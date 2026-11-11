Chollo en Nintendo Switch 2 antes del Black Friday: aquí, con casi 150 euros de descuento frente a su nuevo PVP

En apenas unos días tendrá lugar el Black Friday de 2026 que, como cada año, esperamos suponga la llegada de las mejores ofertas de los últimos meses. Lo que en esta ocasión tendrá aún más importancia de lo habitual, teniendo en cuenta que muchas compañías han subido el PVP de muchos de sus productos.

Una de ellas es Nintendo, que desde septiembre aumentó el PVP de Switch 2 a 499,99 euros desde sus 469,99 euros originales. Una consola que se antoja un regalazo de Navidad y que ni siquiera hace falta que esperemos al Black Friday para conseguirla a un precio irresistible: ahora, está disponible por sólo 359,47 euros en AliExpress con motivo de su campaña del 11 del 11.

Con descuento aplicado, rebaja adicional y envío desde España

Hoy AliExpress está celebrando su 11.11: junto al Black Friday y a su aniversario, la campaña con mejores descuentos de todo el año. Y entre sus chollos, destaca el de Nintendo Switch 2 a menos de 360 euros. Para hacernos con ella sólo hay que aplicar el cupón 'ESD1139' al tramitar la compra y, además de la rebaja con que cuenta de serie, se añade un ahorro adicional.

Nintendo Switch 2 mejora en varios aspectos a la generación anterior de consolas híbridas de Nintendo: monta una pantalla de 8 pulgadas con resolución Full HD y 120 Hz, cuenta con 256 GB de capacidad y permite el juego en 4K en muchos títulos en monitores y televisiones a través de su dock. Un excelente modo de disfrutar del reciente 'Ocarina of Time' que llegó a las tiendas hace apenas unos días.

A tener en cuenta que cuenta con envío gratuito y desde España, dos aspectos clave para muchos usuarios. Además, estamos ante la versión europea de Switch 2. Y deberíamos darnos prisa si queremos aprovechar su buen precio, porque este tipo de ofertas tienen un stock y duración bastante limitados.

⚡ EN RESUMEN: oferta nintendo switch 2 ✅ LO MEJOR Uno de sus mejores precios hasta la fecha, más aún tras su subida de PVP

hasta la fecha, más aún tras su subida de PVP Con envío desde España ❌ LO PEOR Con stock muy limitado que se suele agotar en cuestión de horas 💡 CÓMPRALA SI... esperabas al Black Friday para conseguir una Switch 2 rebajada y quieres adelantar la compra ⛔ NO LA COMPRES SI... no te interesan los exclusivos de Switch 2. En tal caso, la anterior generación de Nintendo sigue siendo una compra excelente

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Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

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