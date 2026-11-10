Anthropic ha descubierto lo que mi madre ya sabía: la IA cuida mejor las cosas cuando cree que son suyas

No es que tuviese demasiadas cosas cuando era pequeño, en mi familia nos apretábamos el cinturón. Por eso cuidaba cada juguete como si fuera un tesoro, porque realmente era tal que así: si rompía algo, me quedaba sin jugar. Esto es algo que siempre me recalcó mi madre: "Cuídalo, que es tuyo". Y es justo lo que Anthropic recomienda decirle a Fable 5.2.

La receta para mejorar el código. Todos los modelos de IA alucinan en mayor o menor medida, lo mejor es no fiarse por completo de cualquier cosa que creen. En el código también se aplica, incluso cuando quien está detrás son grandes modelos como el nuevo Fable 5.2. Y este tiene, además, una manía: si no sabe de quién es el código, añade al que ya existe aunque se repita. Y avisa de los problemas detectados en lugar de arreglarlos.

Según ha explicado Anthropic en su guía para sacarle partido al modelo, Fable 5.2 se comporta de forma distinta según según de quién crea que es el código que está tocando. Un detalle que destacó Simon Willison.

En palabras de la propia Anthropic:

"Cuando el prompt dice que la base de código es del propio modelo, este a menudo fusiona el código repetido y hace correcciones relacionadas sin que se lo pidan".

"Si quieres que el modelo mejore la estructura mientras trabaja, di que el código es suyo".

Anthropic recomienda especificar esta frase a la hora de trabajar con código en Fable 5.2:

Este código es tuyo: para qué sirve y cómo está construido lo decides tú, y vas a seguir trabajando sobre él

Una simple instrucción consigue que Claude mejore el código, todo por hacerse cargo de él como si fuera suyo. Al ponerse como responsable, no se limita a cumplir: ordena y arregla todo lo que encuentra.

La comprobación. Anthropic probó la frase en tareas de programación pequeñas. Con ella, Fable 5.2 fusionó el código repetido en cerca de la mitad de los intentos; sin ella, en menos de uno de cada diez. Las peticiones solían funcionar en ambos casos: la frase en sí no es mágica, pero vale la pena tenerla en cuenta.

No siempre conviene. La propia Anthropic pone límites: recomienda no usar la frase cuando queramos que Claude toque el código lo menos posible. Tiene sentido, porque una IA a los mandos es una IA que puede cambiar cosas que nadie ha pedido.

Mi madre también lo tenía claro: las cosas eran mías, pero no me dejaba invitar a los amigos a jugar con ellas si no había nadie en casa.

Imagen de portada | James Harrison para Unsplash editada

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