Oviedo, cerrada por "operación jaula" para localizar al hombre de la mochila bomba que ha matado a un policía y mantiene a otro en gravedad extrema

Lo que partía como un conflicto vecinal ha terminado como una de las mayores desgracias de la región. La Policía Nacional llegó al portal de Rafael Urrusti número 2, en el barrio de Villafría (Oviedo) por un aviso de disparos y se encontró con una mochila entreabierta cuya luz parpadeaba. Pocas horas antes, en ese edificio donde buena parte son viviendas sociales, alguien había disparado contra una joven de 17 años. Hacia las nueve, la mochila estalló.

Claves. El presunto autor es un hombre de 64 años, calvo y con gafas según la descripción difundida para localizarlo. El Español publica sus iniciales, M. F., y El Correo Gallego lo identifica como Manuel F. A., conocido como “El Ruso”, con varios antecedentes penales. Continúa en paradero desconocido, si bien algunos medios anunciaban erróneamente su detención.

Quien sí ha sido puesta a disposición policial es su pareja. El tiroteo contra una joven de 17 años se produjo entre las 7:00 y las 7:30, y la mochila estalló hacia las 9:00. En dicha explosión ha fallecido el subinspector Juan José, de Guías Caninos; un agente del TEDAX está en estado crítico tras perder una pierna. Hemos podido confirmar que la joven está fuera de peligro. Según fuentes policiales, el origen es un conflicto vecinal, y por ahora se descarta el móvil terrorista.

Del tiroteo a la explosión. Como indicábamos, el aviso llegó pasadas las siete de la mañana. EFE sitúa el tiroteo hacia las 7:30. Al llegar, los agentes vieron en el rellano una mochila entreabierta con una luz parpadeante y pidieron la intervención de los TEDAX y de los guías caninos. Vehículos Zeta del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional se personaron en el lugar.

Según EFE, los especialistas decidieron sacarla a la calle para evitar peligro a los vecinos, y explotó mientras la manipulaban. Entretanto y según El Mundo, los agentes subieron a la vivienda y vieron a la chica que había recibido varios impactos de bala. Su padre intentaba llevarla al hospital. Pidieron ayuda sanitaria.

Las víctimas. El fallecido es Juan José, alias Jota, subinspector de la Unidad Especial de Guías Caninos. La Policía Nacional expresó en redes su consternación por la muerte de su compañero. El agente del TEDAX-NRBQ sufrió la amputación de una pierna y está hospitalizado en el HUCA, en estado crítico. Tal y como ha publicado Policía Nacional en sus redes, también ha fallecido Deny, el pastor alemán de 3 años que trabajaba con la unidad canina.

Presunto autor. La Policía identificó pronto a un hombre de 64 años, calvo y con gafas, y desplegó un dispositivo de búsqueda que bloqueó los accesos a la ciudad. Según EFE, tiene múltiples antecedentes por delincuencia común, y fuentes policiales consideran que ese perfil descartaría una motivación terrorista. En su primera versión, El Mundo hablaba de un solo antecedente por hurto y de que podría ir armado con un arma corta y otra larga, por lo que los investigadores consideraban la huida “de alto riesgo”.

La mujer, Tatiana B. T, está siendo interrogada en el marco de la investigación, que mantiene como uno de sus principales objetivos localizar al sospechoso, que continúa fugado. La principal hipótesis es que fue él quien dejó tirada la mochila al huir. Se presupone que iba a usar el explosivo, elaborado con aluminio y amoníaco, “como venganza”.

Tras la explosión, la Policía Nacional activó en Oviedo lo que elDiario.es describe como una operación "jaula", es decir, el cierre de todos los accesos a la ciudad para cerrarle el paso al sospechoso. En la búsqueda participaron las distintas brigadas operativas de la Jefatura Superior de Policía de Asturias, y se avisó a los taxistas de la ciudad para que informaran si habían llevado durante la mañana a este tipo calvo y vestido con un albornoz de cuadros.

Ahora mismo se ha cancelado la agenda pública en Oviedo, así como la precampaña electoral en Asturias. Se han declarado dos días de luto. Entretanto, la investigación sigue abierta. Actualizaremos según dispongamos de más información.

Imágenes | Capturas propias a partir de vídeos difundidos en X / Infobae

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