablará mediante el voto. Entretanto, el Gobierno ya ha sacado adelante su decreto de vivienda a través de la Diputación Permanente.

Imágenes | Flickr (Luis A.P.) / Interior: Valencia Plaza

En Xataka | “La vivienda es un derecho, no un negocio”: 15 años después, el 15-M vuelve al punto de partida en la Puerta del Sol