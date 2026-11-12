El nuevo cubo de basura doble de Lidl es ideal para reciclar en casa y evitar los malos olores en la cocina

Reciclar y tener un cubo separado para cada tipo de basura es algo que deberíamos tener todos en casa. El problema es que esto implica más espacio y puede llegar a ser poco práctico en el día a día. Una solución a esto es tener un cubo de basura con doble compartimento y este de Lidl es un ejemplo ideal: está disponible por 48,99 euros.

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En el momento de escribir este artículo, indica que no quedan muchas unidades. Si no llegas a tiempo o simplemente prefieres una alternativa, tienes este de la marca Amig en Amazon a un precio realmente similar: cuesta 49,62 euros.

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Un cubo de basura doble para reciclar fácilmente en casa

Al decir que es un cubo doble, a lo que nos referimos es que son dos cubos independientes y que, además, cada uno tiene una capacidad de 15 litros. Podemos colocarle a cada uno su propia bolsa de basura, pudiendo así separar los desechos a diario sin demasiadas complicaciones. Pese a su capacidad, tiene 47,5 centímetros de alto y 33 de ancho.

Un punto muy a favor de este cubo de Lidl es que cuenta con un diseño rectangular y un acabado muy discreto, por lo que no desentona demasiado si lo queremos colocar en un lugar visible de la cocina. Lo podemos elegir en color negro o en un acabado de acero inoxidable.

Más allá de poder separar la basura en el mismo cubo, tiene la ventaja de que podemos extraer cada compartimento gracias al asa que tienen. Y, además, tiene un pedal que nos permitirá abrir cómodamente la tapa sin tener que tocar el cubo con las manos. Su cierre, por cierto, tiene un mecanismo que hace que baje la tapa sola y sin hacer ruido.

⚡ EN RESUMEN: cubo de basura de lidl ✅ LO MEJOR Cubos dobles y extraíbles: Es muy cómodo para separar la basura en un único cubo. Además, se pueden extraer sus dos compartimentos.

Es muy cómodo para separar la basura en un único cubo. Además, se pueden extraer sus dos compartimentos. Diseño minimalista: Disponible en color negro y con acabado en acero inoxidable, no desentona en ninguna cocina. ❌ LO PEOR La parte de los envases se puede llenar rápidamente: En familias pequeñas no hay problema, pero para una mediana o grande la parte de los envases se puede llenar muy rápido. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un cubo de basura que te ayude a separar la basura más fácil y tenga un diseño elegante. ⛔ NO LO COMPRES SI... Necesitas mucha más capacidad para la basura o los envases, en cuyo caso es mejor apostar por cubos separados.

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Imágenes | Lidl

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