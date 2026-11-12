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Este WD de 2 TB es de los pocos SSD NVMe que compraría justo antes del Black Friday 2026

Tiene un precio asumible para lo que ofrece, teniendo en cuenta el contexto actual derivado de la crisis en componentes

Ssd Wd
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Carlos Castillo

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Hace justo tres años compré un SSD NVMe de 2 TB de capacidad por algo menos de 200 euros, aprovechando una de esas ofertas previas al Black Friday de Amazon con la que conseguí ahorrarme algo de dinero. Hoy, en 2026, ese mismo SSD ronda los 500 euros.

WD Blue SN5100 2 TB NVMe SSD

WD Blue SN5100 2 TB NVMe SSD

PVP en Neobyte — 255,89 Amazon — 284,99 PcComponentes — 344,95
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

El encarecimiento del hardware, con las memorias RAM y los SSD como máximos exponentes, hace que a día de hoy tengamos que pensarnos mucho actualizar nuestros equipos si no queremos pagar un sobreprecio en ocasiones inasumible. Por eso, el Black Friday de 2026 adquiere más importancia que nunca si, como en años anteriores, encontramos buenas ofertas en estos componentes. Probablemente no tan buenas como antaño, pero sí lo suficiente como para no sentir que estamos tirando el dinero.

En este sentido, la compra inteligente en SSD y memorias RAM pasa por esperar a que la situación se estabilice. O, al menos, aprovechar campañas potentes de rebajas como dicho Black Friday. Pero si no nos queda más remedio que actualizar ya la capacidad de nuestro equipo y necesitamos mucho espacio de golpe, en el mercado existe alguna que otra buena opción que, sin llegar a los chollos de años atrás, son buena compra ahora. Este WD de 2 TB por 255,89 euros es una de ellas.

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Un SSD M.2 NVMe más barato aquí que en otras tiendas

Oferta Ssd

Concretamente, hablamos del WD Blue SN5100 2TB PCIe 4.0. Un SSD rebajado en Neobyte y más barato que en tiendas como Amazon o PcComponentes. Una unidad que, si bien no barata, tampoco tan cara como muchas otras de otras marcas. E incluso podemos conseguirla a este (relativamente buen) precio sin tener que esperar al Black Friday.

Quizá en Black Friday veamos bajar más SSD de marcas como Samsung, Seagate, Kingston, Lexar, Crucial o la propia Western Digital. Pero a falta de ver qué pasa, este WD Blue es, a día de hoy, una de las pocas opciones de compra que tendría en cuenta en el terreno de los 2 TB de capacidad: con un coste de 127,9 euros por cada TB no es mala compra viendo el panorama actual. Y, por poner en contexto, este mismo SSD en versión de 1 TB sale por casi 200 euros.

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Se trata de un SSD NVMe M.2 PCIe Gen4 que alcanza unas velocidades de lectura y escritura de 7.100 y 6.700 MB/s, respectivamente. Esto es, de sobra para instalar aplicaciones, videojuegos o el sistema operativo y obtener un muy buen rendimiento en toda clase de escenarios: trabajar, jugar, ocio... Además, se instala fácilmente en prácticamente cualquier placa base con un puerto M.2 libre. Y es ideal para darle un extra de velocidad y capacidad a nuestro equipo, ya sea un portátil, un sobremesa o videoconsolas como PS5.

⚡ EN RESUMEN: ssd wd 2 tb

 LO MEJOR

  • De gran capacidad y rápido
  • Rebajado respecto al precio que tiene en otras tiendas

❌ LO PEOR

  • No es el mejor momento para renovar hardware, mucho menos en SSD y memoria RAM
  • Lejos de su precio más bajo hasta la fecha

💡 CÓMPRALO SI... no te queda más remedio que ampliar capacidad ya y no puedes esperar ni al Black Friday ni a que el mercado se estabilice

⛔ NO LO COMPRES SI... no te corre prisa. En tal caso, dentro de algún tiempo probablemente gastarás bastante menos

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