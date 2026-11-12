Madrid ya tiene fecha para la apertura del nuevo parque comercial de Aranjuez: 50.000 m2 y un 100% de ocupación

Hubo un tiempo (hace no tanto) en que los centros comerciales se asomaban a un horizonte lleno de nubarrones. La expansión del comercio online, los cambios en el ocio y la resaca de la pandemia, con sus restricciones y el rechazo a las masificaciones, llevaron a algunos a vaticinar un ‘apocalipsis del retail’, un término que se acuñó en EEUU y durante un tiempo sobrevoló el mercado español. El tiempo ha demostrado que esos temores estaban infundados: las grandes áreas comerciales siguen creciendo en ventas y se mantienen como un bocado apetitoso para los inversores inmobiliarios.

El último ejemplo lo tenemos en Aranjuez.

Alerce Park Aranjuez. El mapa de las superficies comerciales de España está a punto de dar un estirón. Info Retail ha avanzado que justo en una semana, el viernes 20, abrirá sus puertas Alerce Park Aranjuez, un área de tiendas y restauración levantada en una parcela de 50.000 metros cuadrados con alrededor de 20.000 m2 de superficie bruta alquilable (SBA).

Su impulsor, Alerce Real Estate, calcula que el proyecto generará más de 350 empleos, entre puestos directos e indirectos y abarcará una zona de influencia formada por más de 130.000 habitantes del sur de Madrid.

¿Sabemos algo más? Sí. Probablemente el detalle que más interesa a los futuros usuarios del parque: qué cadenas ocuparán sus 20.000 m2 de SBA. A lo largo de los últimos meses han ido confirmándose algunos de los operadores que se instalarán en Alerce Park Aranjuez, entre los que se incluyen Mercadona, Lidl, Decathlon, McDonald´s, Burger King, JYSK, Juguettos, Action, Müller, Norauto o Skechers, entre otros.

Los últimos fichajes, confirmados hace solo unos días por medios como Info Retail o elEconomista, son dos firmas de la rama de la restauración: Santa Gloria y Taco Bell.

El porcentaje: 100%. La lista de enseñas no es importante solo por incluir pesos pesados del sector (Mercadona, Decathlon o McDonald´s, por ejemplo), ni por abarcar empresas que se repartirán la distribución alimentaria, la moda, el hogar y la restauración. La lista de 18 operadores es importante porque, gracias a ella, Alerce ha conseguido cubrir el 100% de su superficie comercial.

Aunque es un porcentaje importante, tiene poco de sorprendente. En verano Alerce Real Estate ya presumía de haber conseguido una ocupación del 98%.

Cuestión de “confianza”. “Alcanzar prácticamente el 100% de ocupación con tanta antelación a la fecha de apertura confirma el enorme interés que ha despertado este proyecto entre los operadores y la confianza en la propuesta que hemos planteado”, celebraba por entonces Borja Arambarri del Rey, director de Desarrollo y Expansión de Alerce Real Estate.

A los 20.000 metros cuadrados de SBA se les añaden 600 plazas de aparcamiento y más de 7.000 m2 de zonas ajardinadas. Para la empresa, haber alcanzado el 100% antes de abrir sus puertas es una muestra del interés y “la confianza” que despierta el proyecto.

¿Por qué es importante? Para los 130.000 potenciales clientes a los que se dirige el área, Alerce Park Aranjuez es relevante por una cuestión eminentemente práctica. Pasan a tener nuevas tiendas a menos de 15 minutos de casa.

Para el sector del retail en general es relevante porque confirma el tirón que los parques y centros comerciales están teniendo tanto en la demanda doméstica como entre los inversores. Es una tendencia que puede rastrearse en los últimos años, pero se confirma con dos noticias recientes publicadas por la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (AECC) .

¿Qué noticias? La primera llegó a finales de septiembre, cuando la patronal del sector reveló que durante el primer semestre su volumen de ventas había aumentado un 7% con respecto al mismo período de 2025. Según sus cálculos, se trata de un incremento que supera al de la afluencia de clientes, que rondó el 4%. En septiembre España sumaba 595 centros y parques comerciales con casi 33.000 comercios y una SBA que rozaba los 17 millones de m2.

La segunda noticia llegó hace unos días y muestra que entre enero y septiembre la inversión inmobiliaria en retail arrastró 2.538 millones de euros, un 45% más que en 2025. Según los datos de JLL, la inversión en el sector crece más que la destinada a oficinas o logística.

Imágenes | Alerce Real Estate

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