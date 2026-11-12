Prohibir TikTok en España es mucho más difícil de lo que parece: el marco europeo le deja pocas opciones

Recientemente conocíamos la noticia de que el Gobierno de España se planteaba la posibilidad de paralizar los servicios de TikTok. Esto venía tras una investigación de ‘Maldita.es’ en la que habían documentado miles de vídeos y directos de abuso sexual infantil. Por lo pronto, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha declarado no suspender la plataforma como medida cautelar. Aunque también cabe señalar que las verdaderas palancas para un supuesto veto de TikTok en España las tiene la Comisión Europea y los tribunales.

De momento, la app sigue funcionando con normalidad para los más de 26 millones de usuarios que la utilizan cada día en España. El Ministerio de Juventud e Infancia solicitó una reunión con los responsables de la plataforma en el país tras la investigación del medio Maldita. La petición del Gobierno es el intento más agresivo hasta la fecha para forzar el cierre de una gran red social en el país.

En detalle. La ministra Sira Rego pidió a la AEPD que actuara en virtud del artículo 66 del RGPD (Reglamento General de Protección de Datos), el cual, según explicó, permite a una autoridad nacional adoptar medidas provisionales inmediatas con efectos jurídicos en su propio territorio cuando urge proteger los derechos de las personas. La medida sería temporal, con una duración máxima de tres meses.

"Pueden estar seguros de que si dependiera de nosotros, TikTok estaría suspendido desde ayer", declaraba Rego. Asimismo, también reconoce que el Ejecutivo no tiene competencias para tomar la decisión de forma directa.

Qué dice la AEPD. Su comunicado se basa principalmente en tres puntos:

Jurisdicción. La sede de TikTok en la UE está en Irlanda, por lo que la Comisión de Protección de Datos de Irlanda es la autoridad responsable de supervisar la plataforma. La AEPD afirma que sus propias competencias se limitan a casos estrechos y excepcionales, como el procedimiento de urgencia.

La sede de TikTok en la UE está en Irlanda, por lo que la Comisión de Protección de Datos de Irlanda es la autoridad responsable de supervisar la plataforma. La AEPD afirma que sus propias competencias se limitan a casos estrechos y excepcionales, como el procedimiento de urgencia. Quién puede restringir el acceso. La investigación de los hechos corresponde “a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al Ministerio Fiscal y a los órganos judiciales”, que son quienes pueden ordenar la retirada de contenido delictivo o cualquier restricción de acceso a un servicio.

La investigación de los hechos corresponde “a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al Ministerio Fiscal y a los órganos judiciales”, que son quienes pueden ordenar la retirada de contenido delictivo o cualquier restricción de acceso a un servicio. Qué hará la AEPD. Ha solicitado a TikTok información específica sobre cómo retiraba el contenido denunciado, y afirma que posteriormente ordenará el bloqueo de enlaces y contenidos concretos que traten ilícitamente los datos de los menores. También remitirá todo el expediente a la autoridad en Irlanda, al Comité Europeo de Protección de Datos y a la Comisión Europea.

¿Puede España hacerlo realmente? En la práctica, no por decreto. Según comparten en Euronews, citando a fuentes legales, una suspensión generalizada necesitaría una base jurídica suficiente, tendría que superar un test de proporcionalidad y probablemente requeriría un juez. Tal como informábamos hace unos días, la Ley de Servicios Digitales (DSA) solo permite restringir un servicio como último recurso, con autorización judicial, y nunca se ha aplicado a una plataforma de este tamaño.

El abanico de opciones realistas de España serían los tribunales, con un juez que ordene retirar el contenido o se restrinja el acceso; a través de la AEPD, bloqueando contenidos específicos; y la Comisión Europea, donde Bruselas supervisaría los riesgos sistémicos en el marco de la DSA.

Rego calificaba la petición a la AEPD de medida excepcional. La agencia respondió que debe actuar dentro del marco constitucional y europeo. Ninguna de las partes discute la gravedad de los hechos. Lo que discuten es quién tiene la potestad de actuar.

Bruselas ya se está moviendo. El 6 de noviembre, la Comisión Europea anunció en un comunicado de prensa que había concluido de forma preliminar que TikTok incumple la DSA debido al "efecto madriguera" de su sistema de recomendación, el cual puede alimentar a los usuarios con contenidos repetitivos sobre tristeza, aislamiento o imagen corporal. Eso sí, sus conclusiones se referían a perjuicios para el bienestar, no a material de abusos sexuales a menores, y ni siquiera constituyen una resolución definitiva.

Una infracción confirmada podría acarrear una multa de hasta el 6% de la cifra de negocio anual global de la empresa.

La postura de TikTok. Maldita informó sobre 1.183 vídeos explícitos con 48 millones de visualizaciones y más de 26.000 perfiles de presuntos infractores. Sostiene que, de 50 vídeos que notificó, TikTok eliminó cinco y bloqueó 13 únicamente en España. En un comunicado enviado a Xataka, TikTok contaba que el material de abuso sexual infantil “está categóricamente prohibido” y que “despliegan tecnologías de detección avanzadas y mecanismos de cumplimiento para identificar y eliminar de forma contundente este contenido de nuestra plataforma”. Asimismo, argumenta que la negativa de Maldita a compartir sus conclusiones íntegras les está “impidiendo activamente localizar y eliminar este material”.

Imagen de portada | appshunter.io

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